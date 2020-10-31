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Законопроєкт про порушення протиепідемічних заходів дозволяє поліції штрафувати людей без маски відразу на місці, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Законопроєкт про порушення протиепідемічних заходів дозволяє поліції штрафувати людей без маски відразу на місці, - Ляшко

Правоохоронцям можуть дозволити штрафувати громадян без захисної маски на місці.

Про це повідомив головний санлікар країни Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, до Ради вже подано відповідний законопроєкт.

"У порядку денному наступної сесії Ради є законопроєкт, який дозволить Національній поліції складати протокол і штрафувати вже відразу на місці порушника", – заявив він.

На зауваження, що робити у такому випадку громадянам, які задихаються, Ляшко відповів: "Нещодавно було опубліковано глобальне дослідження, яке показало позитиви та негативи від носіння маски. Про те, що ми говоримо, що від маски може зменшуватися кількість або концентрація кисню в крові, це було доведено як неправда".

"Якщо маска якісна, допущена у виробництво і є доведеним засобом індивідуального захисту, вона не шкодить здоров’ю, а захищає. Ми повинні говорити, що питання контролю й штрафів буде", – зазначив санлікар.

Під час дії карантинних обмежень українців можуть штрафувати за відсутність масок в громадських місцях на суму від 170 до 255 гривень. Для юридичних осіб суми штрафів становлять від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 3 400 гривень до 5 100 гривень).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов просить Раду ухвалити закон про штрафи за відсутність масок: "Він нам дуже необхідний"
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Топ коментарі
+26
уточните понятие "общественное место" ? остановки, транспорт, магазины - это понятно... но
например, один чел на пробежке в парке...он должен задохнуться в маске или ему можно без? (не будет так как весной 10 копов гоняли полуголого "пловца"... в аквапарке?)))
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31.10.2020 13:04
+21
А менты будут от руки чеки выдавать? Или у них кассовые аппараты будут??
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31.10.2020 13:06
+13
Україна ледве ледве робить 50 тис. ПЛР тестів на добу, а потрібно більше 100 тис. тестів на добу! Влада за 8 місяців епідемії не спромоглась побудувати нові лабораторії і збільшити кількість ПЛР тестів, а це прямий шлях до перемоги над вірусом! Отже масками не врятуєш ситуацію там де влада просрала всі напрямки роботи! Давайте починати з початку! Звільнимо Степанова та Радуцького, як непрофесіоналів, призначимо Супрун на посаду міністра МОЗ, збільшимо кількість ПЛР тестів на добу, створимо систему підтримки ковід-хворих щоб їм не потрібно було ходити за продуктами і ліками в магазини протягом місяця, поки вони можуть когось заразити, забезпечимо хворих на ковід-19 додатковими виплатими та допомогою з соціальних фондів, щоб хвора на ковід-19 людина не змушена була ходити на роботу і не розповсюджувала коронавірус, введемо сертифікацію здоров'я, щоб кожен хто працює чи з'являється в громадському просторі мав щомісячний ПЛР тест який підтверджує відсутність коронавірусу та інших небезпечних хвороб!
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31.10.2020 13:07
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Молодая собака спрашивает старую:
- А почему мы давно носим намордники, а люди только сейчас начали?
Старая:
- Так мы и в космос первыми полетели.

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31.10.2020 14:49 Відповісти
Агонь Законопроєкт про порушення протиепідемічних заходів дозволяє поліції штрафувати людей без маски відразу на місці, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8885
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31.10.2020 16:11 Відповісти
Вам мало КС? Давайте еще и как у москалей штрафовать будете, упыри пробитые - быстрее закончитесь
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31.10.2020 15:15 Відповісти
от казлы
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31.10.2020 15:22 Відповісти
Эй, ляшко. Закон позволит, законопроект- нет.
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31.10.2020 15:33 Відповісти
Ляшко, мабуть, думає що народ України буде себе вести як білоруси? Скоріше ляшко на том світ буде розповідати про штрафи.
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31.10.2020 16:58 Відповісти
что значит на месте? 200грн на карман полицям?
а где бесплатные маски, скуа?
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31.10.2020 19:11 Відповісти
Ляшко, ложь то, что ты сам говоришь насчёт масок, а что от них вред это истинная правда.
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31.10.2020 19:24 Відповісти
вот это милиционеры развернутся , Законопроєкт про порушення протиепідемічних заходів дозволяє поліції штрафувати людей без маски відразу на місці, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2794 это сколько можно протоколов на месте составить и сколько сопутствующих статей за т.н "сопротивление милиции " составить , хватит только пукнуть в их сторону или попытаться смарт спрятать в карман что бы бибизяна его не побила
Тройки нужны как у дедов , что бы на месте расстреливали кто без маски идет по улице или ломали ноги на худой конец, тогда в стране будет порядок!
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31.10.2020 20:12 Відповісти
а насправді з: штрафувати безмасочників чи пожиттєве гіперхабарникам - актуальніше перше... але все закінчиться курильщиками в поїздах....
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31.10.2020 20:18 Відповісти
Штрафовать население 100% надо и давно. А в первую очередь надо наказывать полицейских, за нарушение противоэпидемических мер, да так чтобы гай шумел ...
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31.10.2020 23:16 Відповісти
Мда, ДЯКУЄМО, дуже ..... .... дякуємо.
А де ВСЕ ВАШЕ стадо було коли маски подорожчали у 28 разів? А?
Може відразу розстрілювати будете?
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01.11.2020 05:50 Відповісти
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