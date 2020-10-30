Садовий про другий тур із Синюткою: резерв виборців доволі великий
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Чинний мер Львова Андрій Садовий вважає, що частина його виборців могла не прийти на дільниці проголосувати на місцевих виборах через страх заразитися коронавірусом.
Про це йдеться в статті Цензор.НЕТ.
"З мого боку, звичайно, буде заклик до людей прийти ... І я також надіюся, що люди, які мене підтримують, прийдуть у більшості. Тому що резерв є достатньо великий – просто боязнь людей заразитися, можливо, не спонукала прийняти рішення. Подумали: "А і так все буде добре". І тут важливо людям пояснити, що якщо ви ходите в супермаркет, то ви маєте там таку саму ймовірність заразитися COVID-19, якби ви прийшли на дільницю. Але майбутнє міста є дуже важливим; тобто люди, які мене підтримують, мають зрозуміти, що їхня активна позиція дає великий поступ для міста на наступні 5 років", - сказав Садовий.
Нагадаємо, на місцевих виборах у Львові чинний міський голова Андрій Садовий отримав найбільше голосів виборців - 39,96%, на другому місці - кандидат "Євросолідарності" Олег Синютка з показником 31,03%.
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Надія на львівян.
и вот для них конечно важно чтобы выиграл Садовый, ставленник кремлевско-еврейского капитала