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Вопрос люстрации до сих пор "взрывоопасный", - Тупицкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вопрос люстрации до сих пор

Причиной затягивания Конституционным Судом рассмотрения дела о люстрации является "взрывоопасность" этого вопроса.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава КС Александр Тупицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно вопроса люстрации. Этот вопрос, по моему мнению, до сих пор взрывоопасный, и возможно, поэтому Конституционный Суд так долго его рассматривает", - отметил глава КС.

Тупицкий отметил, что ранее Европейский суд сказал, что под люстрацию в Украине попадает слишком большой круг чиновников. В то же время он не уверен, что именно КС имеет полномочия, чтобы уменьшить объемы служащих, подпадающих под люстрацию.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
Вон как очко заиграло - сразу разговорился.

Уводит всех в спор и тянет время
ВОПРОС РЕБРОМ - открывайте декларации судей КС И их родни !!!!!
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30.10.2020 13:36
+10
А вопрос кастрации Тупицкого не вызывает сомнений
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30.10.2020 13:38
+5
Він має сидіти в тюрьмі а не давати оцінки. злочинець має сидіти в тюрьмі
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30.10.2020 13:40
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Вон как очко заиграло - сразу разговорился.

Уводит всех в спор и тянет время
ВОПРОС РЕБРОМ - открывайте декларации судей КС И их родни !!!!!
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30.10.2020 13:36 Ответить
Они хотели всех перехитрить - пусть показывают , что хотели скрыть от общества
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30.10.2020 13:37 Ответить
А вопрос кастрации Тупицкого не вызывает сомнений
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30.10.2020 13:38 Ответить
Він не вибухонебезпечний просто ти і добра половина цього суда піде нах...Як так можна давати приймати рішення зацікавленим особам.?
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30.10.2020 13:38 Ответить
Судья, назначенный Януковичем, знает о чем говорит.
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30.10.2020 13:38 Ответить
Короче,тупицкому позвонили,да и для него самого этот закон,как прыщ на заднице. Вот и весь сказ.
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30.10.2020 13:39 Ответить
Він має сидіти в тюрьмі а не давати оцінки. злочинець має сидіти в тюрьмі
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30.10.2020 13:40 Ответить
Тупицкий первій должен біть люстрирован !!! Мерзота !!!!
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30.10.2020 13:42 Ответить
Питання люстрації досі "вибухонебезпечне", - Тупицький - Цензор.НЕТ 9987
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30.10.2020 13:46 Ответить
це хід у відповідь на питання * коруционерів пожиттєво до цугунтера
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30.10.2020 13:48 Ответить
Тупицький, тупицький, тупицький - весь український інтренет в тому тупицькому... чи не забагато честі корупціонеру, місце якого на нарах. Та й не тільки його, а більшості суддів всіх рівнів - нахабних корупціонерів і хабарників. Ще би і прокурорів туди ж.
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30.10.2020 13:48 Ответить
Вы все бывшие и все с недвижимостью , хорошо если только в Крыму!! Вы не бывшие - вф все настоящие - и вас гнать всех на пенсию и мобильники отобрать- чтобы вы молодеж не поганили!!! Решалы!!!!
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30.10.2020 13:49 Ответить
«Долг судей - вершить правосудие, а их ремесло - оттягивать его. Многие судьи знают свой долг и продолжают заниматься своим ремеслом».© Жан де Лабрюер
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30.10.2020 13:56 Ответить
Он як заспівав.
питання з антикорупційною діяльністю також був вибухонебезпечний. От і вибухнув.
І про люстрацію вибухне, бо вже відомо що ви, падлюки, замислили. - потихеньку відкотити все взад до януковича. Але не зрослося. перша спроба виявилася для вас і останньою.
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30.10.2020 14:11 Ответить
Під люстрацію мав би потрапити і сам Тупицький, та всі ті його колеги по КС, які прийняли двозначну ухвалу про повернення до кучмо-морозівської Конституції, а потім дозволили Лавриновичу офіційно підмінити справжню Конституцію на авторитарну.
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30.10.2020 14:20 Ответить
Ти падлюка, собі вирок вже виніс.
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30.10.2020 20:01 Ответить
 
 