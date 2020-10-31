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За добу COVID-19 виявили у 317 дітей та 337 медпрацівників, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу COVID-19 виявили у 317 дітей та 337 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіла 387 481 особа. З них 22 062 дитини, а також 23 383 медичні працівники.

Про це під час  брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми маємо черговий рекорд щодо кількості підтверджених випадків. На коронавірусну хворобу за минулу добу у нас захворіли 8 752 людини. З них 317 дітей, а також 337 медичних працівників. Були госпіталізовані 1 190 осіб. За минулу добу в Україні зафіксували 155 летальних випадків. Водночас одужали 3 902 пацієнти", - зазначив глава МОЗ.

Також читайте: В Україні за добу виявили рекордні 8 752 нові випадки COVID-19, померли 155 осіб, видужали - 3 902

За весь час пандемії в Україні захворіли 387 481 особа. З них 22 062 дитини, а також 23 383 медичні працівники.

Всього одужали 158 928 пацієнтів, а летальних випадків - 7 196.

Також читайте: COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей і нових випадків за добу - померли майже 7,5 тис. осіб, захворіли - 573,6 тис. ІНФОГРАФІКА
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тут явная вина степанова и шкарлета
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31.10.2020 09:51 Відповісти
Швидкого одужання малечі та лікарям.
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31.10.2020 10:31 Відповісти
У Степашки нужно узнать, а на триппер тесты, которыми сие было выявлено, тоже выдают положительный результат?
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31.10.2020 10:54 Відповісти
Таке враження, що Степанов і Шкарлет спеціально тягнуть до локдауну. Жодних реальних кроків.
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31.10.2020 11:01 Відповісти
 
 