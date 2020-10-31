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Беларусь закрывает границу из-за коронавируса

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Беларусь закрывает границу из-за коронавируса

Исключение не сделано и для граждан России, кроме тех, кто едет через Беларусь транзитом. Через аэропорт иностранцев по-прежнему будут пускать.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранкомитета, ограничения на границе действуют по постановлению Совета министров.

"С 1 ноября Республика Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через Государственную границу Республики Беларусь в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19", - говорится в сообщении.

Ограничение не распространяется на дипломатов, глав и членов официальных делегаций, "иностранцев, оказывающих международную безвозмездную помощь Республике Беларусь", водителей при выполнении международных автомобильных перевозок, членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, ближайших родственников, имеющих право на постоянное или временное проживание в Беларуси, официально работающих в этом государстве, следующих на похороны близкого родственника, "иностранцев, осуществляющих перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации", россиян, следующих транзитом в Российскую Федерацию, "иностранцев, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич - Чернобыльская АЭС, который проходит по территории Республики Беларусь, работниками, транспортными средствами и грузами Чернобыльской АЭС и предприятий, которые осуществляют деятельность в зоне отчуждения, а также иностранными специалистами, привлеченными к реализации международных проектов по закрытию Чернобыльской АЭС, от 20 января 2009 года".

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Все, кого пустят в РБ, в течение 10 календарных дней должны находиться в самоизоляции и не подлежат последующему пропуску через границу до истечения 10-дневного срока.

Исключением сделали только для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений РБ в иностранных государствах, членов их семей; сотрудников Государственной фельдъегерской, осуществляющие доставку официальной корреспонденции и дипломатической почты по межгосударственным фельдъегерским маршрутам; сотрудники республиканского унитарного предприятия "Специальная связь", осуществляющие доставку специальных отправлений по межгосударственным маршрутам специальной связи; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений; члены экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения; физические лица, прибывшие в Республику Беларусь после нахождения в служебной командировке.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+14
Слушай, как так? Пару месяцев назад твой бульбофюрер говорил, шо ковид - это просто психоз. И ты был с ним согласен. Сегодня то же хитрозачесанное закрывает кордоны якобы из-за ковида( который просто психоз Білорусь закриває кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 2114 ), и ты снова с ни м согласен. Білорусь закриває кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 5597
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31.10.2020 18:29
+13
Вот и бацьке короновирус пригодился. Беларусь закрывает границу из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 2283
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31.10.2020 18:15
+8
Тебя убогого подонка уже давно пора закрыть в дурдоме
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31.10.2020 18:30
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Кого не пустять в Білорусь з боку Польщі можуть просити притулок на заході. Дадуть.
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31.10.2020 18:12 Ответить
До речі Польша сьогодні. Не всі нації вмиваються жовтою росою

Білорусь закриває кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 831
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31.10.2020 18:42 Ответить
это для того чтобы перетопить болотных рабов в менцких болотах.
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31.10.2020 18:14 Ответить
**** ты ипаная
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31.10.2020 23:21 Ответить
Через дурника Лукашенку кордони закриваються.
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31.10.2020 18:14 Ответить
ото й є звичайний білоруський корона-вірус-вульгаріс
а ковід...то саме підходящє виправдання на цей час
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31.10.2020 18:21 Ответить
неплохо. болотный цыганус вульгарис или беларуссский раб обыкновенный.
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31.10.2020 18:29 Ответить
Сколько же вас атаманов комнатных в Украине....сходил бы ты лучше ботинки рабиновичу,ермаку или медведчуку почистил...тебе уже Зеля свои инструмент от пианино на голову положил,а ты все о беларусах думаешь,нераб комнатный.)
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31.10.2020 19:11 Ответить
дурника? якось ви до нього лагідно Білорусь закриває кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 3183
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31.10.2020 19:32 Ответить
Вот и бацьке короновирус пригодился. Беларусь закрывает границу из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 2283
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31.10.2020 18:15 Ответить
теперь будет его лелеять и множить. Білорусь закриває кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 5505
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31.10.2020 18:47 Ответить
Білорусь закриває кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 4120
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31.10.2020 20:26 Ответить
Так чмо вусате ж казало, що коронавіруса не існує)))
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31.10.2020 18:15 Ответить
Он потом высрал шо "солгал во спасение", типо шоп паники не было, ибо кредитов не дают.
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31.10.2020 18:21 Ответить
И сирены пусть повключают.. ещё и комендантский не помешает.
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31.10.2020 18:16 Ответить
Больным конечно лучше сидеть дома.
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31.10.2020 18:22 Ответить
Слушай, как так? Пару месяцев назад твой бульбофюрер говорил, шо ковид - это просто психоз. И ты был с ним согласен. Сегодня то же хитрозачесанное закрывает кордоны якобы из-за ковида( который просто психоз Білорусь закриває кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 2114 ), и ты снова с ни м согласен. Білорусь закриває кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 5597
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31.10.2020 18:29 Ответить
Так шо с угрозой коронавируса? Когда был прав твой бульбофюрер, в этих двух диаметрально противоположных случаях?
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31.10.2020 18:38 Ответить
Мойте руки, носите маски, не тягайтесь по площам. Так он говорил. Дык тягаются, вот и болеют.
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31.10.2020 18:52 Ответить
Не ври. Твой бульбофюрер говорил, шо ковид лечится трактором
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31.10.2020 18:56 Ответить
Так чем болеть? Твой бульбофюрер заявлял, шо никакой угрозы ковида нет. Или ты ставишь под сомнение высказывания хитрозачесанного? Білорусь закриває кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 1806
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31.10.2020 19:15 Ответить
Мне до фонаря, шо там заявлял Рыжий. Так поясни метод лечения ковида трактором, по рецепту бульбофюрера
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31.10.2020 19:19 Ответить
Нифига ты мне не пояснил, кроме того, шо ты до уссачки боишься признать, шо твой бульбофюрер бывает неправ Білорусь закриває кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 5859
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31.10.2020 19:25 Ответить
Прав не прав, однако у нас не мрут люди, как мухи.
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31.10.2020 19:31 Ответить
А ты откуда знаешь, сколько у вас мрет? У вас же нет СМИ.
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31.10.2020 19:33 Ответить
Соседи есть, знакомые, друзья, родственники. Есть и те, кто переболел. Зачем мне СМИ. Я себе больше верю.
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31.10.2020 19:49 Ответить
Как ты можешь верить себе, если за тебя думает фюрер?
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31.10.2020 19:59 Ответить
Тебя убогого подонка уже давно пора закрыть в дурдоме
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31.10.2020 18:30 Ответить
Вы несправедливы к нему. Ну какой же он убогий подонок? Он просто русский.
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31.10.2020 18:33 Ответить
одно другого не исключает
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31.10.2020 23:22 Ответить
Картошкой будет лечить и дубинками с слезоточивым газом. Беларусь закрывает границу из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 3017
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31.10.2020 18:23 Ответить
Бульбафюрер
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31.10.2020 18:23 Ответить
Вот и тихая аннексия пришла . И не нужно никакой стрельбы . У Путина - ***** таки хорошие программисты ( надо это признать ) ... .
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31.10.2020 18:25 Ответить
Вроде же Бульбофюрер визжал что на Беларашке никакого вируса нету
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31.10.2020 18:27 Ответить
Окончательно и бесповоротно кукуха отъехала у таракана
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31.10.2020 18:34 Ответить
ещё одно подтверждение того, что короновирус это инструмент оболванивания и политики нежели болезнь
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31.10.2020 18:34 Ответить
Кріпаки порозбігаються !
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31.10.2020 18:39 Ответить
" Беларусь закрывает границу из-за коронавируса..." Так приказал диктатор каммуняка последний диктатор в Европе.
А Путин диктатор не Европы, а маленького кусочка Европейской части континента и огромного 1/ 7 азитского континета. Хлопцы с узкими глазами, завалите московию вместе с диктатором.
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31.10.2020 18:39 Ответить
Білорусь закриває кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 4484
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31.10.2020 18:40 Ответить
Невідомо, хто створив цей коронавірус, та користуються ним усі- навіть цей бульбофюрер.
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31.10.2020 18:50 Ответить
Мы не одни!!!
Теперь все зависит только от народа Беларуси!
P.S. И от омона параши...
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31.10.2020 18:54 Ответить
Білорусь закриває кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 5631 Білорусь закриває кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 3868
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31.10.2020 18:55 Ответить
Эх дмітро, ти такий дмітро шо просто дмітро Білорусь закриває кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 6865
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31.10.2020 19:17 Ответить
Отсидел 3 дня в бане. а тут нифига =) Цвяты и хараводы, азазазазза
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31.10.2020 19:16 Ответить
Он бы еще из-за нападения ВМФ Вейшнории на морские порты Беларуси границы закрыл, брехун конченый.
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31.10.2020 19:16 Ответить
Токо не надо нас дурить!
Не из за вируса а из за псипатической неврастении президента. .
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31.10.2020 19:18 Ответить
Вот где точно название вируса совпадает с опасностью для коронованного в случае внешней открытости, вот в КНДР нет коронавируса.
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31.10.2020 19:27 Ответить
Лука поздновато догнал что ковид террор эффективнее чем омон с дубинками.
Даже не знаю что хуже для беларусов: еще 1 срок правления его или ковидный концлагерь с полной жопой экономики. Лишь бы не в одном флаконе все.
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31.10.2020 19:48 Ответить
Крепчайшего здоровья, долгих лет и много радостных минут! Пусть в доме царит порядок и уют, пусть радость и любовь согревают душу, а забота и внимание родных поднимают настроение. Пусть всегда находится самый лучший вариант для решения задач и принимается самое мудрое решение!
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31.10.2020 20:36 Ответить
перепиши это 20 раз и отправь на разные континенты на 20 разных языках. И будет тебе счастье
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31.10.2020 23:24 Ответить
У них там таракановирус усатый.
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31.10.2020 23:34 Ответить
Долго доходит до Лукашенка, но доходит.
Осталось объявить локдаун и драконовские штрафы за невыполнение. Даже Европа поддержит.
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01.11.2020 15:56 Ответить
 
 