ЦВК оприлюднила перші результати місцевих виборів: список обраних мерів
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Центральна виборча комісія оголосила перші результати місцевих виборів в Україні, які відбулися 25 жовтня.
Територіальні виборчі комісії почали передавати перші протоколи щодо кандидатів у мери - результати були оприлюднені на офіційному сайті ЦВК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Зокрема, в деяких містах вже стали відомі імена мерів:
- Жмеринка (Вінницька область) - чинний мер Анатолій Кушнір (62,7%), кандидат від Української стратегії Гройсмана;
- Бахмут (Донецька область) - чинний мер Олексій Рева (77,99%), самовисуванець;
- Часів Яр (Донецька область) - Дмитро Верзилов (44,03%), кандидат від ОПЗЖ;
- Соледар (Донецька область) - Євген Пластун (54,05%), самовисуванець;
- Сіверськ (Донецька область) - Андрій Черняєв (45,77%), кандидат від ОПЗЖ;
- Берегово (Закарпатська область) - чинний мер Золтан Бабяк (76,44%), самовисуванець;
- Бурштин (Івано-Франківська область) - Василь Андрієшин (22,99%), кандидат від Європейської солідарності;
- Калуш (Івано-Франківська область) - Андрій Найда (45,07%), кандидат від Свободи;
- Городенка (Івано-Франківська область) - Богдан Кобилянський (24,46%), кандидат від ВО Платформа громад;
- Березань (Київська область) - чинний мер Володимир Тимченко (65,55%), кандидат від Березанської громади;
- Сквира (Київська область) - Валентина Левицька (22,71%), самовисуванка;
- Фастів (Київська область) - чинний мер Михайло Нетяжук (39,22%), кандидат від Партії національного егоїзму;
- Рава-Руська (Львівська область) - Іван Івануса (46,66%), самовисуванець;
- Самбір (Львівська область) - чинний мер Ігор Трухим (55,07%), самовисуванець;
- Новий Розділ (Львівська область) - Ярина Яценко (23,47%), кандидатка від Європейської солідарності;
- Нова Одеса (Миколаївська область) - чинний мер Олександр Поляков (39,98%), кандидат від Пропозиції;
- Чорноморськ (Одеська область) - Василь Гуляєв (25,29%), кандидат від За майбутнє;
- Балта (Одеська область) - чинний мер Сергій Мазур (71,1%), самовисуванець;
- Заводське (Полтавська область) чинний мер Віталій Сидоренко (56,74%), самовисуванець;
- Лохвиця (Полтавська область) - чинний мер Віктор Радько (45,94%), кандидат від Довіри;
- Жашків (Черкаська область) -чинний мер Ігор Цибровський (81,33%), самовисуванець;
- Носівка (Чернігівська область) - чинний мер Володимир Ігнатченко (60,14%), кандидат від Наш край.
Всього в Україні налічується 1421 голова міста / села.
Крім того, ЦВК визнала обраними вже 1841 депутата. Загальна кількість депутатських мандатів становить 43 122.
Будь ласка, зачекайте...
Медведчук, Порошенко и Коломойский провалились на выборах.
Победили на выборах - местные феодалы-князьки.
частково тому ,що ДУЖЕ БАГАТО ВТРАТИла Самопоміч....ФЕЙКОВА ПАРТІЯ пана Андрія "Доля"...
"на безриб"ї і рак риба",а на Львівщині і Барига -"Гетьман"
Опзж і решта проросійських партій у нас не котується,
Батьківщина тупо розпродала свої "ячєйкі партії" ,
Ляшко,гриценко -не мали взагалі бабла на компанію,
А "Свободі " досі не можуть простити "угодовство " з Владою...
тому на Львівщині маємо те,що маємо :
розкладка політичних сил у новій Львівській міській раді виглядатиме так
Найімовірніша коаліція:
"Європейська Солідарність" -26 мандатів,
"Варта" (абсолютно безідеологічний політпроект)- 7 мандатів
---опозиція---------------
"Самопоміч" - 17 мандатів, (Самопоміч не може увійти в коаліцію з ЄС ,бо це буде сильним ударом по рейтингу Порошенко у Львові)
"Голос" - 8 (партія "побила горшки" з Порошенко...)
ВО "Свобода" - 6 мандатів. (Свободі коаліція з Баригою -це удар по її іміджу ідеологічної партії,котрий однаково підмочений)
У новій раді ми не побачимо фракцію «Громадянської позиції», яка не змогла подолати 5% бар'єр.
Так само і Європейська Солідарність (за Порошенка особисто не говоримо - йшов на ці вибори не Порох, а партія, де він головою).
Єдине, з чим не потрібно сперечатися, так це те, що одним з чотирьох переможців цих виборів є місцева еліта (в т.ч. князьки-феодали на сході, півночі та в центрі України).
А лица то старые их от кормушек не отогнали.
Богдан Дубневич переміг на виборах голови Солонківської ОТГ
Екс-нардеп ВІД БПП отримав підтримку більше половини виборців громади
У Солонківську ОТГ з річним бюджетом близько 200 млн грн входять понад 20 сіл, зокрема, село Зубра, де проживають брати Дубневичі
ДІЛЯНКУ З ЛОХТОРАТОМ Дубневичі "окучували давно.. за рахунок обласного бюджету(інших районів)
Тобто перемогли місцеві феодали.. "Ближчі простому народу"... ((
"ПСЕВДОПАТРІОТИЧНІ"ПОЛІТПРОЕКТИ типу Юлєчки,Пєті,ДВОХ АНДРІЇВ -ТЯгнибока і Садового відходять у минуле..
ЗНАЧИТЬ ЗА РІК -ДВА НІША ПАТРІОТИЧНИХ партій буде заповнена іншими...
Ще не зараз..
ДОСІ існує загроза,В основному від Бариги Петра ... СПІ...АРАСИТИ націоналістичні і патріотичні Ідеї...
русская, русский, рюзьге, рассеянский, російський-це все, що має відношення до рассєї, до московської Орди.
Цензор! Невже так важко запам'ятати? Таке неподобство зі своїми, українськими містами... Ганьба!
Анекдоты из России
@anekdotru
·2 ч
Сначала ты голосуешь на пеньке, а потом тебя лечат на лавочке.