Кулеба: консультируемся с Польшей и Литвой по поводу закрытия Беларусью границ
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Украина проводит консультации с Польшей и Литвой для выработки надлежащей реакции на решение властей Беларуси закрыть границы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера".
"Беларусь сказала, что у них растет количество больных COVID-19, поэтому она ограничивает передвижение и закрывает границы с тремя соседними странами - Украиной, Польшей и Литвой. С Россией не закрыла. Это - их официальная версия. Мы сейчас изучаем это решение, консультируемся с Польшей и Литвой для того, чтобы отреагировать должным образом", - сказал Кулеба.
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Как известно, пункты пропуска на границе с Республикой Беларусь остаются открытыми, но пропуск в соседнюю страну ограничен в связи с принятым вчера в Минске решением. В частности, беларусские пограничники не пускают на свою территорию граждан Украины и других государств.
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Ну и аргумент шизанутое придумало! Именно граждане этих трёх стран разношики КОВИ и именно их и не пускать!
Умалишенный долбо*б !!! Так трусится за свою жизнь что готов пол страны перебить лишь бы не оказаться на нарах
Чому?Тут же чисте повітря?
Саме тому..."
(Кін-дза-дза)
Білорусь, або як кажуть мокшани Білорусія, вже давно є частиною РФ і не тільки економічно та ментально.
РФ оставила свои войска после масштабных военных учений "Запад-2017" в Беларуси, несмотря на обещания не делать этого. Таким образом, войска России оккупировали еще одно государство.