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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Местные выборы: ЦИК признала победителями 108 глав населенных пунктов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Местные выборы: ЦИК признала победителями 108 глав населенных пунктов

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 14:40 31 октября обнародовала новые данные о победителях выборов городских, поселковых и сельских голов.

Информация содержится на сайте ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

В частности, согласно этим данным, уже выбраны 23 мэра городов, 23 поселковых и 62 сельских главы. По данным ЦИК, 52 из избранных на данный момент глав, или 48.15% - шли на выборы как самовыдвиженцы, 16 (14.81%) - от "СН", по 6 (5.56%) - от "Доверия", "ЕС" и ОПЗЖ, по 4 (3.70%) - от "Батькивщины" и "Нашего края".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК обнародовал первые результаты местных выборов: список избранных мэров

Также избранным считается 1841 депутат местных советов различных уровней, из них 607 (32.97%) - самовыдвиженцы, 270 (14.67%) - от "СН", 166 (9.02%) - от "За будущее", 150 (8.15%) - от "Батькивщины", 148 (8,04%) - от ОПЗЖ, 97 (5.27%) - от "ЕС".

Местные выборы: ЦИК признала победителями 108 глав населенных пунктов 01
Местные выборы: ЦИК признала победителями 108 глав населенных пунктов 02

Как сообщалось, местные выборы проходили в Украине 25 октября.
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Топ комментарии
+3
Щось дуже повільно рахують. Очевидно, що спочатку вносять у систему ті дільниці, де СН щось трохи набирає. А коли подивитись по областях, по на більшості сільських дільниць слуги взагалі не проходять. Результатів по обласних і районних радах у виборчій системі ЦВК даних не має.

https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm002pt001f01=695pt00_t001f01=695.html
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31.10.2020 15:15
+2
Чому кругом одні хамли? Я з Вами овець не пас. Якщо нічого сказати по суті - поспіть трішки.
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31.10.2020 15:13
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Щось мене дуже бентежить оте "самовисування". Кому вони продадуться?
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31.10.2020 15:04 Ответить
Продажных можешь забрать себе.
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31.10.2020 15:08 Ответить
Чому кругом одні хамли? Я з Вами овець не пас. Якщо нічого сказати по суті - поспіть трішки.
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31.10.2020 15:13 Ответить
якшо людина не хоче від партій іти, то вона продажна?
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31.10.2020 15:27 Ответить
По селах, і населених пунктах де кількість населення до 10 тис. там діє мажоритарна система. По селах здебільшого ідуть самовисуванці, бо вони там практично всі безпартійні, тому і рахуються як самовисуванці. А якщо хтось з кандидатів позначає себе, як члена якоїсь партії то тоді рахують що партія.
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31.10.2020 15:29 Ответить
По русски это будет 108 глав, а не голов.
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31.10.2020 15:08 Ответить
Гадаю, стане в нагоді.
Считаю, будет полезньім. Місцеві вибори: ЦВК визнала переможцями 108 голів населених пунктів - Цензор.НЕТ 2971
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31.10.2020 16:41 Ответить
Голова!

Местные выборы: ЦИК признала победителями 108 голов населенных пунктов - Цензор.НЕТ 5006
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31.10.2020 15:11 Ответить
Щось дуже повільно рахують. Очевидно, що спочатку вносять у систему ті дільниці, де СН щось трохи набирає. А коли подивитись по областях, по на більшості сільських дільниць слуги взагалі не проходять. Результатів по обласних і районних радах у виборчій системі ЦВК даних не має.

https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm002pt001f01=695pt00_t001f01=695.html
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31.10.2020 15:15 Ответить
БПП та зажопникии взаду...
))
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31.10.2020 15:15 Ответить
Тю, таке. А Петя ж казав, шо СН все програв, а він переміг.
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31.10.2020 15:26 Ответить
Уважніше читайте. Це дані всього про "23 мэра городов, 23 поселковых и 62 сельских головы". І виходячи з цих даних ЦВК порахувала відсоток. А загальна кількість місцевих рад - 1577. Коли порахують дані усіх, тоді і порадієте за свою політичну силу та позлорадієте над іншою. Якщо буде з чого радіти і над чим злорадіти.
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31.10.2020 15:46 Ответить
я думаю буде теж саме
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31.10.2020 16:57 Ответить
Посмотри шедевр Сенцова.
Это что-то! Місцеві вибори: ЦВК визнала переможцями 108 голів населених пунктів - Цензор.НЕТ 3206
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31.10.2020 15:37 Ответить
Скрізь на виборах зелені пролетіли, а ось рахувати вміють. Всі їх "здобутки" за рахунок ЕС.
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31.10.2020 16:33 Ответить
Короче выборы сшельмовали,
Тут похоже делать нечего ,
Только военный переворот,
Увы
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31.10.2020 17:03 Ответить
Короче, Лозинский Герой Украины
Уря
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31.10.2020 17:05 Ответить
На всех каналах представители Слух, ЕС , ОПЗЖ , Замайбах и даже Голоса неделю истерили о своей категорической победе и лютом провале Батьківщини , а отрыла ЦВК скриньки и выяснилось , шо разница между ЕС , ОПЗЖ , Замайбахом и Батьківщиной микроскопическая . И по количеству депутатов даже обошла Юлина партия даже обошла ЕС и ОПЗЖ ...
Ну а Голоса о обох списках даже нет !
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31.10.2020 17:43 Ответить
 
 