Вопрос люстрации до сих пор "взрывоопасный", - Тупицкий
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Причиной затягивания Конституционным Судом рассмотрения дела о люстрации является "взрывоопасность" этого вопроса.
Об этом в ходе брифинга сообщил глава КС Александр Тупицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно вопроса люстрации. Этот вопрос, по моему мнению, до сих пор взрывоопасный, и возможно, поэтому Конституционный Суд так долго его рассматривает", - отметил глава КС.
Тупицкий отметил, что ранее Европейский суд сказал, что под люстрацию в Украине попадает слишком большой круг чиновников. В то же время он не уверен, что именно КС имеет полномочия, чтобы уменьшить объемы служащих, подпадающих под люстрацию.
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Уводит всех в спор и тянет время
ВОПРОС РЕБРОМ - открывайте декларации судей КС И их родни !!!!!
питання з антикорупційною діяльністю також був вибухонебезпечний. От і вибухнув.
І про люстрацію вибухне, бо вже відомо що ви, падлюки, замислили. - потихеньку відкотити все взад до януковича. Але не зрослося. перша спроба виявилася для вас і останньою.