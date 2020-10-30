Водитель, устроивший смертельное ДТП на Майдане, был трезв. Он задержан, - Геращенко
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Водитель. который стал виновником масштабного ДТП в центре Киева со смертельным исходом, был трезв.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Геращенко отметил: "Полицией задержан водитель джипа Land Rover, 1954 г.р., который сегодня на Майдане допустил наезд и сбил насмерть двух пешеходов и нанес травмы еще четверым.
Сам водитель после задержания дал показания, что он потерял сознание и утратил контроль за управлением автомобилем.
Гражданин Юрий Н. задержан полицией. У него отбираются пробы крови и мочи для проверки факта не находился ли он под действием наркотических или лекарственных препаратов.
Тест драгером на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови. Но более точные результаты даст анализ крови и мочи.
Следователями полиции Киева будет предъявлено подозрение по части 3 статьи 286 Криминального кодекса - нарушение правил дородного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более человек.
Правила дорожного движения Украины - четко указывают: пункт 2.9, подпункт "д" : Забороняється !!!!!! :
"Керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу;"
Дальше суд будет определять меру ответственности гражданина Н. за то, что он допустил гибель двух ни в чем не повинных пешеходов и ранил ещё четверых.
Если действительно этот водитель ранее перенёс операцию и плохо себя чувствовал - никто не мешал ему ездить на общественном транспорте, на такси или пользоваться услугами водителя.
А так из-за него две семьи сегодня потеряли навсегда родных и близких. А четверо еще здоровых утром людей вынуждены лечиться в больницах".
Пожалуйста, подождите...
назначен членом Нацкомфинуслуг. Соответствующий указ N185 был обнародован на сайте президента Виктора Януковича. Ранее господин Назаренко занимал должность члена Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, куда был назначен в июле 2009 года бывшим главой комиссии Сергеем Петрашко. В ходе переназначений в декабре 2011 года он не попал в обновленный состав ГКЦБФР. 17 февраля Андрей Стасевский стал главой Нацкомфинслуг. Таким образом президент Виктор Янукович начал формировать кадровый состав финансового регулятора. С назначением Юрия Назаренко этот процесс завершен.
"наколядував " не на один Рендж Ровер.....
На таких машинах шмурдяк не пьють!
И лучше не ездить на машине. Особенно в центре такого города как Киев.
https://youtu.be/***********
Вбив у безпечній зоні двох людей.
Як так...Наскільки тендітне людське життя. Мить на відео - і двоє людей померло.
Людина свідомо туди спрямувала, об'їхати затор.
Бо йому можна на такій автівці.
Виглядає на нещасний випадок З НЕОБЕРЕЖНОСТІ з людськими жертвами...
Водій повинен однаково сісти...З те,що у такому стані сів за кермо...
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Гей, сусіди, беріть сокири в руку
Від людського гніву наркоманам не втекти
Наркомани на городі
...
(с)
(((
https://plus.obozrevatel.com/crime/smertelnoe-dtp-s-mazhorom-tolstosheevyim-chto-izvestno-o-gromkom-dele.htm
Видимо договорились уже.
Скоро какую небудь справку достанут о состоянии здоровья-чтоб условно получить
"Керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу;" Источник: https://censor.net/ru/n3228243Следователями полиции Киева будет предъявлено подозрение по части 3 статьи 286 Криминального кодекса - нарушение правил дородного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более человек. Источник: https://censor.net/ru/n3228243