Білорусь закриває кордон через коронавірус

Винятку немає і для громадян Росії, крім тих, хто їде через Білорусь транзитом. Через аеропорт іноземців, як і раніше, пускатимуть.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держприкордонкомітету, обмеження на кордоні запроваджено за постановою Ради міністрів.

"З 1 листопада Республіка Білорусь тимчасово призупиняє перетин кордону на в'їзд для іноземних громадян і осіб без громадянства в автодорожних пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних вокзалах (станціях), пунктах пропуску в річкових портах через державний кордон Республіки Білорусь із метою запобігання поширенню інфекції, спричиненої COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Обмеження не поширюється на дипломатів, глав і членів офіційних делегацій, "іноземців, які надають міжнародну безоплатну допомогу Республіці Білорусь", на водіїв під час виконання міжнародних автомобільних перевезень, членів екіпажів суден внутрішнього водного транспорту, поїзних бригад, локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення, найближчих родичів, що мають право на постійне або тимчасове проживання в Білорусі, людей, які офіційно працюють у цій державі, та людей, які прямують на похорон близького родича, "іноземців, які здійснюють перевезення стовбурових клітин, органів для трансплантації", росіян, які прямують транзитом у Російську Федерацію, "іноземців, які прямують транзитом через територію Республіки Білорусь, відповідно до Угоди між урядом Республіки Білорусь і Кабінетом Міністрів України про спрощений порядок проїзду ділянки автомобільної дороги Славутич - Чорнобильська АЕС, яка пролягає територією Республіки Білорусь, працівниками, транспортними засобами та вантажами Чорнобильської АЕС і підприємств, які здійснюють діяльність у зоні відчуження, а також іноземними фахівцями, залученими до реалізації міжнародних проєктів стосовно закриття Чорнобильської АЕС, від 20 січня 2009 року".

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Всі, кого пустять до РБ, упродовж 10 календарних днів мають перебувати на самоізоляції і не підлягають подальшому пропуску через кордон до закінчення 10-денного терміну.

Виняток зробили тільки для співробітників дипломатичних представництв і консульських установ РБ в іноземних державах, членів їхніх сімей; співробітників Державної фельд'єгерської служби, які здійснюють доставку офіційної кореспонденції та дипломатичної пошти за міждержавними фельд'єгерськими маршрутами; співробітників республіканського унітарного підприємства "Спеціальна зв'язок", які здійснюють доставку спеціальних відправлень за міждержавними маршрутами спеціального зв'язку; водіїв транспортних засобів, призначених для виконання міжнародних автомобільних перевезень, а також перевезень міжнародних поштових відправлень; членів екіпажів повітряних суден, суден внутрішнього водного транспорту, поїзних бригад, локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення; фізичних осіб, які прибули в Республіку Білорусь після перебування у службовому відрядженні.