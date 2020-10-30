Садовий про другий тур із Синюткою: резерв виборців доволі великий

Чинний мер Львова Андрій Садовий вважає, що частина його виборців могла не прийти на дільниці проголосувати на місцевих виборах через страх заразитися коронавірусом.

Про це йдеться в статті Цензор.НЕТ.

"З мого боку, звичайно, буде заклик до людей прийти ... І я також надіюся, що люди, які мене підтримують, прийдуть у більшості. Тому що резерв є достатньо великий – просто боязнь людей заразитися, можливо, не спонукала прийняти рішення. Подумали: "А і так все буде добре". І тут важливо людям пояснити, що якщо ви ходите в супермаркет, то ви маєте там таку саму ймовірність заразитися COVID-19, якби ви прийшли на дільницю. Але майбутнє міста є дуже важливим; тобто люди, які мене підтримують, мають зрозуміти, що їхня активна позиція дає великий поступ для міста на наступні 5 років", - сказав Садовий.

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Нагадаємо, на місцевих виборах у Львові чинний міський голова Андрій Садовий отримав найбільше голосів виборців - 39,96%, на другому місці - кандидат "Євросолідарності" Олег Синютка з показником 31,03%.

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