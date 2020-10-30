Евросоюз полностью поддерживает инициативу Украины по созданию Крымской платформы, - МИД
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В Министерстве иностранных дел заявили, что Европейский Союз полностью поддерживает украинскую инициативу по созданию Крымской платформы, которая будет способствовать привлечению международного внимания к вызовам, связанным с временной оккупацией полуострова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД.
"Это во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой подтвердил заместитель Генерального секретаря - политический директор Европейской службы внешней деятельности Энрике Мора. В рамках своего визита в Брюссель первый заместитель также встретилась с руководителем Департамента Европы и Центральной Азии ЕСВД Люком Девинем и депутатом Европарламента Анной Фотыгой", - сообщило МИД.
Отмечается, что во время встречи обсудили международную коалицию для деоккупации Крыма, противодействие милитаризации полуострова и предотвращение нарушений прав человека в Крыму.
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2. Нанять турецких, сирийских, пакистанских, афганских "ихтамнетов".
3. Переодеть вышеперечисленных в форму ВСУ.
4. Резко утром рано, пока все спят, начать войну против ДНР/ДНР, обстреляв Смерчем Донецк и Луганск!
5. Запустить байрактары, создать от их количества тень на земле, чтобы лднровцы не успевали глаза поднять в небо.
6. Уничтожить все танки и рсзо противника.
7. Выложить красивые видео на сайте Минобороны.
8. Предоставлять каждый день карту боевых действий с освобожденными территориями.
9. Взять границу с РФ под свой контроль.
10. И самое главное (это должно быть в начале) объявить мобилизацию!