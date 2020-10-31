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Законопроект о нарушении противоэпидемических мер позволяет полиции штрафовать людей без маски сразу на месте, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Законопроект о нарушении противоэпидемических мер позволяет полиции штрафовать людей без маски сразу на месте, - Ляшко

Правоохранителям могут разрешить штрафовать граждан без защитной маски на месте.

Об этом сообщил главный санврач страны Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, в Раду уже подан соответствующий законопроект.

"В повестке дня следующей сессии Рады есть законопроект, который позволит Национальной полиции составлять протокол и штрафовать уже сразу на месте нарушителя", – заявил он.

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На замечания ведущих, что делать в таком случае задыхающимся гражданам, Ляшко ответил: "Недавно было опубликовано исследование, которое показало позитивы и негативы от ношения маски. О том, что мы говорим, что от маски может уменьшаться количество или концентрация кислорода в крови, это было доказано как ложь".

"Если маска качественная, допущенная в производство и является доказанным средством индивидуальной защиты, она не вредит здоровью, а защищает. Мы должны говорить, что вопрос контроля и штрафов будет", – отметил санврач.

Согласно законопроекту во время действия карантинных ограничений украинцев могут штрафовать за отсутствие масок в общественных местах на сумму от 170 до 255 гривен. Для юридических лиц суммы штрафов составляют от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 400 гривен до 5 100 гривен).
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Топ комментарии
+26
уточните понятие "общественное место" ? остановки, транспорт, магазины - это понятно... но
например, один чел на пробежке в парке...он должен задохнуться в маске или ему можно без? (не будет так как весной 10 копов гоняли полуголого "пловца"... в аквапарке?)))
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31.10.2020 13:04
+21
А менты будут от руки чеки выдавать? Или у них кассовые аппараты будут??
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31.10.2020 13:06
+13
Україна ледве ледве робить 50 тис. ПЛР тестів на добу, а потрібно більше 100 тис. тестів на добу! Влада за 8 місяців епідемії не спромоглась побудувати нові лабораторії і збільшити кількість ПЛР тестів, а це прямий шлях до перемоги над вірусом! Отже масками не врятуєш ситуацію там де влада просрала всі напрямки роботи! Давайте починати з початку! Звільнимо Степанова та Радуцького, як непрофесіоналів, призначимо Супрун на посаду міністра МОЗ, збільшимо кількість ПЛР тестів на добу, створимо систему підтримки ковід-хворих щоб їм не потрібно було ходити за продуктами і ліками в магазини протягом місяця, поки вони можуть когось заразити, забезпечимо хворих на ковід-19 додатковими виплатими та допомогою з соціальних фондів, щоб хвора на ковід-19 людина не змушена була ходити на роботу і не розповсюджувала коронавірус, введемо сертифікацію здоров'я, щоб кожен хто працює чи з'являється в громадському просторі мав щомісячний ПЛР тест який підтверджує відсутність коронавірусу та інших небезпечних хвороб!
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31.10.2020 13:07
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Молодая собака спрашивает старую:
- А почему мы давно носим намордники, а люди только сейчас начали?
Старая:
- Так мы и в космос первыми полетели.

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31.10.2020 14:49 Ответить
Агонь Законопроєкт про порушення протиепідемічних заходів дозволяє поліції штрафувати людей без маски відразу на місці, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8885
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31.10.2020 16:11 Ответить
Вам мало КС? Давайте еще и как у москалей штрафовать будете, упыри пробитые - быстрее закончитесь
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31.10.2020 15:15 Ответить
от казлы
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31.10.2020 15:22 Ответить
Эй, ляшко. Закон позволит, законопроект- нет.
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31.10.2020 15:33 Ответить
Ляшко, мабуть, думає що народ України буде себе вести як білоруси? Скоріше ляшко на том світ буде розповідати про штрафи.
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31.10.2020 16:58 Ответить
что значит на месте? 200грн на карман полицям?
а где бесплатные маски, скуа?
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31.10.2020 19:11 Ответить
Ляшко, ложь то, что ты сам говоришь насчёт масок, а что от них вред это истинная правда.
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31.10.2020 19:24 Ответить
вот это милиционеры развернутся , Законопроєкт про порушення протиепідемічних заходів дозволяє поліції штрафувати людей без маски відразу на місці, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2794 это сколько можно протоколов на месте составить и сколько сопутствующих статей за т.н "сопротивление милиции " составить , хватит только пукнуть в их сторону или попытаться смарт спрятать в карман что бы бибизяна его не побила
Тройки нужны как у дедов , что бы на месте расстреливали кто без маски идет по улице или ломали ноги на худой конец, тогда в стране будет порядок!
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31.10.2020 20:12 Ответить
а насправді з: штрафувати безмасочників чи пожиттєве гіперхабарникам - актуальніше перше... але все закінчиться курильщиками в поїздах....
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31.10.2020 20:18 Ответить
Штрафовать население 100% надо и давно. А в первую очередь надо наказывать полицейских, за нарушение противоэпидемических мер, да так чтобы гай шумел ...
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31.10.2020 23:16 Ответить
Мда, ДЯКУЄМО, дуже ..... .... дякуємо.
А де ВСЕ ВАШЕ стадо було коли маски подорожчали у 28 разів? А?
Може відразу розстрілювати будете?
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01.11.2020 05:50 Ответить
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