Австрія запроваджує комендантську годину та локдаун

Через зростання захворюваності на COVID-19 уряд Австрії із понеділка запроваджує локдаун і забороняє громадянам виходити з дому з восьмої вечора до шостої ранку.

Про це жителів Австрії попередив канцлер країни Себастьян Курц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З вівторка, 3 листопада, Австрія повертається до "локдауну", щоб стримати пандемію COVID-19", - сказав він.

Нові заходи триватимуть щонайменше до 30 листопада. У цей час населенню буде заборонено, за деякими винятками, залишати домівки з 20:00 до 6:00. Курц пояснив, що під час такої комендантської години людям таки дозволять ходити на роботу і навіть виходити на прогулянки.

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Ресторанам буде дозволено готувати їжу тільки на винос. Готелі продовжать працювати у вкрай обмеженому обсязі. Музеї, театри, зоопарки, спортзали будуть змушені призупинити роботу.

Школи поки що продовжать роботу, проте влада залишає за собою право переглянути це рішення.

"У Австрії - одна з найкращих систем охорони здоров'я у світі, проте і її можливості не безмежні", - підкреслив Курц.

В Австрії за добу зафіксували 5 349 випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікувань від початку пандемії - понад 100 тис.

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