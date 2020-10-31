Законопроект о нарушении противоэпидемических мер позволяет полиции штрафовать людей без маски сразу на месте, - Ляшко
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Правоохранителям могут разрешить штрафовать граждан без защитной маски на месте.
Об этом сообщил главный санврач страны Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, в Раду уже подан соответствующий законопроект.
"В повестке дня следующей сессии Рады есть законопроект, который позволит Национальной полиции составлять протокол и штрафовать уже сразу на месте нарушителя", – заявил он.
На замечания ведущих, что делать в таком случае задыхающимся гражданам, Ляшко ответил: "Недавно было опубликовано исследование, которое показало позитивы и негативы от ношения маски. О том, что мы говорим, что от маски может уменьшаться количество или концентрация кислорода в крови, это было доказано как ложь".
"Если маска качественная, допущенная в производство и является доказанным средством индивидуальной защиты, она не вредит здоровью, а защищает. Мы должны говорить, что вопрос контроля и штрафов будет", – отметил санврач.
Согласно законопроекту во время действия карантинных ограничений украинцев могут штрафовать за отсутствие масок в общественных местах на сумму от 170 до 255 гривен. Для юридических лиц суммы штрафов составляют от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 400 гривен до 5 100 гривен).
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- А почему мы давно носим намордники, а люди только сейчас начали?
Старая:
- Так мы и в космос первыми полетели.
а где бесплатные маски, скуа?
Тройки нужны как у дедов , что бы на месте расстреливали кто без маски идет по улице или ломали ноги на худой конец, тогда в стране будет порядок!
А де ВСЕ ВАШЕ стадо було коли маски подорожчали у 28 разів? А?
Може відразу розстрілювати будете?