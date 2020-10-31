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Австрия вводит комендантский час и локдаун

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Австрия вводит комендантский час и локдаун

Из-за роста заболеваемости COVID-19 правительство Австрии с понедельника вводит локдаун и запрещает гражданам выходить из дому с восьми вечера до шести утра.

Об этом жителей Австрии предупредил канцлер страны Себастьян Курц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Со вторника, 3 ноября, Австрия возвращается на "локдаун", чтобы сдержать пандемию COVID-19", - сказал он.

Новые меры продлятся как минимум до 30 ноября. В это время населению будет запрещено, за некоторыми исключениями, покидать дома с 20:00 до 6:00. Курц пояснил, что во время такого комендантского часа людям, тем не менее, разрешат перемещаться по работе и даже ходить на прогулки.

Также на Цензор.НЕТ: Законопроект о нарушении противоэпидемических мер позволяет полиции штрафовать людей без маски сразу на месте, - Ляшко

Ресторанам будет разрешено готовить пищу только на вынос. Отели продолжат работать в крайне ограниченном объеме. Музеи, театры, зоопарки, спортзалы будут вынуждены приостановить работу.

Школы пока что продолжат работу, однако власти оставляют за собой право пересмотреть это решение.

"У Австрии - одна из лучших систем здравоохранения в мире, однако и ее возможности не безграничны", - подчеркнул Курц.

В Австрии за сутки зафиксировали 5 349 случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений с момента начала пандемии - более 100 тыс.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
Австрия вводит комендантский час и локдаун - Цензор.НЕТ 7896
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31.10.2020 22:36
+11
Девушка! О нарушении прав человека Вы заговорите, когда в больнице будет один кислородный концентратор на пять больных. И не дай Бог Вы там окажетесь. Вот тогда и заговорите о правах человека. И посмотрите как отреагируют на это соседи...))))) Хотя дороги для многих на кладбище уже заасфальтированы...
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31.10.2020 23:19
+10
Свидетели "ковидного заговора", Австрия ну тупааая, да ?.. Австрия вводит комендантский час и локдаун - Цензор.НЕТ 2959
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31.10.2020 22:37
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Та воно зрозуміло, що в бункері не захворієш. Он ***** хоч би що.
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31.10.2020 23:00 Ответить
Ага, Ізраїль для всьго населення за 2 місяці бункери побудував? Ну-ну. Розумні люди вчаться на чужому досвіді, звичайні - на своєму, а дурні нічому не вчаться.
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31.10.2020 23:09 Ответить
По-моему, это нарушение прав человека.
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31.10.2020 23:11 Ответить
Девушка! О нарушении прав человека Вы заговорите, когда в больнице будет один кислородный концентратор на пять больных. И не дай Бог Вы там окажетесь. Вот тогда и заговорите о правах человека. И посмотрите как отреагируют на это соседи...))))) Хотя дороги для многих на кладбище уже заасфальтированы...
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31.10.2020 23:19 Ответить
Не грубите, учитесь быть вежливым.
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31.10.2020 23:25 Ответить
Тіки не треба прилюдно себе лайкати.
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31.10.2020 23:29 Ответить
Це моє право.
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31.10.2020 23:34 Ответить
.. я предвижу Вашу вежливость при одном концентраторе на пять человек! Повторюсь... Не дай Бог её Вам там демонстрировать!!! Там и продемонстрируете свою воспитанность и вежливость. Кстати..это ещё хорошо...когда один на пятерых...))) Есть места в Украине, где на всю инфекционку его вообще не будет....
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31.10.2020 23:36 Ответить
Учитесь быть вежливым и не грубить людям. Ваша грубость кислородного баллона не прибавит. А вам точно навредит.
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31.10.2020 23:39 Ответить
.. поверьте..Вам конкурентов за борьбу за кислородный баллон не найдётся! Вы даже понять, где грубость , а где ирония... не пытаетесь. Это Вам ещё не грубили и Вы пребываете в эйфории собственного величия и надуманной порядочности. Ситуация..о которой я Вам написал изменит Ваш благородный характер до неузнаваемости. Повторюсь. НЕ ДАЙ БОГ!!!
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31.10.2020 23:48 Ответить
I live in Melbourne.
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01.11.2020 09:20 Ответить
..дружок!!! У меня устойчивое мнение, что Вам вирус абсолютно не страшен. Вам бояться нечего. Вирус таких людей, как Вы банально боится. Молоть идиотический бред о распаде Австралии.. о ожидании китайской армии...о войне за сохранение единой Австралии может только полоумный человечек и близко не бывавший в Австралии. Наверняка твоя Австралия под Калугой... Или ты...отчаянный дурачёк..думаешь..что никто в Австралии не бывает и ничего не знает? И даже если ты и там обитаешь...то поверь... Тебе вируса бояться нечего. Мозга нет, лоб бетонный, желудок переваривает всё от помоев до опавшей листвы.... Чего тебе вируса бояться? Ожидай китайскую армию в Австралию...))))))))
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01.11.2020 11:08 Ответить
Нет, китайцев сюда не пустят.
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01.11.2020 11:09 Ответить
..да куда их туда пускать? Там же ты сидишь.....)))))
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01.11.2020 11:23 Ответить
..что ж ты так отчаянно врёшь!? Или ты думаешь..что никто кроме тебя в Австралии не бывает?)))) Мне пришлось заполнить электронную форму ещё до прилёта в Брисбен. Получить идентификационный код. После прилёта по этому коду заполнить форму с обязательствами, которую помогали нам заполнять два офицера миграционной службы, в МАСКАХ и подписать эти обязательства !!! Все аэропортовские службы были в масках! Прослушать инструктаж о правилах поведения. и ШТРАФАХ!!! которые будут наложены на меня и мой экипаж, в случае ПОКИДАНИЯ НОМЕРА !!! в гостинице, куда нас поселили. Заказанную еду приносили под двери номера! И это действия с экипажем самолёта, который выполняет государственный рейс в интересах правительства Австралии. Я уже не говорю о правилах , которые выполняют прилетающие пассажиры. Или у Вас нет 14 дневной отсидки?? Есть и жёстко контролируется!! Аналогичные декларации на перемещение из штата в штат заполняют и жители Австралии, получая всё тот же код и право на перемещение. Что ж ты так отчаянно врёшь??? Может ты в своей Австралии под Калугой живёшь? Так там у Вас действительно вирус фикция и фуфломицин Вы даже изобрели для того, чего по Вашим словам не существует!!!)))))
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01.11.2020 11:00 Ответить
Не судите о людях по себе.
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31.10.2020 23:58 Ответить
..какое глубокомысленное открытие!!!)))
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01.11.2020 00:09 Ответить
Не переживайте так сильно. Если кто-то из австрийцев подумает также, то обратится в ЕСПЧ.
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31.10.2020 23:23 Ответить
Расскажете это разъяренному бабуину. Австрія запроваджує комендантську годину та локдаун - Цензор.НЕТ 1079
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01.11.2020 09:32 Ответить
Ну шож выражаю глубокую,искренннюю всеоблемлюющюю,неподдельную озабоченнность правительству Австрии
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31.10.2020 23:12 Ответить
І навіщо спамити? Я ж нікого не ображав.Ви вже стаєте схожі на сталінських комуністів.Ви що цього не помічаєте?
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31.10.2020 23:26 Ответить
Чоиу схожі? Це ж вони й є, не дарма лєніна не ховали.
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31.10.2020 23:30 Ответить
Це ж і Кілі Бімбовичу доведеться сидіти вдома.
Австрія запроваджує комендантську годину та локдаун - Цензор.НЕТ 4995
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31.10.2020 23:32 Ответить
Австрия вообще дивная страна - попробуй в Вене поехать на машине больше 20 км ч = ))))
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31.10.2020 23:35 Ответить
Что будет? На ямах подвеску оборвёт?
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31.10.2020 23:53 Ответить
Швидкість лісапета.
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01.11.2020 00:11 Ответить
Пробував , разiв десять , без проблем )
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01.11.2020 09:51 Ответить
З восьмої вечора до ранку - це нічні клуби та розважальні заклади. Все логічно, бо саме там не дотримуються жодних засобів, бо це в принципі неможливо.
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01.11.2020 00:52 Ответить
Ага,ось воно що,вночі вірус поширюється набагато швидше!А якщо включити вуличне освітлення і ходити з ліхтариком?Тоді справиться "одна з кращих систем охорони здоров'я в світі"?Чи прийдеться ліхтарик і вдень носити,тільки не включений,щоб уже напевне не захворіти.
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01.11.2020 02:40 Ответить
ВОТ ДО ЧЕГО ДОВЕЛИ АВСТРИЮ АЗАРОВ И ОСТАЛЬНЫЕ ПРОПУТИНСКИЕ !!! НУ МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО ИМ БУДЕТ АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ !!!
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01.11.2020 03:04 Ответить
а що дає заборона ходити вночі?
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01.11.2020 07:58 Ответить
Головне закрити школи, і пандемія піде на спад... Діти без симптомів кп короновірусу, є його переносниками.
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01.11.2020 08:36 Ответить
антинаукова маячня
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02.11.2020 00:02 Ответить
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