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Крым (26017) МИД (6653)

Евросоюз полностью поддерживает инициативу Украины по созданию Крымской платформы, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Евросоюз полностью поддерживает инициативу Украины по созданию Крымской платформы, - МИД

В Министерстве иностранных дел заявили, что Европейский Союз полностью поддерживает украинскую инициативу по созданию Крымской платформы, которая будет способствовать привлечению международного внимания к вызовам, связанным с временной оккупацией полуострова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД.

"Это во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой подтвердил заместитель Генерального секретаря - политический директор Европейской службы внешней деятельности Энрике Мора. В рамках своего визита в Брюссель первый заместитель также встретилась с руководителем Департамента Европы и Центральной Азии ЕСВД Люком Девинем и депутатом Европарламента Анной Фотыгой", - сообщило МИД.

Отмечается, что во время встречи обсудили международную коалицию для деоккупации Крыма, противодействие милитаризации полуострова и предотвращение нарушений прав человека в Крыму.

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І що ця платформа буде робити? Видавати щоденні "озабочєнності"?
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30.10.2020 18:00 Ответить
При Порошенко такого не было.
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30.10.2020 18:01 Ответить
в Азербайджане тоже 30 лет к ряду бла-бла-бла поддерживали...., без малейших последствий и обязательств для оккупанта..... собственно, всех этих участников дискуссионного клуба интересовал только финальный банкет, особенно, когда он за чужой счет.....
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30.10.2020 18:05 Ответить
Правильно, я поддерживаю стремление патриотов Украины освободить военным путем свои земли! По примеру Азербайджана!
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30.10.2020 22:06 Ответить
Может не надо говорить за Евросоюз, а? Может пусть он сам за себя скажет? Мудозвоны!
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30.10.2020 18:05 Ответить
До сраки все эти платформы !!!!!
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30.10.2020 18:07 Ответить
Крым цэ Украина!
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30.10.2020 18:49 Ответить
Платформ ми створюєм багато, а користі мало.
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30.10.2020 19:08 Ответить
1. Купить 100 байрактаров (для начала).
2. Нанять турецких, сирийских, пакистанских, афганских "ихтамнетов".
3. Переодеть вышеперечисленных в форму ВСУ.
4. Резко утром рано, пока все спят, начать войну против ДНР/ДНР, обстреляв Смерчем Донецк и Луганск!
5. Запустить байрактары, создать от их количества тень на земле, чтобы лднровцы не успевали глаза поднять в небо.
6. Уничтожить все танки и рсзо противника.
7. Выложить красивые видео на сайте Минобороны.
8. Предоставлять каждый день карту боевых действий с освобожденными территориями.
9. Взять границу с РФ под свой контроль.
10. И самое главное (это должно быть в начале) объявить мобилизацию!
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30.10.2020 22:14 Ответить
 
 