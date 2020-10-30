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Новости Происшествия ДТП
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ДТП (7443) майдан (4138) Геращенко Антон (1438)

Водитель, устроивший смертельное ДТП на Майдане, был трезв. Он задержан, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Водитель, устроивший смертельное ДТП на Майдане, был трезв. Он задержан, - Геращенко

Водитель. который стал виновником масштабного ДТП в центре Киева со смертельным исходом, был трезв.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Полицией задержан водитель джипа Land Rover, 1954 г.р., который сегодня на Майдане допустил наезд и сбил насмерть двух пешеходов и нанес травмы еще четверым.

Сам водитель после задержания дал показания, что он потерял сознание и утратил контроль за управлением автомобилем.

Гражданин Юрий Н. задержан полицией. У него отбираются пробы крови и мочи для проверки факта не находился ли он под действием наркотических или лекарственных препаратов.

Тест драгером на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови. Но более точные результаты даст анализ крови и мочи.

Следователями полиции Киева будет предъявлено подозрение по части 3 статьи 286 Криминального кодекса - нарушение правил дородного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Какая трубочка, его надо убивать нах#й!" - водитель убил двоих пешеходов и ранил еще троих на Майдане Независимости (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Правила дорожного движения Украины - четко указывают: пункт 2.9, подпункт "д" : Забороняється !!!!!! :

"Керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу;"

Дальше суд будет определять меру ответственности гражданина Н. за то, что он допустил гибель двух ни в чем не повинных пешеходов и ранил ещё четверых.

Если действительно этот водитель ранее перенёс операцию и плохо себя чувствовал - никто не мешал ему ездить на общественном транспорте, на такси или пользоваться услугами водителя.

А так из-за него две семьи сегодня потеряли навсегда родных и близких. А четверо еще здоровых утром людей вынуждены лечиться в больницах".

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+13
На наркотики амфітамін та кокс треба перевіряти було. А тепер все замнуть.

На таких машинах шмурдяк не пьють!
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30.10.2020 19:16
+11
А почему должность скрывают? Юрий Нестеренко- он судья или прокурор?
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30.10.2020 19:01
+9
Юрий Назаренко ,работал раньше в Палате по ценным бумагам.
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30.10.2020 19:06
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А почему должность скрывают? Юрий Нестеренко- он судья или прокурор?
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30.10.2020 19:01 Ответить
Юрий Назаренко ,работал раньше в Палате по ценным бумагам.
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30.10.2020 19:06 Ответить
та вроде ж уже писали : " Юрий Назаренко - бывший член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку." .. или шо то перепутали..
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30.10.2020 19:08 Ответить
Юрий Назаренко
назначен членом Нацкомфинуслуг. Соответствующий указ N185 был обнародован на сайте президента Виктора Януковича. Ранее господин Назаренко занимал должность члена Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, куда был назначен в июле 2009 года бывшим главой комиссии Сергеем Петрашко. В ходе переназначений в декабре 2011 года он не попал в обновленный состав ГКЦБФР. 17 февраля Андрей Стасевский стал главой Нацкомфинслуг. Таким образом президент Виктор Янукович начал формировать кадровый состав финансового регулятора. С назначением Юрия Назаренко этот процесс завершен.

"наколядував " не на один Рендж Ровер.....
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30.10.2020 19:44 Ответить
На наркотики амфітамін та кокс треба перевіряти було. А тепер все замнуть.

На таких машинах шмурдяк не пьють!
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30.10.2020 19:16 Ответить
В таком возрасте амфетамин и кокс тоже не употребляют.
И лучше не ездить на машине. Особенно в центре такого города как Киев.
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30.10.2020 19:32 Ответить
мне другое странно - по всему городу даже в дальних районах установлены столбики безопасности, а в центре города их нет. дичь какая-то.
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30.10.2020 19:58 Ответить
Столбики из нержавейки? Так их Запорожец слизывает на раз, это чисто визуальное ограждение для цивилизованных людей.
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30.10.2020 20:26 Ответить
Не скрывают. Специалист по ценным бумагам и фондовому рынку.
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30.10.2020 19:23 Ответить
Судді і прокурори на таких старих коритах не їздять.
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30.10.2020 19:32 Ответить
Уже ж заявили, що дєд сів за кермо після операції! По ходу наркоз не пройшов, це все одно, що наркота...
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30.10.2020 19:04 Ответить
Когда уже линчевать таких будут на месте? Отрезать руки и поделом
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30.10.2020 19:05 Ответить
Юрій Назаренко скоїв ДТП на Хрещатику - біографія | Факти ICTV Водитель, устроивший смертельное ДТП на Майдане, был трезв. Он задержан, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6189
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30.10.2020 19:05 Ответить
більш повне відео ДТП...
https://youtu.be/***********
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30.10.2020 19:05 Ответить
да,похоже точно тело без сознания...
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30.10.2020 19:10 Ответить
Або під конкретним "кайфом".
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30.10.2020 19:50 Ответить
а якщо він не втрачав свідомість ?
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30.10.2020 19:06 Ответить
Яким тоді чином рухався автомобіль.
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30.10.2020 19:10 Ответить
какая разница? ну скажут мусора что то привидение руль крутило .. что с этого ?
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30.10.2020 19:19 Ответить
Ай как смешно
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30.10.2020 19:38 Ответить
По інерції.
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30.10.2020 19:19 Ответить
на автомате не обязательно давить на педаль, машина на D сама идет накатом + по моему она шла с небольшой горки.
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31.10.2020 09:57 Ответить
Мутная фигня, если не говорят кто он, отмажут 100 проц
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30.10.2020 19:12 Ответить
одне питання , чому вин нэ перейихав вислюка оманського
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30.10.2020 19:12 Ответить
Геращенко вже і слідство провів і вирок як суддя виніс- не забагато на себе береш?
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30.10.2020 19:13 Ответить
понять простить и отпустить !
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30.10.2020 19:14 Ответить
Може це терорист ?
Вбив у безпечній зоні двох людей.
Як так...Наскільки тендітне людське життя. Мить на відео - і двоє людей померло.
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30.10.2020 19:18 Ответить
А як він взагалі на площу виїхав.
Людина свідомо туди спрямувала, об'їхати затор.
Бо йому можна на такій автівці.
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30.10.2020 19:19 Ответить
та то ж старе корито
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30.10.2020 19:33 Ответить
так зверху дорога ... ситуація з втратою свідомості,зЇзд на тротуар цілком можлива...
Виглядає на нещасний випадок З НЕОБЕРЕЖНОСТІ з людськими жертвами...

Водій повинен однаково сісти...З те,що у такому стані сів за кермо...
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30.10.2020 19:35 Ответить
вбив двох людей - за грати, без оскарження.
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30.10.2020 19:37 Ответить
Скоріш, був п"яним і з мобільником біля вуха. А у мусарні є дозиметр з вічним нулем для тих, хто непідсудний.
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30.10.2020 19:43 Ответить
https://youtu.be/***********
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31.10.2020 11:38 Ответить
Шо за ****** ?
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30.10.2020 19:20 Ответить
Из судейских или прокурорских? Как их заколобасило!
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30.10.2020 19:22 Ответить
А от ще один відосік, здається, водій в повному ауті, але від чого?
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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30.10.2020 19:33 Ответить
Якого мусора чи прокурвора, чи суддю Антоніна відмазує на цей раз?
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30.10.2020 19:44 Ответить
А кто сказал, что для того чтобы задавить людей и протаранить кучу машин, нужно обязательно быть мажористым алкашом или наркоманом?
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30.10.2020 19:49 Ответить
...
Гей, сусіди, беріть сокири в руку
Від людського гніву наркоманам не втекти
Наркомани на городі
...
(с)
(((
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30.10.2020 20:05 Ответить
забыл пидаль нажомать копытами
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30.10.2020 20:07 Ответить
толстошеев станислав - "врожденный порок сердца" как вариант, в прицепе может прокать, главное не поднимать сильно шум

https://plus.obozrevatel.com/crime/smertelnoe-dtp-s-mazhorom-tolstosheevyim-chto-izvestno-o-gromkom-dele.htm

Водій, який влаштував смертельну ДТП на Майдані, був тверезий. Його затримано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9178
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30.10.2020 20:17 Ответить
Просмотрела несколько видео-такие виражи вытворять трезвым?
Видимо договорились уже.
Скоро какую небудь справку достанут о состоянии здоровья-чтоб условно получить
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30.10.2020 20:37 Ответить
Ага. Знакомая тема. Был уже у нас такой Толстокуев. Убил человека на тротуаре во время "приступа эпилепсии", которой у него отродясь не было. Кстати, Антоша, что там с этим делом? ЭсперДов, которые должны подтвердить возможность такой "внезапной", "загадочной", однократно повторяющейся "болезни" уже нашли? Или теперь будете показывать нам "бестселлер" "Толстокуев-2"? Водій, який влаштував смертельну ДТП на Майдані, був тверезий. Його затримано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2868
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30.10.2020 21:04 Ответить
ФИО водителя сообщите. Если не мажор, то ещё поглядим, может и впрямь болен.
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30.10.2020 21:53 Ответить
в таких резонансных случаях нужно пробу драгером снимать при большом колличестве очевидцев (понятых) и тут же выкидивать в нет а к машине вызивать собачку-нюхачку и делать то же самое. я этого пока не наблюдал. а шипнуть по дороге менту или прокурору на ухо 100 тыщ сегодня, ну очень легко, если они есть. на таможне ведь не пропускают всех через анализы. там собаччка пальчиком показивает кого проверять. народ хочет быть в курсе!!
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30.10.2020 22:02 Ответить
Дикий несчастный случай. На ровном месте лишил жизни двоих человек и лишился свободы. Даже если причина аварии из за болезни, отмазатся и перейти на условку будет стоить многих усилий адвокатов и нервов. А знаете ч то бы помоголо избежать этого, если бы он нанял водителя никакой аварии бы не было. Люди такого уровня могут нанять водителя и избежать неприятностей. Поэтому уважаемые автовладельцы, если чувствуете себя плохо воздержитесь от поездки подте на такси или воспользуйтесь услугой драйвера. А МВД совместно с минздравом нужно разработать перечень болезней и состояний при которых запрещено садится за руль и рассматривать езду в таком состоянии, как езду в алко или нарко опьянении
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31.10.2020 10:55 Ответить
Правила дорожного движения Украины - четко указывают: пункт 2.9, подпункт "д" : Забороняється !!!!!! :
"Керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу;" Источник: https://censor.net/ru/n3228243Следователями полиции Киева будет предъявлено подозрение по части 3 статьи 286 Криминального кодекса - нарушение правил дородного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более человек. Источник: https://censor.net/ru/n3228243
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31.10.2020 11:42 Ответить
 
 