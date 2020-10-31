УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15196 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Місцеві вибори-2020
17 642 27
місцеві вибори (1000) мер (484) ЦВК (1132)

ЦВК оприлюднила перші результати місцевих виборів: список обраних мерів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЦВК оприлюднила перші результати місцевих виборів: список обраних мерів

Центральна виборча комісія оголосила перші результати місцевих виборів в Україні, які відбулися 25 жовтня.

Територіальні виборчі комісії почали передавати перші протоколи щодо кандидатів у мери - результати були оприлюднені на офіційному сайті ЦВК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Зокрема, в деяких містах вже стали відомі імена мерів:

- Жмеринка (Вінницька область) - чинний мер Анатолій Кушнір (62,7%), кандидат від Української стратегії Гройсмана;

- Бахмут (Донецька область) - чинний мер Олексій Рева (77,99%), самовисуванець;

- Часів Яр (Донецька область) - Дмитро Верзилов (44,03%), кандидат від ОПЗЖ;

- Соледар (Донецька область) - Євген Пластун (54,05%), самовисуванець;

- Сіверськ (Донецька область) - Андрій Черняєв (45,77%), кандидат від ОПЗЖ;

- Берегово (Закарпатська область) - чинний мер Золтан Бабяк (76,44%), самовисуванець;

- Бурштин (Івано-Франківська область) - Василь Андрієшин (22,99%), кандидат від Європейської солідарності;

- Калуш (Івано-Франківська область) - Андрій Найда (45,07%), кандидат від Свободи;

- Городенка (Івано-Франківська область) - Богдан Кобилянський (24,46%), кандидат від ВО Платформа громад;

- Березань (Київська область) - чинний мер Володимир Тимченко (65,55%), кандидат від Березанської громади;

- Сквира (Київська область) - Валентина Левицька (22,71%), самовисуванка;

- Фастів (Київська область) - чинний мер Михайло Нетяжук (39,22%), кандидат від Партії національного егоїзму;

- Рава-Руська (Львівська область) - Іван Івануса (46,66%), самовисуванець;

- Самбір (Львівська область) - чинний мер Ігор Трухим (55,07%), самовисуванець;

Також читайте: Одеський адмінсуд зобов'язав тервиборчком визнати такими, що не відбулися, вибори в Кароліно-Бугазькій ОТГ, - Айвазовська

- Новий Розділ (Львівська область) - Ярина Яценко (23,47%), кандидатка від Європейської солідарності;

- Нова Одеса (Миколаївська область) - чинний мер Олександр Поляков (39,98%), кандидат від Пропозиції;

- Чорноморськ (Одеська область) - Василь Гуляєв (25,29%), кандидат від За майбутнє;

- Балта (Одеська область) - чинний мер Сергій Мазур (71,1%), самовисуванець;

- Заводське (Полтавська область) чинний мер Віталій Сидоренко (56,74%), самовисуванець;

- Лохвиця (Полтавська область) - чинний мер Віктор Радько (45,94%), кандидат від Довіри;

- Жашків (Черкаська область) -чинний мер Ігор Цибровський (81,33%), самовисуванець;

- Носівка (Чернігівська область) - чинний мер Володимир Ігнатченко (60,14%), кандидат від Наш край.

Всього в Україні налічується 1421 голова міста / села.

Також читайте: Суд відмовив кандидатам від "Слуги народу" у визнанні недійсними виборів у Васильківській ОТО на дев'яти дільницях. ВIДЕО

Крім того, ЦВК визнала обраними вже 1841 депутата. Загальна кількість депутатських мандатів становить 43 122.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
ЦВК оприлюднила перші результати місцевих виборів: список обраних мерів - Цензор.НЕТ 5867
показати весь коментар
31.10.2020 10:10
+9
Второй тур выборов городских голов будет проводиться только в городах с населением более 75 тысяч человек (если ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов в первом туре).
показати весь коментар
31.10.2020 09:28
+7
Результаты таковы, что "Батькивщина" Тимошенко ушла в прошлое, вместе с Ляшко.
Медведчук, Порошенко и Коломойский провалились на выборах.
Победили на выборах - местные феодалы-князьки.
показати весь коментар
31.10.2020 09:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У некоторых мєров менее 50 процентов...по идее должен быть второй тур..или нет??
показати весь коментар
31.10.2020 09:21 Відповісти
по моему второй тур только для областных центров.
показати весь коментар
31.10.2020 09:23 Відповісти
Второй тур выборов городских голов будет проводиться только в городах с населением более 75 тысяч человек (если ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов в первом туре).
показати весь коментар
31.10.2020 09:28 Відповісти
да,тоже интересует ЦИК обнародовал первые результаты местных выборов: список избранных мэров - Цензор.НЕТ 1963
показати весь коментар
31.10.2020 09:24 Відповісти
См выше.
показати весь коментар
31.10.2020 09:29 Відповісти
Результаты таковы, что "Батькивщина" Тимошенко ушла в прошлое, вместе с Ляшко.
Медведчук, Порошенко и Коломойский провалились на выборах.
Победили на выборах - местные феодалы-князьки.
показати весь коментар
31.10.2020 09:28 Відповісти
ну не скажи...в некоторых громадах на посты голов активно претендовали те,кто был депутатом верховной рады.так шо опрометчиво говорить о местных царьках.то бывшие опустились на более низкий уровень.причем многие из областных центров едут головами в отдаленное село.и местное стадо голосует
показати весь коментар
31.10.2020 09:37 Відповісти
Порошенко трохи "підсолодив пілюлю" на Львівщині..

частково тому ,що ДУЖЕ БАГАТО ВТРАТИла Самопоміч....ФЕЙКОВА ПАРТІЯ пана Андрія "Доля"...


"на безриб"ї і рак риба",а на Львівщині і Барига -"Гетьман" ЦВК оприлюднила перші результати місцевих виборів: список обраних мерів - Цензор.НЕТ 7683

Опзж і решта проросійських партій у нас не котується,
Батьківщина тупо розпродала свої "ячєйкі партії" ,
Ляшко,гриценко -не мали взагалі бабла на компанію,
А "Свободі " досі не можуть простити "угодовство " з Владою...
показати весь коментар
31.10.2020 10:09 Відповісти
"голос" підірвався .На міні "вакарчук",котрий показав свою абсолютну політичну нікчемність.
тому на Львівщині маємо те,що маємо :


розкладка політичних сил у новій Львівській міській раді виглядатиме так

Найімовірніша коаліція:
"Європейська Солідарність" -26 мандатів,
"Варта" (абсолютно безідеологічний політпроект)- 7 мандатів

---опозиція---------------
"Самопоміч" - 17 мандатів, (Самопоміч не може увійти в коаліцію з ЄС ,бо це буде сильним ударом по рейтингу Порошенко у Львові)
"Голос" - 8 (партія "побила горшки" з Порошенко...)
ВО "Свобода" - 6 мандатів. (Свободі коаліція з Баригою -це удар по її іміджу ідеологічної партії,котрий однаково підмочений)

У новій раді ми не побачимо фракцію «Громадянської позиції», яка не змогла подолати 5% бар'єр.
показати весь коментар
31.10.2020 10:21 Відповісти
Громадянська позиція? а чинепох
показати весь коментар
31.10.2020 14:00 Відповісти
Коломойський? Провалився? Зі своїми двома партійками "замайбахбені" та "дофіра"? Ти хоч текст прочитав? А статистику процентів роздивився? Хоча... а кого я запитую... зебіла.... Ну, риторичне же запитання.
Так само і Європейська Солідарність (за Порошенка особисто не говоримо - йшов на ці вибори не Порох, а партія, де він головою).
Єдине, з чим не потрібно сперечатися, так це те, що одним з чотирьох переможців цих виборів є місцева еліта (в т.ч. князьки-феодали на сході, півночі та в центрі України).
показати весь коментар
31.10.2020 11:01 Відповісти
"ЦИК обнародовал первые результаты местных выборов: список избранных мэров" - в США вечером проголосовали на выборах президента, а ранним утром объявляют победителя. У нас на шестой день только первые результаты местных выборов известны.
показати весь коментар
31.10.2020 09:30 Відповісти
Америке до уровня наших виртуозных *********, как до Солнца.
показати весь коментар
31.10.2020 09:35 Відповісти
Нарожали новых партий , затуманили людям мозги.
А лица то старые их от кормушек не отогнали.
показати весь коментар
31.10.2020 09:41 Відповісти
і "слуга урода" - також нова, рік з роду
показати весь коментар
31.10.2020 11:02 Відповісти
Зараз кожна партія вихваляється своїми перемогами на виборах. Ватні партії кажуть, що розгромили всіх. Блок Порошенка собі заявляє, що саме вони отримали розгромну перемогу. А Зеленський - собі. Насправді, для проукраїнських партій ситуація змінилася на гірше. Ватні партії дещо покращили свої позиції. Батьківщина - поступово, але впевнено згасає. Слуги - потерпіли розгром. Маятник знову почав рухатися в бік кремлівськиої орди.
показати весь коментар
31.10.2020 09:54 Відповісти
Блок Порошенко показав "відносну" перемогу.. Переважно на Львівщині... ЦВК оприлюднила перші результати місцевих виборів: список обраних мерів - Цензор.НЕТ 660

Богдан Дубневич переміг на виборах голови Солонківської ОТГ
Екс-нардеп ВІД БПП отримав підтримку більше половини виборців громади

У Солонківську ОТГ з річним бюджетом близько 200 млн грн входять понад 20 сіл, зокрема, село Зубра, де проживають брати Дубневичі
ДІЛЯНКУ З ЛОХТОРАТОМ Дубневичі "окучували давно.. за рахунок обласного бюджету(інших районів)

Тобто перемогли місцеві феодали.. "Ближчі простому народу"... ((
показати весь коментар
31.10.2020 10:27 Відповісти
все має свої хороші сторони..

"ПСЕВДОПАТРІОТИЧНІ"ПОЛІТПРОЕКТИ типу Юлєчки,Пєті,ДВОХ АНДРІЇВ -ТЯгнибока і Садового відходять у минуле..

ЗНАЧИТЬ ЗА РІК -ДВА НІША ПАТРІОТИЧНИХ партій буде заповнена іншими...
Ще не зараз..
ДОСІ існує загроза,В основному від Бариги Петра ... СПІ...АРАСИТИ націоналістичні і патріотичні Ідеї...
показати весь коментар
31.10.2020 10:48 Відповісти
ПТН ПНХ
показати весь коментар
31.10.2020 13:58 Відповісти
Новий Раздєл - це Новй РоздІл? Знову через Гугл-перекладач власну назву перекладали?
показати весь коментар
31.10.2020 09:57 Відповісти
ЦВК оприлюднила перші результати місцевих виборів: список обраних мерів - Цензор.НЕТ 5867
показати весь коментар
31.10.2020 10:10 Відповісти
Цензор: "- Рава-Русская (Львовская область) "-Источник: https://censor.net/ru/n3228299
ЦВК оприлюднила перші результати місцевих виборів: список обраних мерів - Цензор.НЕТ 4607
показати весь коментар
31.10.2020 10:46 Відповісти
Саме так. Все що має відношення до України та Русі - РУСЬКА, РУСЬКИЙ.

русская, русский, рюзьге, рассеянский, російський-це все, що має відношення до рассєї, до московської Орди.

Цензор! Невже так важко запам'ятати? Таке неподобство зі своїми, українськими містами... Ганьба!
показати весь коментар
31.10.2020 15:36 Відповісти
Голосуй не голосуй...! Не важливо як голосують, а важливо як рахують
показати весь коментар
31.10.2020 11:24 Відповісти








Анекдоты из России

@anekdotru

·2 ч

Сначала ты голосуешь на пеньке, а потом тебя лечат на лавочке.
показати весь коментар
31.10.2020 12:03 Відповісти
Если вонючая ЦВК будет и дальше считать результаты с 6-дневным люфтом, её помещение станет объектом атаки народной атаки. Ясно, что это время используется для фальсификации выборов. В Европе, США и других демократических странах типа Южной Кореи нет такого. Официальные результаты объявляют макисмум через 3 дня.
показати весь коментар
31.10.2020 13:57 Відповісти
Индикатор того, что территории, где выборы выиграли рыгооппо, не нужно было освобождать в 14м.. Сколько лучших украинцев погибло за это червивое население.. Тысячу раз был прав О.Гончар.
показати весь коментар
01.11.2020 20:21 Відповісти
 
 