ЦИК обнародовал первые результаты местных выборов: список избранных мэров

Центральная избирательная комиссия объявила первые результаты местных выборов в Украине, прошедших 25 октября.

Территориальные избирательные комиссии начали передавать первые протоколы по кандидатам в мэры – результаты были обнародованы на официальном сайте ЦИК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В частности, в некоторых городах уже стали известны имена мэров:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК получил результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов в 23 областях.

- Жмеринка (Винницкая область) – действующий мэр Анатолий Кушнир (62,7%), кандидат от Украинской стратегии Гройсмана;

- Бахмут (Донецкая область) – действующий мэр Алексей Рева (77,99%), самовыдвиженец;

- Часов Яр (Донецкая область) – Дмитрий Верзилов (44,03%), кандидат от ОПЗЖ;

- Соледар (Донецкая область) – Евгений Пластун (54,05%), самовыдвиженец;

- Северск (Донецкая область) – Андрей Черняев (45,77%), кандидат от ОПЗЖ;

- Берегово (Закарпатская область) – действующий мэр Золтан Бабяк (76,44%), самовыдвиженец;

- Бурштын (Ивано-Франковская область) – Василий Андриешин (22,99%), кандидат от Европейской солидарности;

- Калуш (Ивано-Франковская область) – Андрей Найда (45,07%), кандидат от Свободы;

- Городенка (Ивано-Франковская область) – Богдан Кобылянский (24,46%), кандидат от ВО Платформа громад;

- Березань (Киевская область) – действующий мэр Владимир Тымченко (65,55%), кандидат от Березанской громады;

- Сквира (Киевская область) – Валентина Левицкая (22,71%), самовыдвиженка;

- Фастов (Киевская область)- действующий мэр Михаил Нетяжук (39,22%), канидат от Партии национального эгоизма;

- Рава-Русская (Львовская область) – Иван Ивануса (46,66%), самовыдвиженец;

- Самбор (Львовская область) – действующий мэр Игорь Трухим (55,07%), самовыдвиженец;

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- Новый Раздел (Львовская область) – Ярина Яценко (23,47%), кандидат от Европейской солидарности;

- Новая Одесса (Николаевская область) – действующий мэр Александр Поляков (39,98%), кандидат от Пропозиции;

- Черноморск (Одесская область) – Василий Гуляев (25,29%), кандидат от За майбутне;

- Балта (Одесская область) – действующий мэр Сергей Мазур (71,1%), самовыдвиженец;

- Заводское (Полтавская область) действующий мэр Виталий Сидоренко (56,74%), самовыдвиженец;

- Лохвица (Полтавская область) – действующий мэр Виктор Радько (45,94%), кандидат от Довиры;

- Жашков (Черкасская область) – действующий мэр Игорь Цибровский (81,33%), самовыдвиженец;

- Носовка (Черниговская область) – действующий мэр Владимир Игнатченко (60,14%), кандидат от Наш край.

Всего в Украине насчитывается 1421 голова города/села.

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Кроме того, ЦИК признал избранными уже 1841 депутата. Общее количество депутатских мандатов составляет 43 122.