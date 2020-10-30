Водитель, устроивший смертельное ДТП на Майдане, был трезв. Он задержан, - Геращенко

Водитель. который стал виновником масштабного ДТП в центре Киева со смертельным исходом, был трезв.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Полицией задержан водитель джипа Land Rover, 1954 г.р., который сегодня на Майдане допустил наезд и сбил насмерть двух пешеходов и нанес травмы еще четверым.

Сам водитель после задержания дал показания, что он потерял сознание и утратил контроль за управлением автомобилем.

Гражданин Юрий Н. задержан полицией. У него отбираются пробы крови и мочи для проверки факта не находился ли он под действием наркотических или лекарственных препаратов.

Тест драгером на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови. Но более точные результаты даст анализ крови и мочи.

Следователями полиции Киева будет предъявлено подозрение по части 3 статьи 286 Криминального кодекса - нарушение правил дородного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более человек.

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Правила дорожного движения Украины - четко указывают: пункт 2.9, подпункт "д" : Забороняється !!!!!! :

"Керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу;"

Дальше суд будет определять меру ответственности гражданина Н. за то, что он допустил гибель двух ни в чем не повинных пешеходов и ранил ещё четверых.

Если действительно этот водитель ранее перенёс операцию и плохо себя чувствовал - никто не мешал ему ездить на общественном транспорте, на такси или пользоваться услугами водителя.

А так из-за него две семьи сегодня потеряли навсегда родных и близких. А четверо еще здоровых утром людей вынуждены лечиться в больницах".