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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Львів (2080) Садовий (482) Синютка (52)

Садовий про другий тур із Синюткою: резерв виборців доволі великий

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Садовий про другий тур із Синюткою: резерв виборців доволі великий

Чинний мер Львова Андрій Садовий вважає, що частина його виборців могла не прийти на дільниці проголосувати на місцевих виборах через страх заразитися коронавірусом.

Про це йдеться в статті Цензор.НЕТ.

"З мого боку, звичайно, буде заклик до людей прийти ... І я також надіюся, що люди, які мене підтримують, прийдуть у більшості. Тому що резерв є достатньо великий – просто боязнь людей заразитися, можливо, не спонукала прийняти рішення. Подумали: "А і так все буде добре". І тут важливо людям пояснити, що якщо ви ходите в супермаркет, то ви маєте там таку саму ймовірність заразитися COVID-19, якби ви прийшли на дільницю. Але майбутнє міста є дуже важливим; тобто люди, які мене підтримують, мають зрозуміти, що їхня активна позиція дає великий поступ для міста на наступні 5 років", - сказав Садовий.

Також читайте: Вибори мера Львова: Садовий - 39,9%, Синютка - 31%, - ТВК

Нагадаємо, на місцевих виборах у Львові чинний міський голова Андрій Садовий отримав найбільше голосів виборців - 39,96%, на другому місці - кандидат "Євросолідарності" Олег Синютка з показником 31,03%.

Повну версію статті читайте тут.

Автор: Анастасія Потіха
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Надо бы затеять опрос в какую область везти мусор.
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30.10.2020 12:52 Відповісти
Кадры решают все - ксендзы во Львове решают все...
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30.10.2020 12:56 Відповісти
Звичайно "консервні патріоти" виконають кодову команду: «Кто угодно только нє Сінютка !».
Надія на львівян.
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30.10.2020 12:57 Відповісти
а почему Синютка? Ты вообще слышал что то раньше про него или топишь только потому что за него Порошенко и он с "ЕС"?
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30.10.2020 13:16 Відповісти
Оба коррумпированные мудаки. Для простых львовян не имеет никакого значения кто из них выиграет.
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30.10.2020 14:28 Відповісти
"простые" бывают только кацапы Садовий про другий тур із Синюткою: резерв виборців доволі великий - Цензор.НЕТ 8378
и вот для них конечно важно чтобы выиграл Садовый, ставленник кремлевско-еврейского капитала Садовий про другий тур із Синюткою: резерв виборців доволі великий - Цензор.НЕТ 9309
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30.10.2020 14:34 Відповісти
Чушь не лепи
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30.10.2020 15:00 Відповісти
Тобто избиратели Садового мягко говоря пугливые! Садовий про другий тур із Синюткою: резерв виборців доволі великий - Цензор.НЕТ 7709 ок
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30.10.2020 14:35 Відповісти
 
 