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За сутки COVID-19 выявили у 317 детей и 337 медработников, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки COVID-19 выявили у 317 детей и 337 медработников, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболел 387 481 человек. Из них 22 062 ребенка, а также 23 383 медицинских работника.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы имеем очередной рекорд относительно количества подтвержденных случаев. Коронавирусной болезнью за минувшие сутки у нас заболели 8 752 человека. Из них 317 детей, а также 337 медицинских работников. Были госпитализированы 1 190 человек. За минувшие сутки в Украине зафиксировали 155 летальных случаев. В то же время выздоровели 3 902 пациента", - отметил глава Минздрава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки выявили рекордные 8 752 новых случая COVID-19, умерли 155 человек, выздоровели - 3 902

За все время пандемии в Украине заболели 387 481 человек. Из них 22 062 ребенка, а также 23 383 медицинских работника.

Всего выздоровели 158 928 пациентов, а летальных случаев - 7 196.
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тут явная вина степанова и шкарлета
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31.10.2020 09:51 Ответить
Швидкого одужання малечі та лікарям.
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31.10.2020 10:31 Ответить
У Степашки нужно узнать, а на триппер тесты, которыми сие было выявлено, тоже выдают положительный результат?
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31.10.2020 10:54 Ответить
Таке враження, що Степанов і Шкарлет спеціально тягнуть до локдауну. Жодних реальних кроків.
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31.10.2020 11:01 Ответить
 
 