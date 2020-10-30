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Питання люстрації досі "вибухонебезпечне", - Тупицький
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Причиною затягування Конституційним Судом розгляду справи про люстрацію є "вибухонебезпечність" цього питання.
Про це в ході брифінгу повідомив голова КС Олександр Тупицький, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо питання люстрації. Це питання, на мою думку, досі вибухонебезпечне, і, можливо, тому Конституційний Суд так довго його розглядає", - зазначив голова КС.
Тупицький зазначив, що раніше Європейський суд сказав, що під люстрацію в Україні потрапляє занадто велике коло чиновників. Водночас він не впевнений, що саме КС має повноваження, щоб зменшити обсяги службовців, які підпадають під люстрацію.
Топ коментарі
+10 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар30.10.2020 13:36
+10 Гептимирон
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+5 Анатолій Лапчук
показати весь коментар30.10.2020 13:40
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Уводит всех в спор и тянет время
ВОПРОС РЕБРОМ - открывайте декларации судей КС И их родни !!!!!
питання з антикорупційною діяльністю також був вибухонебезпечний. От і вибухнув.
І про люстрацію вибухне, бо вже відомо що ви, падлюки, замислили. - потихеньку відкотити все взад до януковича. Але не зрослося. перша спроба виявилася для вас і останньою.