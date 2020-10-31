Законопроєкт про порушення протиепідемічних заходів дозволяє поліції штрафувати людей без маски відразу на місці, - Ляшко

Правоохоронцям можуть дозволити штрафувати громадян без захисної маски на місці.

Про це повідомив головний санлікар країни Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, до Ради вже подано відповідний законопроєкт.

"У порядку денному наступної сесії Ради є законопроєкт, який дозволить Національній поліції складати протокол і штрафувати вже відразу на місці порушника", – заявив він.

На зауваження, що робити у такому випадку громадянам, які задихаються, Ляшко відповів: "Нещодавно було опубліковано глобальне дослідження, яке показало позитиви та негативи від носіння маски. Про те, що ми говоримо, що від маски може зменшуватися кількість або концентрація кисню в крові, це було доведено як неправда".

"Якщо маска якісна, допущена у виробництво і є доведеним засобом індивідуального захисту, вона не шкодить здоров’ю, а захищає. Ми повинні говорити, що питання контролю й штрафів буде", – зазначив санлікар.

Під час дії карантинних обмежень українців можуть штрафувати за відсутність масок в громадських місцях на суму від 170 до 255 гривень. Для юридичних осіб суми штрафів становлять від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 3 400 гривень до 5 100 гривень).

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