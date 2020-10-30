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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Львов (4432) Садовый (644) Синютка (66)

Садовый о втором туре с Синюткой: резерв избирателей достаточно большой

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Садовый о втором туре с Синюткой: резерв избирателей достаточно большой

Действующий мэр Львова Андрей Садовый считает, что часть его избирателей могла не прийти на участки проголосовать на местных выборах из-за страха заразиться коронавирусом.

Об этом говорится в статье Цензор.НЕТ.

"С моей стороны, конечно, будет призыв к людям прийти... И я также надеюсь, что люди, которые меня поддерживают, придут в большинстве. Потому что резерв достаточно велик - просто боязнь людей заразиться, возможно, не располагала принять решение. Подумали: "А и так все будет хорошо". И здесь важно людям объяснить, что если вы ходите в супермаркет, то вы там такая же вероятность заразиться COVID-19, если бы вы пришли на участок. Но будущее города очень важно; то есть люди, которые меня поддерживают, должны понять, что их активная позиция дает большое продвижение для города на следующие 5 лет", - сказал Садовый.

Напомним, на местных выборах во Львове действующий городской голова Андрей Садовый получил больше всего голосов избирателей - 39,96%, на втором месте - кандидат "Евросолидарности" Олег Синютка с показателем 31,03%.

Полную версию статьи читайте здесь.

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Надо бы затеять опрос в какую область везти мусор.
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30.10.2020 12:52 Ответить
Кадры решают все - ксендзы во Львове решают все...
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30.10.2020 12:56 Ответить
Звичайно "консервні патріоти" виконають кодову команду: «Кто угодно только нє Сінютка !».
Надія на львівян.
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30.10.2020 12:57 Ответить
а почему Синютка? Ты вообще слышал что то раньше про него или топишь только потому что за него Порошенко и он с "ЕС"?
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30.10.2020 13:16 Ответить
Оба коррумпированные мудаки. Для простых львовян не имеет никакого значения кто из них выиграет.
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30.10.2020 14:28 Ответить
"простые" бывают только кацапы Садовий про другий тур із Синюткою: резерв виборців доволі великий - Цензор.НЕТ 8378
и вот для них конечно важно чтобы выиграл Садовый, ставленник кремлевско-еврейского капитала Садовий про другий тур із Синюткою: резерв виборців доволі великий - Цензор.НЕТ 9309
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30.10.2020 14:34 Ответить
Чушь не лепи
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30.10.2020 15:00 Ответить
Тобто избиратели Садового мягко говоря пугливые! Садовий про другий тур із Синюткою: резерв виборців доволі великий - Цензор.НЕТ 7709 ок
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30.10.2020 14:35 Ответить
 
 