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КС (2131) НАПК (1164) Малюська Денис (292)

Необходимо создать "аналог НАПК" для судей, - Малюська

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Необходимо создать

Исполнительная власть не должна влиять на судебную. Значит, кто-то должен же эту функцию выполнять. Соответственно, это должен быть, очевидно, какой-то аналог НАПК.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.

"Опять же это будет зависит от изменений, которые будут предложены законопроектом президентским. Но это, собственно, то, что следует из решения КСУ. Решение КСУ состоит в том, что исполнительная власть не должна влиять на судебную. Значит, кто-то должен же эту функцию выполнять. Соответственно, это должен быть, очевидно, какой-то аналог НАПК", - отметил глава Минюста.

Малюська назвал мотивацию Конституционного суда "сомнительной".

"Но, тем не менее, есть решение суда. Пока оно не аннулировано, не отменено, вариант урегулирования этой ситуации должным образом - это как раз создание такого органа", - добавил министр.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Также читайте: Единый реестр е-деклараций, закрытый после решения КС, возобновил свою работу, - НАПК

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
А кто будет контролировать контролирующих?
Когда Малюська рассуждает о платных тюрьмах, он выглядит смешно. В более серьезных вопросах он выглядит жалко.
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30.10.2020 12:03
+15
А потом, НАПК для НАПК. Необходимо создать "аналог НАПК" для судей, - Малюська - Цензор.НЕТ 9421
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30.10.2020 12:06
+11
А аналог НАПК для президента и Ермака можно создать?
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30.10.2020 12:03
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больше бюрократов своих да наших
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30.10.2020 12:02 Ответить
Это все вторично. Сначала нужно избавиться от вас, зеленой пошести. Без этого никак.
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30.10.2020 12:03 Ответить
А тебе?
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30.10.2020 12:50 Ответить
А аналог НАПК для президента и Ермака можно создать?
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30.10.2020 12:03 Ответить
И шоб его возглавил Ермак.
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30.10.2020 12:13 Ответить
А кто будет контролировать контролирующих?
Когда Малюська рассуждает о платных тюрьмах, он выглядит смешно. В более серьезных вопросах он выглядит жалко.
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30.10.2020 12:03 Ответить
А потом, НАПК для НАПК. Необходимо создать "аналог НАПК" для судей, - Малюська - Цензор.НЕТ 9421
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30.10.2020 12:06 Ответить
Необхідно створити "аналог НАЗК" для суддів, - Малюська - Цензор.НЕТ 6270
Необхідно створити "аналог НАЗК" для суддів, - Малюська - Цензор.НЕТ 4522
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30.10.2020 12:08 Ответить
О, то ви підтримуєте протизаконне рішення Коррупційного суду України?
Учора всі тренділи, що Зеля нібито нчого не робить і треба цей паскудний суд, що геть поплутав береги перевішати на деревах, а як Зеля щось почав робити, щоб ці ганебні рішення скасувати - то ви вже горою за тих покидьків з КС?
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30.10.2020 12:16 Ответить
ЗАКОННИМИ методами потрібно боротись із беззаконням.
Інакше, отримаєте зустрічні позови від Тупіциних.
А після рішень ЄСПЧ ми, а не тільки ви, будемо платити тупіциним компенсації.
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30.10.2020 12:19 Ответить
То що ви пропонуєте?
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30.10.2020 12:22 Ответить
Вже запропонували до мене.
Це можна було зробити і ДО цього скандалу, але хтось продовжував околачувати рояль...

https://censor.net/ru/blogs/3227920/chto_doljen_sdelat_prezident
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30.10.2020 12:24 Ответить
Ну то - приблизно це саме й робить Зеля зараз. Почитайте і порявняйте.

"1. Ликвидация Окружного административного судаИсточник: https://censor.net/ru/b3227920"
Він доручив мінюсту роздивитися можливість законної ліквідації ОАСК.

"2. Новый законопроект, который срочно голосует парламент для восстановления электронных деклараций.Источник: https://censor.net/ru/b3227920"
Поки що - це зроблено постановою уряду. Новий законопроект КС так само може скасувати, доречі.

"3. Завершение проверки НАПК деклараций судей. Поручение Службе безопасности открыть уголовное дело по возможной попытке захвата государственной власти и расследование по председателю КС судье Тупицком, который не задекларировал приобретение имущества в Крыму, о связях с властями РФ.Источник: https://censor.net/ru/b3227920"

Завершення перевірок буде зараз протизаконим. Проти Тупицького вже відкрито справу учора ДБР.

"5. Вынести в парламент обсуждение судебной реформы как главного приоритета работы власти, и делать доклады обществу о реализации судебной реформы не реже, чем о постройке дорог.Источник: https://censor.net/ru/b3227920"

Учора ж на засіданні РНБО було вирішено саме це й зробити.
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30.10.2020 12:30 Ответить
Він РОЗПУСКАЄ весь КС.
Згідно якого закону?
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30.10.2020 12:33 Ответить
Розпускає? Я щось пропустив? Де про це написано, вибачте?

PS Хоча було б добре їх не просто розпустити, а розстріляти взагалі.
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30.10.2020 12:36 Ответить
Ну хтось схоче розстріляли вас ...

Зеля вчора зробив заяву про розпуск.
Придумав свій, новий закон, бо діюче на цей момент законодавство цього не передбачає.
Але не такі круті юрИсти, як кривозорізький, проаналізували його писанину і стверджують, що він порушує норми Конституції.
@jozefkneht1








Відповідно до ст. 8 Конституції, Закони приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Закон Зе порушує три статті Конституції: 8, 149-1, 151-1 і по суті є злочином.
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30.10.2020 12:42 Ответить
"Придумав свій, новий закон, бо діюче на цей момент законодавство цього не передбачає."

То цей закон не для розпуску, а для реформування КС, як я зрозумів. Чи ви не погоджуютесь з тим, що КС конче потребує реформування, як і вся наша суддівська система?
Як на мене - найкращим варіантом було б взяти приклад з Хорватії, де звільнили геть усіх суддів і винайняли на їх місце юристів з ЕС - тобто одним махом знищили солідарно-коррумповану суддівську систему з круговою порукою.
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30.10.2020 12:52 Ответить
"Зеленский предлагает прекратить полномочия всех судей КС: текст законопроекта."

https://censor.net/ru/news/3228059/zelenskiyi_predlagaet_prekratit_polnomochiya_vseh_sudeyi_ks_tekst_zakonoproekta

Тотальне оточення себе та призначення на ключові посади ригів та їхніх підстилок Зелею, не дають надії на те, що після тотальної зачистки КС, туди буде призначений хоча б один, подібний Головатому.
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30.10.2020 12:58 Ответить
Спасибо.

По-справедливости - решение разогнать этих мразей - совершенно правильное, но вот юридически не правильное.
Проблема в том, что разогнать этого Тупицкого нужно на 100%, как полностью дискредитировавшего судебную власть, но как это оформить?
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30.10.2020 13:08 Ответить
По Вічному Закону Державотворення КОНТРОЛЬ над всіма гілками влади на законних засадах має право належати виключно Справжнім Громадянам України ! Що правда ми їх ще НЕ створили , бо був збудований "Державний інститут Громадянства "- Інститут № 1 в будь якій країні Світу ! І тому і не було процедури "Отримання Громадянства України" ! І тому все що зараз будується для "контролю" , то є корупція і ілюзія "контролю" А такий механізм в Україні був і мав назву КАРВАСАРИ ( Котляревський "Енеїда", частина 6 ). - Народний суд на ярмарках над суддями ! Карвасари знищив в Україні Петро І . Тому треба просто ВИКОНАТИ Закони Державотворення і тоді не потрібними стануть всі ці надстройки : САП, ДБР, НАЗК ... Бо суди почнуть працювати по Совісті і Справедливо!
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30.10.2020 14:50 Ответить
Это все очень-очень похоже на договорняк "кризисного менеджера" Мертветчука и Бени Коломойского, когда искусственно создаётся кризисная ситуация для достижения своих скрытых целей. Зеля и так ложил на законы и Конституцию, а последними решениями просто их похерит.
Первопричина кризиса -- приход к власти олигархов через своих холуев. Бороться нужно не с последствиями, а с организаторами и убирать от власти их шавок. А заодно вправлять мозги, нариду, приведшему под веселое улюлюканье этих барыг к власти. Не хочется говорить и повторять банальные вещи, но еще пару лет назад такой херни не было от слова совсем.
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30.10.2020 13:37 Ответить
Парламент має право виносити будь-які рішення.
І, водночас, Зеленський намагається використати конституційну кризу на свою користь.
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30.10.2020 12:18 Ответить
Исполнительная власть не должна влиять на судебную. Значит, кто-то должен же эту функцию выполнять. Соответственно, это должен быть, очевидно, какой-то аналог НАПК.

Меч? Необхідно створити "аналог НАЗК" для суддів, - Малюська - Цензор.НЕТ 1156
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30.10.2020 12:08 Ответить
Я согласен на 70 штук и даже на 300 штук судье КС, но только под жесточайшим контролем и с отсечением головы за любую коррупцию. Жить они должны четко на эти 70-300 штук - этого более чем достаточно для достойного существования и ни единой копейки ни у кого, никогда, иначе - голова с плеч!
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30.10.2020 12:18 Ответить
300 штук и даже 70 штук, это узаконенное ограбление налогоплательщиков.
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30.10.2020 12:27 Ответить
так это з/п в маленьком городишке.. я не согласен, уж очень большой разрыв между пенсией 1500 и 70 т з/п... при том что нихера не делают, в суде сидит на каждого судью еще человек по 20, которые выполняют все работы... трутни безконтрольные!
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30.10.2020 12:30 Ответить
Нам же как налогоплательщикам будет дешевле, если им платить по 70-300 штук, чтобы им на все хватало, но при этом ввести жесточайшие наказания за любую коррупцию.
Уж поверьте - если вы им поставите ЗП в 1500 грн - никакими средствами вы коррупцию судейскую не победите и они взятками будут брать на много больше, чем 70-300.
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30.10.2020 12:33 Ответить
Никто не говорит что платить им 1500. Но достаточно и 30 штук, во всяком случае в провинциальном городке. И при этом ввести жесточайшее наказание за коррупцию. Кто не согласен, пусть увольняется. Наберут новых. У нас вузы клепают избыток юристов.
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30.10.2020 12:46 Ответить
Я и написал - наказание за коррупцию должно быть крайне суровым. Но и зп должна быть значительно выше средней.
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30.10.2020 14:33 Ответить
вас не смущает разница з/п средняя 12т а у судьи 480 т. на сегодня, не слишком ли разница, между человеком который работает производит что то и трутнем чиновником!?
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30.10.2020 15:02 Ответить
Меня, безусловно, смущают зп в 12т. И 480 тысяч как по мне - многовато, но это - мелочи, если судья, получающий зп в 70, 300 или, даже 480 тысяч, не будет брать взяток и будет принимать все решения исключительно по закону.

"человеком который работает производит"
Рабочие специальности во всем мире зарабатывают значительно меньше интеллектуальных специальностей. Это норма. Но, конечно, такого огромного разрыва быть не должно.
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30.10.2020 15:08 Ответить
а я и не сказал , что рабочий должен зарабатывать больше , но реальные з/п работяга 6-10 т и судьи 480т трутня (никакой интеллектуальной работы не видно) это перебор! Да и что толку получают он7и 480 но и от взятки не отказываются, просто у судьи у которго 70 это 10 т. долларов, а у кс это уже сотни тысяч или даже миллионы! так что надеятся на то что чем выше зарплата то не будут брать, глупо, аппетит приходит во время еды !
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30.10.2020 15:11 Ответить
Да. Вы толпоепы, Малюська. Все должны быть равны перед законом. И не может быть для разных ветвей власти разные законы и разные органы их контролирующие.
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30.10.2020 12:10 Ответить
Судьи считают, что не должны быть все равны.
Что они - судебная власть, а потому не должны подчиняться исполнительной власти.
Вопрос в таком случае - а какого черта при такой трактовке исполнительная власть должна выполнять решения судебной? Разве это не нарушение принципа независимости разных веток власти?
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30.10.2020 12:20 Ответить
Зебіли вже відмазують КС. З якого дива їм окреме НАЗК? Щоб вони поставили туди своїх людей?
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30.10.2020 12:11 Ответить
почему в США одна из наиболее эффективных судебных систем в мире? Потому что создавалась она как система, которая пришла на смену суда "Линча", когда вооруженная толпа рассматривала вопрос по сути и выносила приговор преступнику на месте в течении 5-10 минут. Поэтому там судьи судят справедливо только по одной причине - если они начнут махлевать то судить судей будут на суде "Линча". Все просто. Мы пока не доросли до справедливой судебной системы по той простой причине, что находимся на уровне общественного развития стада баранов.
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30.10.2020 12:11 Ответить
"Сильно перебільшено": Арестович спростував закінчення "режиму тиші"
_Консерва подтвердила что она консерва. Но до идиотов теперь ещё два года будет доходить что такое арестович и какое у него в расии звание.
Начиная с 6-30 практически по всей линии соприкосновения идет минометно-артиллерийский обстрел позиций украинских войск. Приказа на ответный огонь нет. Повідомлення військової комісії tZe
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30.10.2020 12:11 Ответить
Точно треба більше контролерів! А на контролерів зверху ще контролерів... Рекурсія форевер!
Необхідно створити "аналог НАЗК" для суддів, - Малюська - Цензор.НЕТ 2968
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30.10.2020 12:11 Ответить
Тобто Громадської ради доброчесності і Вищої кваліфікаційної комісії суддів вже замало?
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30.10.2020 12:13 Ответить
А дальше?...
Аналог "аналога напк"?!
Не,тут надо создавать аналог
расстрельной команды,как в Китае.
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30.10.2020 12:13 Ответить
К чему эта словестная эвилибристика? Ведь дураку понятно, что "Влиять" и "Контролировать" - это совершенно разные вещи! Или власть нельзя контролировать?
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30.10.2020 12:13 Ответить
пропозиція оцього купи-продай тюрем, призведе до організації ще однієї бюракратичної контори. Давайте створимо, окремі відповідні аналоги НАЗК для міністрів, їх запступників, головних лікарів, поліцейських, прокурорів. і т.д. і т.п.
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30.10.2020 12:15 Ответить
а потім аналог НАПК для НАПКа. І так до нескінченності. І усіх годувати із бюджету
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30.10.2020 12:17 Ответить
Взагалі то, на кожен державний орган має бути дві незалежні наглядові ради.
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30.10.2020 12:32 Ответить
У семи нянек дитя без глаза.
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30.10.2020 12:19 Ответить
аналог НАПК для судей - єто платніе камері...мистер манюська.....
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30.10.2020 12:22 Ответить
Необходимо создать "аналог НАПК" для судей/ Надо выполнять законы.Начиная с четыреждыуклониста. Уголовная ответственность за уклонение от военной службы наступает по статье 335 УК Украины и предусматривает ограничение свободы до 3-х лет.
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30.10.2020 12:24 Ответить
Схоже Україна дійшла до кінця Епохи Судей, час коли судді були найвищою і недоторканною кастою в повністю корумпованій державі має дійти свог логічного кінця.
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30.10.2020 12:31 Ответить
От молодца! Малюська - это не только о пепиське - мозги такие же.
А потом «аналог для "аналога НАПК" для судей» и так далее - нужны новые тёплые места для благостного прогревания жоп. А придурковатые лохмандеи нехай лезут в окопы, едут батрачить за кордон (туда, кстати, не мешало бы налог впендюрить, а то жопы понаедают, а толстожопых и коронавирус злее гложит).
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30.10.2020 12:40 Ответить
шо мелет этот зебил? давайте напак для ментов, для военных, для голов селерад)))) живи по закону и не будет никакого давления
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30.10.2020 12:42 Ответить
А отдельное госдурство со своей конституцией для судий создать не надо?
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30.10.2020 12:43 Ответить
Поржали с раши по Оруэлу?
Теперь в Украине "Все животные равны,но некоторые ровнее других!"
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30.10.2020 12:43 Ответить
Еще надо в Италии купить гору Олимп для судей. Чего это они как простые смерды по грязи ходят?
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30.10.2020 12:46 Ответить
мало нам дармоедов на нашей шее ? Малюська ещё хочет подкинуть ?
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30.10.2020 13:21 Ответить
 
 