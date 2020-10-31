ЦВК оприлюднила перші результати місцевих виборів: список обраних мерів

Центральна виборча комісія оголосила перші результати місцевих виборів в Україні, які відбулися 25 жовтня.

Територіальні виборчі комісії почали передавати перші протоколи щодо кандидатів у мери - результати були оприлюднені на офіційному сайті ЦВК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Зокрема, в деяких містах вже стали відомі імена мерів:

- Жмеринка (Вінницька область) - чинний мер Анатолій Кушнір (62,7%), кандидат від Української стратегії Гройсмана;

- Бахмут (Донецька область) - чинний мер Олексій Рева (77,99%), самовисуванець;

- Часів Яр (Донецька область) - Дмитро Верзилов (44,03%), кандидат від ОПЗЖ;

- Соледар (Донецька область) - Євген Пластун (54,05%), самовисуванець;

- Сіверськ (Донецька область) - Андрій Черняєв (45,77%), кандидат від ОПЗЖ;

- Берегово (Закарпатська область) - чинний мер Золтан Бабяк (76,44%), самовисуванець;

- Бурштин (Івано-Франківська область) - Василь Андрієшин (22,99%), кандидат від Європейської солідарності;

- Калуш (Івано-Франківська область) - Андрій Найда (45,07%), кандидат від Свободи;

- Городенка (Івано-Франківська область) - Богдан Кобилянський (24,46%), кандидат від ВО Платформа громад;

- Березань (Київська область) - чинний мер Володимир Тимченко (65,55%), кандидат від Березанської громади;

- Сквира (Київська область) - Валентина Левицька (22,71%), самовисуванка;

- Фастів (Київська область) - чинний мер Михайло Нетяжук (39,22%), кандидат від Партії національного егоїзму;

- Рава-Руська (Львівська область) - Іван Івануса (46,66%), самовисуванець;

- Самбір (Львівська область) - чинний мер Ігор Трухим (55,07%), самовисуванець;

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- Новий Розділ (Львівська область) - Ярина Яценко (23,47%), кандидатка від Європейської солідарності;

- Нова Одеса (Миколаївська область) - чинний мер Олександр Поляков (39,98%), кандидат від Пропозиції;

- Чорноморськ (Одеська область) - Василь Гуляєв (25,29%), кандидат від За майбутнє;

- Балта (Одеська область) - чинний мер Сергій Мазур (71,1%), самовисуванець;

- Заводське (Полтавська область) чинний мер Віталій Сидоренко (56,74%), самовисуванець;

- Лохвиця (Полтавська область) - чинний мер Віктор Радько (45,94%), кандидат від Довіри;

- Жашків (Черкаська область) -чинний мер Ігор Цибровський (81,33%), самовисуванець;

- Носівка (Чернігівська область) - чинний мер Володимир Ігнатченко (60,14%), кандидат від Наш край.

Всього в Україні налічується 1421 голова міста / села.

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Крім того, ЦВК визнала обраними вже 1841 депутата. Загальна кількість депутатських мандатів становить 43 122.