УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5981 відвідувач онлайн
Новини Політика України Місцеві вибори-2020
6 397 19
місцеві вибори (1000) результат (63) ЦВК (1132)

Місцеві вибори: ЦВК визнала переможцями 108 голів населених пунктів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Місцеві вибори: ЦВК визнала переможцями 108 голів населених пунктів

Центральна виборча комісія станом на 14:40 31 жовтня оприлюднила нові дані про переможців виборів міських, селищних і сільських голів.

Інформація міститься на сайті ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, згідно з цими даними, вже обрані 23 мери міст, 23 селищних та 62 сільських голови. За даними ЦВК, 52 з обраних наразі голів, або 48.15% - йшли на вибори як самовисуванці, 16 (14.81%) - від "СН", по 6 (5.56%) - від "Довіри", "ЄС" і ОПЗЖ, по 4 (3.70%) - від "Батьківщини" і "Нашого краю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК оприлюднила перші результати місцевих виборів: список обраних мерів

Також вже наразі обраним вважається 1841 депутат місцевих рад різних рівнів, з них 607 (32.97%) - самовисуванці, 270 (14.67%) - від "СН", 166 (9.02%) - від "За майбутнє", 150 (8.15 %) -  від "Батьківщини", 148 (8,04%) - від ОПЗЖ, 97 (5.27%) - від "ЄС".

Місцеві вибори: ЦВК визнала переможцями 108 голів населених пунктів 01
Місцеві вибори: ЦВК визнала переможцями 108 голів населених пунктів 02

Як повідомлялося, місцеві вибори відбувалися в Україні 25 жовтня.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Щось дуже повільно рахують. Очевидно, що спочатку вносять у систему ті дільниці, де СН щось трохи набирає. А коли подивитись по областях, по на більшості сільських дільниць слуги взагалі не проходять. Результатів по обласних і районних радах у виборчій системі ЦВК даних не має.

https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm002pt001f01=695pt00_t001f01=695.html
показати весь коментар
31.10.2020 15:15
+2
Чому кругом одні хамли? Я з Вами овець не пас. Якщо нічого сказати по суті - поспіть трішки.
показати весь коментар
31.10.2020 15:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось мене дуже бентежить оте "самовисування". Кому вони продадуться?
показати весь коментар
31.10.2020 15:04 Відповісти
Продажных можешь забрать себе.
показати весь коментар
31.10.2020 15:08 Відповісти
Чому кругом одні хамли? Я з Вами овець не пас. Якщо нічого сказати по суті - поспіть трішки.
показати весь коментар
31.10.2020 15:13 Відповісти
якшо людина не хоче від партій іти, то вона продажна?
показати весь коментар
31.10.2020 15:27 Відповісти
По селах, і населених пунктах де кількість населення до 10 тис. там діє мажоритарна система. По селах здебільшого ідуть самовисуванці, бо вони там практично всі безпартійні, тому і рахуються як самовисуванці. А якщо хтось з кандидатів позначає себе, як члена якоїсь партії то тоді рахують що партія.
показати весь коментар
31.10.2020 15:29 Відповісти
По русски это будет 108 глав, а не голов.
показати весь коментар
31.10.2020 15:08 Відповісти
Гадаю, стане в нагоді.
Считаю, будет полезньім. Місцеві вибори: ЦВК визнала переможцями 108 голів населених пунктів - Цензор.НЕТ 2971
показати весь коментар
31.10.2020 16:41 Відповісти
Голова!

Местные выборы: ЦИК признала победителями 108 голов населенных пунктов - Цензор.НЕТ 5006
показати весь коментар
31.10.2020 15:11 Відповісти
Щось дуже повільно рахують. Очевидно, що спочатку вносять у систему ті дільниці, де СН щось трохи набирає. А коли подивитись по областях, по на більшості сільських дільниць слуги взагалі не проходять. Результатів по обласних і районних радах у виборчій системі ЦВК даних не має.

https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm002pt001f01=695pt00_t001f01=695.html
показати весь коментар
31.10.2020 15:15 Відповісти
БПП та зажопникии взаду...
))
показати весь коментар
31.10.2020 15:15 Відповісти
Тю, таке. А Петя ж казав, шо СН все програв, а він переміг.
показати весь коментар
31.10.2020 15:26 Відповісти
Уважніше читайте. Це дані всього про "23 мэра городов, 23 поселковых и 62 сельских головы". І виходячи з цих даних ЦВК порахувала відсоток. А загальна кількість місцевих рад - 1577. Коли порахують дані усіх, тоді і порадієте за свою політичну силу та позлорадієте над іншою. Якщо буде з чого радіти і над чим злорадіти.
показати весь коментар
31.10.2020 15:46 Відповісти
я думаю буде теж саме
показати весь коментар
31.10.2020 16:57 Відповісти
Посмотри шедевр Сенцова.
Это что-то! Місцеві вибори: ЦВК визнала переможцями 108 голів населених пунктів - Цензор.НЕТ 3206
показати весь коментар
31.10.2020 15:37 Відповісти
Скрізь на виборах зелені пролетіли, а ось рахувати вміють. Всі їх "здобутки" за рахунок ЕС.
показати весь коментар
31.10.2020 16:33 Відповісти
Короче выборы сшельмовали,
Тут похоже делать нечего ,
Только военный переворот,
Увы
показати весь коментар
31.10.2020 17:03 Відповісти
Короче, Лозинский Герой Украины
Уря
показати весь коментар
31.10.2020 17:05 Відповісти
На всех каналах представители Слух, ЕС , ОПЗЖ , Замайбах и даже Голоса неделю истерили о своей категорической победе и лютом провале Батьківщини , а отрыла ЦВК скриньки и выяснилось , шо разница между ЕС , ОПЗЖ , Замайбахом и Батьківщиной микроскопическая . И по количеству депутатов даже обошла Юлина партия даже обошла ЕС и ОПЗЖ ...
Ну а Голоса о обох списках даже нет !
показати весь коментар
31.10.2020 17:43 Відповісти
 
 