УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15320 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Коронавірус і карантин
18 965 149
Австрія (567) карантин (16095) комендантська година (178) COVID-19 (18065) коронавірус (16711) локдаун (290)

Австрія запроваджує комендантську годину та локдаун

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Австрія запроваджує комендантську годину та локдаун

Через зростання захворюваності на COVID-19 уряд Австрії із понеділка запроваджує локдаун і забороняє громадянам виходити з дому з восьмої вечора до шостої ранку.

Про це жителів Австрії попередив канцлер країни Себастьян Курц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З вівторка, 3 листопада, Австрія повертається до "локдауну", щоб стримати пандемію COVID-19", - сказав він.

Нові заходи триватимуть щонайменше до 30 листопада. У цей час населенню буде заборонено, за деякими винятками, залишати домівки з 20:00 до 6:00. Курц пояснив, що під час такої комендантської години людям таки дозволять ходити на роботу і навіть виходити на прогулянки.

Читайте також: Законопроєкт про порушення протиепідемічних заходів дозволяє поліції штрафувати людей без маски відразу на місці, - Ляшко

Ресторанам буде дозволено готувати їжу тільки на винос. Готелі продовжать працювати у вкрай обмеженому обсязі. Музеї, театри, зоопарки, спортзали будуть змушені призупинити роботу.

Школи поки що продовжать роботу, проте влада залишає за собою право переглянути це рішення.

"У Австрії - одна з найкращих систем охорони здоров'я у світі, проте і її можливості не безмежні", - підкреслив Курц.

В Австрії за добу зафіксували 5 349 випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікувань від початку пандемії - понад 100 тис.

Дивіться також: Протестувальники вимагали не запроваджувати жорсткий карантин в Ужгороді. ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Австрия вводит комендантский час и локдаун - Цензор.НЕТ 7896
показати весь коментар
31.10.2020 22:36
+11
Девушка! О нарушении прав человека Вы заговорите, когда в больнице будет один кислородный концентратор на пять больных. И не дай Бог Вы там окажетесь. Вот тогда и заговорите о правах человека. И посмотрите как отреагируют на это соседи...))))) Хотя дороги для многих на кладбище уже заасфальтированы...
показати весь коментар
31.10.2020 23:19
+10
Свидетели "ковидного заговора", Австрия ну тупааая, да ?.. Австрия вводит комендантский час и локдаун - Цензор.НЕТ 2959
показати весь коментар
31.10.2020 22:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Та воно зрозуміло, що в бункері не захворієш. Он ***** хоч би що.
показати весь коментар
31.10.2020 23:00 Відповісти
Ага, Ізраїль для всьго населення за 2 місяці бункери побудував? Ну-ну. Розумні люди вчаться на чужому досвіді, звичайні - на своєму, а дурні нічому не вчаться.
показати весь коментар
31.10.2020 23:09 Відповісти
По-моему, это нарушение прав человека.
показати весь коментар
31.10.2020 23:11 Відповісти
Девушка! О нарушении прав человека Вы заговорите, когда в больнице будет один кислородный концентратор на пять больных. И не дай Бог Вы там окажетесь. Вот тогда и заговорите о правах человека. И посмотрите как отреагируют на это соседи...))))) Хотя дороги для многих на кладбище уже заасфальтированы...
показати весь коментар
31.10.2020 23:19 Відповісти
Не грубите, учитесь быть вежливым.
показати весь коментар
31.10.2020 23:25 Відповісти
Тіки не треба прилюдно себе лайкати.
показати весь коментар
31.10.2020 23:29 Відповісти
Це моє право.
показати весь коментар
31.10.2020 23:34 Відповісти
.. я предвижу Вашу вежливость при одном концентраторе на пять человек! Повторюсь... Не дай Бог её Вам там демонстрировать!!! Там и продемонстрируете свою воспитанность и вежливость. Кстати..это ещё хорошо...когда один на пятерых...))) Есть места в Украине, где на всю инфекционку его вообще не будет....
показати весь коментар
31.10.2020 23:36 Відповісти
Учитесь быть вежливым и не грубить людям. Ваша грубость кислородного баллона не прибавит. А вам точно навредит.
показати весь коментар
31.10.2020 23:39 Відповісти
.. поверьте..Вам конкурентов за борьбу за кислородный баллон не найдётся! Вы даже понять, где грубость , а где ирония... не пытаетесь. Это Вам ещё не грубили и Вы пребываете в эйфории собственного величия и надуманной порядочности. Ситуация..о которой я Вам написал изменит Ваш благородный характер до неузнаваемости. Повторюсь. НЕ ДАЙ БОГ!!!
показати весь коментар
31.10.2020 23:48 Відповісти
I live in Melbourne.
показати весь коментар
01.11.2020 09:20 Відповісти
..дружок!!! У меня устойчивое мнение, что Вам вирус абсолютно не страшен. Вам бояться нечего. Вирус таких людей, как Вы банально боится. Молоть идиотический бред о распаде Австралии.. о ожидании китайской армии...о войне за сохранение единой Австралии может только полоумный человечек и близко не бывавший в Австралии. Наверняка твоя Австралия под Калугой... Или ты...отчаянный дурачёк..думаешь..что никто в Австралии не бывает и ничего не знает? И даже если ты и там обитаешь...то поверь... Тебе вируса бояться нечего. Мозга нет, лоб бетонный, желудок переваривает всё от помоев до опавшей листвы.... Чего тебе вируса бояться? Ожидай китайскую армию в Австралию...))))))))
показати весь коментар
01.11.2020 11:08 Відповісти
Нет, китайцев сюда не пустят.
показати весь коментар
01.11.2020 11:09 Відповісти
..да куда их туда пускать? Там же ты сидишь.....)))))
показати весь коментар
01.11.2020 11:23 Відповісти
..что ж ты так отчаянно врёшь!? Или ты думаешь..что никто кроме тебя в Австралии не бывает?)))) Мне пришлось заполнить электронную форму ещё до прилёта в Брисбен. Получить идентификационный код. После прилёта по этому коду заполнить форму с обязательствами, которую помогали нам заполнять два офицера миграционной службы, в МАСКАХ и подписать эти обязательства !!! Все аэропортовские службы были в масках! Прослушать инструктаж о правилах поведения. и ШТРАФАХ!!! которые будут наложены на меня и мой экипаж, в случае ПОКИДАНИЯ НОМЕРА !!! в гостинице, куда нас поселили. Заказанную еду приносили под двери номера! И это действия с экипажем самолёта, который выполняет государственный рейс в интересах правительства Австралии. Я уже не говорю о правилах , которые выполняют прилетающие пассажиры. Или у Вас нет 14 дневной отсидки?? Есть и жёстко контролируется!! Аналогичные декларации на перемещение из штата в штат заполняют и жители Австралии, получая всё тот же код и право на перемещение. Что ж ты так отчаянно врёшь??? Может ты в своей Австралии под Калугой живёшь? Так там у Вас действительно вирус фикция и фуфломицин Вы даже изобрели для того, чего по Вашим словам не существует!!!)))))
показати весь коментар
01.11.2020 11:00 Відповісти
Не судите о людях по себе.
показати весь коментар
31.10.2020 23:58 Відповісти
..какое глубокомысленное открытие!!!)))
показати весь коментар
01.11.2020 00:09 Відповісти
Не переживайте так сильно. Если кто-то из австрийцев подумает также, то обратится в ЕСПЧ.
показати весь коментар
31.10.2020 23:23 Відповісти
Расскажете это разъяренному бабуину. Австрія запроваджує комендантську годину та локдаун - Цензор.НЕТ 1079
показати весь коментар
01.11.2020 09:32 Відповісти
Ну шож выражаю глубокую,искренннюю всеоблемлюющюю,неподдельную озабоченнность правительству Австрии
показати весь коментар
31.10.2020 23:12 Відповісти
І навіщо спамити? Я ж нікого не ображав.Ви вже стаєте схожі на сталінських комуністів.Ви що цього не помічаєте?
показати весь коментар
31.10.2020 23:26 Відповісти
Чоиу схожі? Це ж вони й є, не дарма лєніна не ховали.
показати весь коментар
31.10.2020 23:30 Відповісти
Це ж і Кілі Бімбовичу доведеться сидіти вдома.
Австрія запроваджує комендантську годину та локдаун - Цензор.НЕТ 4995
показати весь коментар
31.10.2020 23:32 Відповісти
Австрия вообще дивная страна - попробуй в Вене поехать на машине больше 20 км ч = ))))
показати весь коментар
31.10.2020 23:35 Відповісти
Что будет? На ямах подвеску оборвёт?
показати весь коментар
31.10.2020 23:53 Відповісти
Швидкість лісапета.
показати весь коментар
01.11.2020 00:11 Відповісти
Пробував , разiв десять , без проблем )
показати весь коментар
01.11.2020 09:51 Відповісти
З восьмої вечора до ранку - це нічні клуби та розважальні заклади. Все логічно, бо саме там не дотримуються жодних засобів, бо це в принципі неможливо.
показати весь коментар
01.11.2020 00:52 Відповісти
Ага,ось воно що,вночі вірус поширюється набагато швидше!А якщо включити вуличне освітлення і ходити з ліхтариком?Тоді справиться "одна з кращих систем охорони здоров'я в світі"?Чи прийдеться ліхтарик і вдень носити,тільки не включений,щоб уже напевне не захворіти.
показати весь коментар
01.11.2020 02:40 Відповісти
ВОТ ДО ЧЕГО ДОВЕЛИ АВСТРИЮ АЗАРОВ И ОСТАЛЬНЫЕ ПРОПУТИНСКИЕ !!! НУ МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО ИМ БУДЕТ АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ !!!
показати весь коментар
01.11.2020 03:04 Відповісти
а що дає заборона ходити вночі?
показати весь коментар
01.11.2020 07:58 Відповісти
Головне закрити школи, і пандемія піде на спад... Діти без симптомів кп короновірусу, є його переносниками.
показати весь коментар
01.11.2020 08:36 Відповісти
антинаукова маячня
показати весь коментар
02.11.2020 00:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 