Вопрос люстрации до сих пор "взрывоопасный", - Тупицкий

Причиной затягивания Конституционным Судом рассмотрения дела о люстрации является "взрывоопасность" этого вопроса.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава КС Александр Тупицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно вопроса люстрации. Этот вопрос, по моему мнению, до сих пор взрывоопасный, и возможно, поэтому Конституционный Суд так долго его рассматривает", - отметил глава КС.

Тупицкий отметил, что ранее Европейский суд сказал, что под люстрацию в Украине попадает слишком большой круг чиновников. В то же время он не уверен, что именно КС имеет полномочия, чтобы уменьшить объемы служащих, подпадающих под люстрацию.

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