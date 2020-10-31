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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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местные выборы (2145) мэр (1632) ЦИК (3635)

ЦИК обнародовал первые результаты местных выборов: список избранных мэров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ЦИК обнародовал первые результаты местных выборов: список избранных мэров

Центральная избирательная комиссия объявила первые результаты местных выборов в Украине, прошедших 25 октября.

Территориальные избирательные комиссии начали передавать первые протоколы по кандидатам в мэры – результаты были обнародованы на официальном сайте ЦИК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В частности, в некоторых городах уже стали известны имена мэров:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК получил результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов в 23 областях.

- Жмеринка (Винницкая область) – действующий мэр Анатолий Кушнир (62,7%), кандидат от Украинской стратегии Гройсмана;

- Бахмут (Донецкая область) – действующий мэр Алексей Рева (77,99%), самовыдвиженец;

- Часов Яр (Донецкая область) – Дмитрий Верзилов (44,03%), кандидат от ОПЗЖ;

- Соледар (Донецкая область) – Евгений Пластун (54,05%), самовыдвиженец;

- Северск (Донецкая область) – Андрей Черняев (45,77%), кандидат от ОПЗЖ;

- Берегово (Закарпатская область) – действующий мэр Золтан Бабяк (76,44%), самовыдвиженец;

- Бурштын (Ивано-Франковская область) – Василий Андриешин (22,99%), кандидат от Европейской солидарности;

- Калуш (Ивано-Франковская область) – Андрей Найда (45,07%), кандидат от Свободы;

- Городенка (Ивано-Франковская область) – Богдан Кобылянский (24,46%), кандидат от ВО Платформа громад;

- Березань (Киевская область) – действующий мэр Владимир Тымченко (65,55%), кандидат от Березанской громады;

- Сквира (Киевская область) – Валентина Левицкая (22,71%), самовыдвиженка;

- Фастов (Киевская область)- действующий мэр Михаил Нетяжук (39,22%), канидат от Партии национального эгоизма;

- Рава-Русская (Львовская область) – Иван Ивануса (46,66%), самовыдвиженец;

- Самбор (Львовская область) – действующий мэр Игорь Трухим (55,07%), самовыдвиженец;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ТИК должны назначать повторное голосование сразу после установления результатов, - ЦИК

- Новый Раздел (Львовская область) – Ярина Яценко (23,47%), кандидат от Европейской солидарности;

- Новая Одесса (Николаевская область) – действующий мэр Александр Поляков (39,98%), кандидат от Пропозиции;

- Черноморск (Одесская область) – Василий Гуляев (25,29%), кандидат от За майбутне;

- Балта (Одесская область) – действующий мэр Сергей Мазур (71,1%), самовыдвиженец;

- Заводское (Полтавская область) действующий мэр Виталий Сидоренко (56,74%), самовыдвиженец;

- Лохвица (Полтавская область) – действующий мэр Виктор Радько (45,94%), кандидат от Довиры;

- Жашков (Черкасская область) – действующий мэр Игорь Цибровский (81,33%), самовыдвиженец;

- Носовка (Черниговская область) – действующий мэр Владимир Игнатченко (60,14%), кандидат от Наш край.

Всего в Украине насчитывается 1421 голова города/села.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одесский админсуд обязал теризбирком признать несостоявшимися выборы в Каролино-Бугазской ОТГ, - Айвазовская

Кроме того, ЦИК признал избранными уже 1841 депутата. Общее количество депутатских мандатов составляет 43 122.
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Топ комментарии
+10
ЦВК оприлюднила перші результати місцевих виборів: список обраних мерів - Цензор.НЕТ 5867
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31.10.2020 10:10
+9
Второй тур выборов городских голов будет проводиться только в городах с населением более 75 тысяч человек (если ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов в первом туре).
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31.10.2020 09:28
+7
Результаты таковы, что "Батькивщина" Тимошенко ушла в прошлое, вместе с Ляшко.
Медведчук, Порошенко и Коломойский провалились на выборах.
Победили на выборах - местные феодалы-князьки.
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31.10.2020 09:28
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У некоторых мєров менее 50 процентов...по идее должен быть второй тур..или нет??
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31.10.2020 09:21 Ответить
по моему второй тур только для областных центров.
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31.10.2020 09:23 Ответить
Второй тур выборов городских голов будет проводиться только в городах с населением более 75 тысяч человек (если ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов в первом туре).
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31.10.2020 09:28 Ответить
да,тоже интересует ЦИК обнародовал первые результаты местных выборов: список избранных мэров - Цензор.НЕТ 1963
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31.10.2020 09:24 Ответить
См выше.
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31.10.2020 09:29 Ответить
Результаты таковы, что "Батькивщина" Тимошенко ушла в прошлое, вместе с Ляшко.
Медведчук, Порошенко и Коломойский провалились на выборах.
Победили на выборах - местные феодалы-князьки.
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31.10.2020 09:28 Ответить
ну не скажи...в некоторых громадах на посты голов активно претендовали те,кто был депутатом верховной рады.так шо опрометчиво говорить о местных царьках.то бывшие опустились на более низкий уровень.причем многие из областных центров едут головами в отдаленное село.и местное стадо голосует
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31.10.2020 09:37 Ответить
Порошенко трохи "підсолодив пілюлю" на Львівщині..

частково тому ,що ДУЖЕ БАГАТО ВТРАТИла Самопоміч....ФЕЙКОВА ПАРТІЯ пана Андрія "Доля"...


"на безриб"ї і рак риба",а на Львівщині і Барига -"Гетьман" ЦВК оприлюднила перші результати місцевих виборів: список обраних мерів - Цензор.НЕТ 7683

Опзж і решта проросійських партій у нас не котується,
Батьківщина тупо розпродала свої "ячєйкі партії" ,
Ляшко,гриценко -не мали взагалі бабла на компанію,
А "Свободі " досі не можуть простити "угодовство " з Владою...
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31.10.2020 10:09 Ответить
"голос" підірвався .На міні "вакарчук",котрий показав свою абсолютну політичну нікчемність.
тому на Львівщині маємо те,що маємо :


розкладка політичних сил у новій Львівській міській раді виглядатиме так

Найімовірніша коаліція:
"Європейська Солідарність" -26 мандатів,
"Варта" (абсолютно безідеологічний політпроект)- 7 мандатів

---опозиція---------------
"Самопоміч" - 17 мандатів, (Самопоміч не може увійти в коаліцію з ЄС ,бо це буде сильним ударом по рейтингу Порошенко у Львові)
"Голос" - 8 (партія "побила горшки" з Порошенко...)
ВО "Свобода" - 6 мандатів. (Свободі коаліція з Баригою -це удар по її іміджу ідеологічної партії,котрий однаково підмочений)

У новій раді ми не побачимо фракцію «Громадянської позиції», яка не змогла подолати 5% бар'єр.
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31.10.2020 10:21 Ответить
Громадянська позиція? а чинепох
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31.10.2020 14:00 Ответить
Коломойський? Провалився? Зі своїми двома партійками "замайбахбені" та "дофіра"? Ти хоч текст прочитав? А статистику процентів роздивився? Хоча... а кого я запитую... зебіла.... Ну, риторичне же запитання.
Так само і Європейська Солідарність (за Порошенка особисто не говоримо - йшов на ці вибори не Порох, а партія, де він головою).
Єдине, з чим не потрібно сперечатися, так це те, що одним з чотирьох переможців цих виборів є місцева еліта (в т.ч. князьки-феодали на сході, півночі та в центрі України).
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31.10.2020 11:01 Ответить
"ЦИК обнародовал первые результаты местных выборов: список избранных мэров" - в США вечером проголосовали на выборах президента, а ранним утром объявляют победителя. У нас на шестой день только первые результаты местных выборов известны.
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31.10.2020 09:30 Ответить
Америке до уровня наших виртуозных *********, как до Солнца.
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31.10.2020 09:35 Ответить
Нарожали новых партий , затуманили людям мозги.
А лица то старые их от кормушек не отогнали.
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31.10.2020 09:41 Ответить
і "слуга урода" - також нова, рік з роду
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31.10.2020 11:02 Ответить
Зараз кожна партія вихваляється своїми перемогами на виборах. Ватні партії кажуть, що розгромили всіх. Блок Порошенка собі заявляє, що саме вони отримали розгромну перемогу. А Зеленський - собі. Насправді, для проукраїнських партій ситуація змінилася на гірше. Ватні партії дещо покращили свої позиції. Батьківщина - поступово, але впевнено згасає. Слуги - потерпіли розгром. Маятник знову почав рухатися в бік кремлівськиої орди.
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31.10.2020 09:54 Ответить
Блок Порошенко показав "відносну" перемогу.. Переважно на Львівщині... ЦВК оприлюднила перші результати місцевих виборів: список обраних мерів - Цензор.НЕТ 660

Богдан Дубневич переміг на виборах голови Солонківської ОТГ
Екс-нардеп ВІД БПП отримав підтримку більше половини виборців громади

У Солонківську ОТГ з річним бюджетом близько 200 млн грн входять понад 20 сіл, зокрема, село Зубра, де проживають брати Дубневичі
ДІЛЯНКУ З ЛОХТОРАТОМ Дубневичі "окучували давно.. за рахунок обласного бюджету(інших районів)

Тобто перемогли місцеві феодали.. "Ближчі простому народу"... ((
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31.10.2020 10:27 Ответить
все має свої хороші сторони..

"ПСЕВДОПАТРІОТИЧНІ"ПОЛІТПРОЕКТИ типу Юлєчки,Пєті,ДВОХ АНДРІЇВ -ТЯгнибока і Садового відходять у минуле..

ЗНАЧИТЬ ЗА РІК -ДВА НІША ПАТРІОТИЧНИХ партій буде заповнена іншими...
Ще не зараз..
ДОСІ існує загроза,В основному від Бариги Петра ... СПІ...АРАСИТИ націоналістичні і патріотичні Ідеї...
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31.10.2020 10:48 Ответить
ПТН ПНХ
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31.10.2020 13:58 Ответить
Новий Раздєл - це Новй РоздІл? Знову через Гугл-перекладач власну назву перекладали?
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31.10.2020 09:57 Ответить
ЦВК оприлюднила перші результати місцевих виборів: список обраних мерів - Цензор.НЕТ 5867
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31.10.2020 10:10 Ответить
Цензор: "- Рава-Русская (Львовская область) "-Источник: https://censor.net/ru/n3228299
ЦВК оприлюднила перші результати місцевих виборів: список обраних мерів - Цензор.НЕТ 4607
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31.10.2020 10:46 Ответить
Саме так. Все що має відношення до України та Русі - РУСЬКА, РУСЬКИЙ.

русская, русский, рюзьге, рассеянский, російський-це все, що має відношення до рассєї, до московської Орди.

Цензор! Невже так важко запам'ятати? Таке неподобство зі своїми, українськими містами... Ганьба!
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31.10.2020 15:36 Ответить
Голосуй не голосуй...! Не важливо як голосують, а важливо як рахують
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31.10.2020 11:24 Ответить








Анекдоты из России

@anekdotru

·2 ч

Сначала ты голосуешь на пеньке, а потом тебя лечат на лавочке.
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31.10.2020 12:03 Ответить
Если вонючая ЦВК будет и дальше считать результаты с 6-дневным люфтом, её помещение станет объектом атаки народной атаки. Ясно, что это время используется для фальсификации выборов. В Европе, США и других демократических странах типа Южной Кореи нет такого. Официальные результаты объявляют макисмум через 3 дня.
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31.10.2020 13:57 Ответить
Индикатор того, что территории, где выборы выиграли рыгооппо, не нужно было освобождать в 14м.. Сколько лучших украинцев погибло за это червивое население.. Тысячу раз был прав О.Гончар.
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01.11.2020 20:21 Ответить
 
 