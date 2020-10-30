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Новини Політика України
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КС (1154) люстрація (244) Тупицький (227)

Питання люстрації досі "вибухонебезпечне", - Тупицький

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Питання люстрації досі

Причиною затягування Конституційним Судом розгляду справи про люстрацію є "вибухонебезпечність" цього питання.

Про це в ході брифінгу повідомив голова КС Олександр Тупицький, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо питання люстрації. Це питання, на мою думку, досі вибухонебезпечне, і, можливо, тому Конституційний Суд так довго його розглядає", - зазначив голова КС.

Тупицький зазначив, що раніше Європейський суд сказав, що під люстрацію в Україні потрапляє занадто велике коло чиновників. Водночас він не впевнений, що саме КС має повноваження, щоб зменшити обсяги службовців, які підпадають під люстрацію.

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Топ коментарі
+10
Вон как очко заиграло - сразу разговорился.

Уводит всех в спор и тянет время
ВОПРОС РЕБРОМ - открывайте декларации судей КС И их родни !!!!!
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30.10.2020 13:36
+10
А вопрос кастрации Тупицкого не вызывает сомнений
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30.10.2020 13:38
+5
Він має сидіти в тюрьмі а не давати оцінки. злочинець має сидіти в тюрьмі
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30.10.2020 13:40
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Вон как очко заиграло - сразу разговорился.

Уводит всех в спор и тянет время
ВОПРОС РЕБРОМ - открывайте декларации судей КС И их родни !!!!!
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30.10.2020 13:36 Відповісти
Они хотели всех перехитрить - пусть показывают , что хотели скрыть от общества
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30.10.2020 13:37 Відповісти
А вопрос кастрации Тупицкого не вызывает сомнений
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30.10.2020 13:38 Відповісти
Він не вибухонебезпечний просто ти і добра половина цього суда піде нах...Як так можна давати приймати рішення зацікавленим особам.?
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30.10.2020 13:38 Відповісти
Судья, назначенный Януковичем, знает о чем говорит.
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30.10.2020 13:38 Відповісти
Короче,тупицкому позвонили,да и для него самого этот закон,как прыщ на заднице. Вот и весь сказ.
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30.10.2020 13:39 Відповісти
Він має сидіти в тюрьмі а не давати оцінки. злочинець має сидіти в тюрьмі
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30.10.2020 13:40 Відповісти
Тупицкий первій должен біть люстрирован !!! Мерзота !!!!
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30.10.2020 13:42 Відповісти
Питання люстрації досі "вибухонебезпечне", - Тупицький - Цензор.НЕТ 9987
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30.10.2020 13:46 Відповісти
це хід у відповідь на питання * коруционерів пожиттєво до цугунтера
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30.10.2020 13:48 Відповісти
Тупицький, тупицький, тупицький - весь український інтренет в тому тупицькому... чи не забагато честі корупціонеру, місце якого на нарах. Та й не тільки його, а більшості суддів всіх рівнів - нахабних корупціонерів і хабарників. Ще би і прокурорів туди ж.
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30.10.2020 13:48 Відповісти
Вы все бывшие и все с недвижимостью , хорошо если только в Крыму!! Вы не бывшие - вф все настоящие - и вас гнать всех на пенсию и мобильники отобрать- чтобы вы молодеж не поганили!!! Решалы!!!!
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30.10.2020 13:49 Відповісти
«Долг судей - вершить правосудие, а их ремесло - оттягивать его. Многие судьи знают свой долг и продолжают заниматься своим ремеслом».© Жан де Лабрюер
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30.10.2020 13:56 Відповісти
Он як заспівав.
питання з антикорупційною діяльністю також був вибухонебезпечний. От і вибухнув.
І про люстрацію вибухне, бо вже відомо що ви, падлюки, замислили. - потихеньку відкотити все взад до януковича. Але не зрослося. перша спроба виявилася для вас і останньою.
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30.10.2020 14:11 Відповісти
Під люстрацію мав би потрапити і сам Тупицький, та всі ті його колеги по КС, які прийняли двозначну ухвалу про повернення до кучмо-морозівської Конституції, а потім дозволили Лавриновичу офіційно підмінити справжню Конституцію на авторитарну.
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30.10.2020 14:20 Відповісти
Ти падлюка, собі вирок вже виніс.
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30.10.2020 20:01 Відповісти
 
 