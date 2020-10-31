Местные выборы: ЦИК признала победителями 108 глав населенных пунктов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Центральная избирательная комиссия по состоянию на 14:40 31 октября обнародовала новые данные о победителях выборов городских, поселковых и сельских голов.
Информация содержится на сайте ЦИК, передает Цензор.НЕТ.
В частности, согласно этим данным, уже выбраны 23 мэра городов, 23 поселковых и 62 сельских главы. По данным ЦИК, 52 из избранных на данный момент глав, или 48.15% - шли на выборы как самовыдвиженцы, 16 (14.81%) - от "СН", по 6 (5.56%) - от "Доверия", "ЕС" и ОПЗЖ, по 4 (3.70%) - от "Батькивщины" и "Нашего края".
Также избранным считается 1841 депутат местных советов различных уровней, из них 607 (32.97%) - самовыдвиженцы, 270 (14.67%) - от "СН", 166 (9.02%) - от "За будущее", 150 (8.15%) - от "Батькивщины", 148 (8,04%) - от ОПЗЖ, 97 (5.27%) - от "ЕС".
Как сообщалось, местные выборы проходили в Украине 25 октября.
Пожалуйста, подождите...
Считаю, будет полезньім.
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm002pt001f01=695pt00_t001f01=695.html
))
Это что-то!
Тут похоже делать нечего ,
Только военный переворот,
Увы
Уря
Ну а Голоса о обох списках даже нет !