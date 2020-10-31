ЦИК обнародовал первые результаты местных выборов: список избранных мэров
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Центральная избирательная комиссия объявила первые результаты местных выборов в Украине, прошедших 25 октября.
Территориальные избирательные комиссии начали передавать первые протоколы по кандидатам в мэры – результаты были обнародованы на официальном сайте ЦИК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
В частности, в некоторых городах уже стали известны имена мэров:
- Жмеринка (Винницкая область) – действующий мэр Анатолий Кушнир (62,7%), кандидат от Украинской стратегии Гройсмана;
- Бахмут (Донецкая область) – действующий мэр Алексей Рева (77,99%), самовыдвиженец;
- Часов Яр (Донецкая область) – Дмитрий Верзилов (44,03%), кандидат от ОПЗЖ;
- Соледар (Донецкая область) – Евгений Пластун (54,05%), самовыдвиженец;
- Северск (Донецкая область) – Андрей Черняев (45,77%), кандидат от ОПЗЖ;
- Берегово (Закарпатская область) – действующий мэр Золтан Бабяк (76,44%), самовыдвиженец;
- Бурштын (Ивано-Франковская область) – Василий Андриешин (22,99%), кандидат от Европейской солидарности;
- Калуш (Ивано-Франковская область) – Андрей Найда (45,07%), кандидат от Свободы;
- Городенка (Ивано-Франковская область) – Богдан Кобылянский (24,46%), кандидат от ВО Платформа громад;
- Березань (Киевская область) – действующий мэр Владимир Тымченко (65,55%), кандидат от Березанской громады;
- Сквира (Киевская область) – Валентина Левицкая (22,71%), самовыдвиженка;
- Фастов (Киевская область)- действующий мэр Михаил Нетяжук (39,22%), канидат от Партии национального эгоизма;
- Рава-Русская (Львовская область) – Иван Ивануса (46,66%), самовыдвиженец;
- Самбор (Львовская область) – действующий мэр Игорь Трухим (55,07%), самовыдвиженец;
- Новый Раздел (Львовская область) – Ярина Яценко (23,47%), кандидат от Европейской солидарности;
- Новая Одесса (Николаевская область) – действующий мэр Александр Поляков (39,98%), кандидат от Пропозиции;
- Черноморск (Одесская область) – Василий Гуляев (25,29%), кандидат от За майбутне;
- Балта (Одесская область) – действующий мэр Сергей Мазур (71,1%), самовыдвиженец;
- Заводское (Полтавская область) действующий мэр Виталий Сидоренко (56,74%), самовыдвиженец;
- Лохвица (Полтавская область) – действующий мэр Виктор Радько (45,94%), кандидат от Довиры;
- Жашков (Черкасская область) – действующий мэр Игорь Цибровский (81,33%), самовыдвиженец;
- Носовка (Черниговская область) – действующий мэр Владимир Игнатченко (60,14%), кандидат от Наш край.
Всего в Украине насчитывается 1421 голова города/села.
Кроме того, ЦИК признал избранными уже 1841 депутата. Общее количество депутатских мандатов составляет 43 122.
Пожалуйста, подождите...
Медведчук, Порошенко и Коломойский провалились на выборах.
Победили на выборах - местные феодалы-князьки.
частково тому ,що ДУЖЕ БАГАТО ВТРАТИла Самопоміч....ФЕЙКОВА ПАРТІЯ пана Андрія "Доля"...
"на безриб"ї і рак риба",а на Львівщині і Барига -"Гетьман"
Опзж і решта проросійських партій у нас не котується,
Батьківщина тупо розпродала свої "ячєйкі партії" ,
Ляшко,гриценко -не мали взагалі бабла на компанію,
А "Свободі " досі не можуть простити "угодовство " з Владою...
тому на Львівщині маємо те,що маємо :
розкладка політичних сил у новій Львівській міській раді виглядатиме так
Найімовірніша коаліція:
"Європейська Солідарність" -26 мандатів,
"Варта" (абсолютно безідеологічний політпроект)- 7 мандатів
---опозиція---------------
"Самопоміч" - 17 мандатів, (Самопоміч не може увійти в коаліцію з ЄС ,бо це буде сильним ударом по рейтингу Порошенко у Львові)
"Голос" - 8 (партія "побила горшки" з Порошенко...)
ВО "Свобода" - 6 мандатів. (Свободі коаліція з Баригою -це удар по її іміджу ідеологічної партії,котрий однаково підмочений)
У новій раді ми не побачимо фракцію «Громадянської позиції», яка не змогла подолати 5% бар'єр.
Так само і Європейська Солідарність (за Порошенка особисто не говоримо - йшов на ці вибори не Порох, а партія, де він головою).
Єдине, з чим не потрібно сперечатися, так це те, що одним з чотирьох переможців цих виборів є місцева еліта (в т.ч. князьки-феодали на сході, півночі та в центрі України).
А лица то старые их от кормушек не отогнали.
Богдан Дубневич переміг на виборах голови Солонківської ОТГ
Екс-нардеп ВІД БПП отримав підтримку більше половини виборців громади
У Солонківську ОТГ з річним бюджетом близько 200 млн грн входять понад 20 сіл, зокрема, село Зубра, де проживають брати Дубневичі
ДІЛЯНКУ З ЛОХТОРАТОМ Дубневичі "окучували давно.. за рахунок обласного бюджету(інших районів)
Тобто перемогли місцеві феодали.. "Ближчі простому народу"... ((
"ПСЕВДОПАТРІОТИЧНІ"ПОЛІТПРОЕКТИ типу Юлєчки,Пєті,ДВОХ АНДРІЇВ -ТЯгнибока і Садового відходять у минуле..
ЗНАЧИТЬ ЗА РІК -ДВА НІША ПАТРІОТИЧНИХ партій буде заповнена іншими...
Ще не зараз..
ДОСІ існує загроза,В основному від Бариги Петра ... СПІ...АРАСИТИ націоналістичні і патріотичні Ідеї...
русская, русский, рюзьге, рассеянский, російський-це все, що має відношення до рассєї, до московської Орди.
Цензор! Невже так важко запам'ятати? Таке неподобство зі своїми, українськими містами... Ганьба!
Анекдоты из России
@anekdotru
·2 ч
Сначала ты голосуешь на пеньке, а потом тебя лечат на лавочке.