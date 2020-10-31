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Новости За рубежом
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Кулеба: консультируемся с Польшей и Литвой по поводу закрытия Беларусью границ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Кулеба: консультируемся с Польшей и Литвой по поводу закрытия Беларусью границ

Украина проводит консультации с Польшей и Литвой для выработки надлежащей реакции на решение властей Беларуси закрыть границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Беларусь сказала, что у них растет количество больных COVID-19, поэтому она ограничивает передвижение и закрывает границы с тремя соседними странами - Украиной, Польшей и Литвой. С Россией не закрыла. Это - их официальная версия. Мы сейчас изучаем это решение, консультируемся с Польшей и Литвой для того, чтобы отреагировать должным образом", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следите за обновлениями на сайте, - МИД обратился к украинцам, которые планируют посетить закрытую для наших граждан Беларусь

Как известно, пункты пропуска на границе с Республикой Беларусь остаются открытыми, но пропуск в соседнюю страну ограничен в связи с принятым вчера в Минске решением. В частности, беларусские пограничники не пускают на свою территорию граждан Украины и других государств.

Автор: Роман Свиридович
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""Беларусь сказала, что у них растет количество больных COVID-19, поэтому она ограничивает передвижение и закрывает границы с тремя соседними странами - Украиной, Польшей и Литвой. " (с)
Ну и аргумент шизанутое придумало! Именно граждане этих трёх стран разношики КОВИ и именно их и не пускать!
Умалишенный долбо*б !!! Так трусится за свою жизнь что готов пол страны перебить лишь бы не оказаться на нарах Кулеба: консультируемся с Польшей и Литвой по поводу закрытия Беларусью границ - Цензор.НЕТ 6988
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31.10.2020 05:09 Ответить
На то он и диктатор
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31.10.2020 10:11 Ответить
шоб он сдох
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31.10.2020 11:16 Ответить
"Надіньте маски!
Чому?Тут же чисте повітря?
Саме тому..."
(Кін-дза-дза)
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31.10.2020 11:20 Ответить
может просто закрыть границу Украины в ответ. А заодно и ввести таки визы для граждан и гражданок Расеи? А то шастают кому не лень
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31.10.2020 05:27 Ответить
Не сунуть свой нос куда не просят.
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31.10.2020 06:24 Ответить
Кулеба: консультируемся с Польшей и Литвой по поводу закрытия Беларусью границ - Цензор.НЕТ 5409 Кулеба: консультируемся с Польшей и Литвой по поводу закрытия Беларусью границ - Цензор.НЕТ 7200
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31.10.2020 07:14 Ответить
Своих мозгов нет?
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31.10.2020 09:12 Ответить
Московія ніколи не виводить війська самостійно! Тільки після гарного копняка.
Білорусь, або як кажуть мокшани Білорусія, вже давно є частиною РФ і не тільки економічно та ментально.
РФ оставила свои войска после масштабных военных учений "Запад-2017" в Беларуси, несмотря на обещания не делать этого. Таким образом, войска России оккупировали еще одно государство.
Кулеба: консультуємося з Польщею і Литвою щодо закриття Білоруссю кордонів - Цензор.НЕТ 6993
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31.10.2020 10:26 Ответить
 
 