Необходимо создать "аналог НАПК" для судей, - Малюська

Исполнительная власть не должна влиять на судебную. Значит, кто-то должен же эту функцию выполнять. Соответственно, это должен быть, очевидно, какой-то аналог НАПК.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.

"Опять же это будет зависит от изменений, которые будут предложены законопроектом президентским. Но это, собственно, то, что следует из решения КСУ. Решение КСУ состоит в том, что исполнительная власть не должна влиять на судебную. Значит, кто-то должен же эту функцию выполнять. Соответственно, это должен быть, очевидно, какой-то аналог НАПК", - отметил глава Минюста.

Малюська назвал мотивацию Конституционного суда "сомнительной".

"Но, тем не менее, есть решение суда. Пока оно не аннулировано, не отменено, вариант урегулирования этой ситуации должным образом - это как раз создание такого органа", - добавил министр.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

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