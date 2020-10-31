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Білорусь закриває кордон через коронавірус

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Білорусь закриває кордон через коронавірус

Винятку немає і для громадян Росії, крім тих, хто їде через Білорусь транзитом. Через аеропорт іноземців, як і раніше, пускатимуть.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держприкордонкомітету, обмеження на кордоні запроваджено за постановою Ради міністрів.

"З 1 листопада Республіка Білорусь тимчасово призупиняє перетин кордону на в'їзд для іноземних громадян і осіб без громадянства в автодорожних пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних вокзалах (станціях), пунктах пропуску в річкових портах через державний кордон Республіки Білорусь із метою запобігання поширенню інфекції, спричиненої COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Обмеження не поширюється на дипломатів, глав і членів офіційних делегацій, "іноземців, які надають міжнародну безоплатну допомогу Республіці Білорусь", на водіїв під час виконання міжнародних автомобільних перевезень, членів екіпажів суден внутрішнього водного транспорту, поїзних бригад, локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення, найближчих родичів, що мають право на постійне або тимчасове проживання в Білорусі, людей, які офіційно працюють у цій державі, та людей, які прямують на похорон близького родича, "іноземців, які здійснюють перевезення стовбурових клітин, органів для трансплантації", росіян, які прямують транзитом у Російську Федерацію, "іноземців, які прямують транзитом через територію Республіки Білорусь, відповідно до Угоди між урядом Республіки Білорусь і Кабінетом Міністрів України про спрощений порядок проїзду ділянки автомобільної дороги Славутич - Чорнобильська АЕС, яка пролягає територією Республіки Білорусь, працівниками, транспортними засобами та вантажами Чорнобильської АЕС і підприємств, які здійснюють діяльність у зоні відчуження, а також іноземними фахівцями, залученими до реалізації міжнародних проєктів стосовно закриття Чорнобильської АЕС, від 20 січня 2009 року".

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Всі, кого пустять до РБ, упродовж 10 календарних днів мають перебувати на самоізоляції і не підлягають подальшому пропуску через кордон до закінчення 10-денного терміну.

Виняток зробили тільки для співробітників дипломатичних представництв і консульських установ РБ в іноземних державах, членів їхніх сімей; співробітників Державної фельд'єгерської служби, які здійснюють доставку офіційної кореспонденції та дипломатичної пошти за міждержавними фельд'єгерськими маршрутами; співробітників республіканського унітарного підприємства "Спеціальна зв'язок", які здійснюють доставку спеціальних відправлень за міждержавними маршрутами спеціального зв'язку; водіїв транспортних засобів, призначених для виконання міжнародних автомобільних перевезень, а також перевезень міжнародних поштових відправлень; членів екіпажів повітряних суден, суден внутрішнього водного транспорту, поїзних бригад, локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення; фізичних осіб, які прибули в Республіку Білорусь після перебування у службовому відрядженні.
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Топ коментарі
+14
Слушай, как так? Пару месяцев назад твой бульбофюрер говорил, шо ковид - это просто психоз. И ты был с ним согласен. Сегодня то же хитрозачесанное закрывает кордоны якобы из-за ковида( который просто психоз Білорусь закриває кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 2114 ), и ты снова с ни м согласен. Білорусь закриває кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 5597
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31.10.2020 18:29
+13
Вот и бацьке короновирус пригодился. Беларусь закрывает границу из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 2283
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31.10.2020 18:15
+8
Тебя убогого подонка уже давно пора закрыть в дурдоме
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31.10.2020 18:30
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Кого не пустять в Білорусь з боку Польщі можуть просити притулок на заході. Дадуть.
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31.10.2020 18:12 Відповісти
До речі Польша сьогодні. Не всі нації вмиваються жовтою росою

Білорусь закриває кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 831
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31.10.2020 18:42 Відповісти
это для того чтобы перетопить болотных рабов в менцких болотах.
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31.10.2020 18:14 Відповісти
**** ты ипаная
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31.10.2020 23:21 Відповісти
Через дурника Лукашенку кордони закриваються.
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31.10.2020 18:14 Відповісти
ото й є звичайний білоруський корона-вірус-вульгаріс
а ковід...то саме підходящє виправдання на цей час
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31.10.2020 18:21 Відповісти
неплохо. болотный цыганус вульгарис или беларуссский раб обыкновенный.
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31.10.2020 18:29 Відповісти
Сколько же вас атаманов комнатных в Украине....сходил бы ты лучше ботинки рабиновичу,ермаку или медведчуку почистил...тебе уже Зеля свои инструмент от пианино на голову положил,а ты все о беларусах думаешь,нераб комнатный.)
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31.10.2020 19:11 Відповісти
дурника? якось ви до нього лагідно Білорусь закриває кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 3183
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31.10.2020 19:32 Відповісти
Вот и бацьке короновирус пригодился. Беларусь закрывает границу из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 2283
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31.10.2020 18:15 Відповісти
теперь будет его лелеять и множить. Білорусь закриває кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 5505
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31.10.2020 18:47 Відповісти
Білорусь закриває кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 4120
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31.10.2020 20:26 Відповісти
Так чмо вусате ж казало, що коронавіруса не існує)))
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31.10.2020 18:15 Відповісти
Он потом высрал шо "солгал во спасение", типо шоп паники не было, ибо кредитов не дают.
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31.10.2020 18:21 Відповісти
И сирены пусть повключают.. ещё и комендантский не помешает.
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31.10.2020 18:16 Відповісти
Больным конечно лучше сидеть дома.
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31.10.2020 18:22 Відповісти
Слушай, как так? Пару месяцев назад твой бульбофюрер говорил, шо ковид - это просто психоз. И ты был с ним согласен. Сегодня то же хитрозачесанное закрывает кордоны якобы из-за ковида( который просто психоз Білорусь закриває кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 2114 ), и ты снова с ни м согласен. Білорусь закриває кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 5597
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31.10.2020 18:29 Відповісти
Так шо с угрозой коронавируса? Когда был прав твой бульбофюрер, в этих двух диаметрально противоположных случаях?
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31.10.2020 18:38 Відповісти
Мойте руки, носите маски, не тягайтесь по площам. Так он говорил. Дык тягаются, вот и болеют.
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31.10.2020 18:52 Відповісти
Не ври. Твой бульбофюрер говорил, шо ковид лечится трактором
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31.10.2020 18:56 Відповісти
Так чем болеть? Твой бульбофюрер заявлял, шо никакой угрозы ковида нет. Или ты ставишь под сомнение высказывания хитрозачесанного? Білорусь закриває кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 1806
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31.10.2020 19:15 Відповісти
Мне до фонаря, шо там заявлял Рыжий. Так поясни метод лечения ковида трактором, по рецепту бульбофюрера
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31.10.2020 19:19 Відповісти
Нифига ты мне не пояснил, кроме того, шо ты до уссачки боишься признать, шо твой бульбофюрер бывает неправ Білорусь закриває кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 5859
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31.10.2020 19:25 Відповісти
Прав не прав, однако у нас не мрут люди, как мухи.
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31.10.2020 19:31 Відповісти
А ты откуда знаешь, сколько у вас мрет? У вас же нет СМИ.
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31.10.2020 19:33 Відповісти
Соседи есть, знакомые, друзья, родственники. Есть и те, кто переболел. Зачем мне СМИ. Я себе больше верю.
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31.10.2020 19:49 Відповісти
Как ты можешь верить себе, если за тебя думает фюрер?
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31.10.2020 19:59 Відповісти
Тебя убогого подонка уже давно пора закрыть в дурдоме
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31.10.2020 18:30 Відповісти
Вы несправедливы к нему. Ну какой же он убогий подонок? Он просто русский.
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31.10.2020 18:33 Відповісти
одно другого не исключает
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31.10.2020 23:22 Відповісти
Картошкой будет лечить и дубинками с слезоточивым газом. Беларусь закрывает границу из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 3017
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31.10.2020 18:23 Відповісти
Бульбафюрер
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31.10.2020 18:23 Відповісти
Вот и тихая аннексия пришла . И не нужно никакой стрельбы . У Путина - ***** таки хорошие программисты ( надо это признать ) ... .
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31.10.2020 18:25 Відповісти
Вроде же Бульбофюрер визжал что на Беларашке никакого вируса нету
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31.10.2020 18:27 Відповісти
Окончательно и бесповоротно кукуха отъехала у таракана
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31.10.2020 18:34 Відповісти
ещё одно подтверждение того, что короновирус это инструмент оболванивания и политики нежели болезнь
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31.10.2020 18:34 Відповісти
Кріпаки порозбігаються !
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31.10.2020 18:39 Відповісти
" Беларусь закрывает границу из-за коронавируса..." Так приказал диктатор каммуняка последний диктатор в Европе.
А Путин диктатор не Европы, а маленького кусочка Европейской части континента и огромного 1/ 7 азитского континета. Хлопцы с узкими глазами, завалите московию вместе с диктатором.
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31.10.2020 18:39 Відповісти
Білорусь закриває кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 4484
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31.10.2020 18:40 Відповісти
Невідомо, хто створив цей коронавірус, та користуються ним усі- навіть цей бульбофюрер.
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31.10.2020 18:50 Відповісти
Мы не одни!!!
Теперь все зависит только от народа Беларуси!
P.S. И от омона параши...
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31.10.2020 18:54 Відповісти
Білорусь закриває кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 5631 Білорусь закриває кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 3868
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31.10.2020 18:55 Відповісти
Эх дмітро, ти такий дмітро шо просто дмітро Білорусь закриває кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 6865
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31.10.2020 19:17 Відповісти
Отсидел 3 дня в бане. а тут нифига =) Цвяты и хараводы, азазазазза
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31.10.2020 19:16 Відповісти
Он бы еще из-за нападения ВМФ Вейшнории на морские порты Беларуси границы закрыл, брехун конченый.
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31.10.2020 19:16 Відповісти
Токо не надо нас дурить!
Не из за вируса а из за псипатической неврастении президента. .
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31.10.2020 19:18 Відповісти
Вот где точно название вируса совпадает с опасностью для коронованного в случае внешней открытости, вот в КНДР нет коронавируса.
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31.10.2020 19:27 Відповісти
Лука поздновато догнал что ковид террор эффективнее чем омон с дубинками.
Даже не знаю что хуже для беларусов: еще 1 срок правления его или ковидный концлагерь с полной жопой экономики. Лишь бы не в одном флаконе все.
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31.10.2020 19:48 Відповісти
Крепчайшего здоровья, долгих лет и много радостных минут! Пусть в доме царит порядок и уют, пусть радость и любовь согревают душу, а забота и внимание родных поднимают настроение. Пусть всегда находится самый лучший вариант для решения задач и принимается самое мудрое решение!
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31.10.2020 20:36 Відповісти
перепиши это 20 раз и отправь на разные континенты на 20 разных языках. И будет тебе счастье
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31.10.2020 23:24 Відповісти
У них там таракановирус усатый.
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31.10.2020 23:34 Відповісти
Долго доходит до Лукашенка, но доходит.
Осталось объявить локдаун и драконовские штрафы за невыполнение. Даже Европа поддержит.
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01.11.2020 15:56 Відповісти
 
 