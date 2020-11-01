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В Киеве "заминировали" мост Патона, движение перекрыто (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Киеве ограничили движение по мосту Патона, поступило сообщение о "минировании".
Об этом на странице в сети Facebook сообщает "Киев оперативный", передает Цензор.НЕТ.
"Только что поступило сообщение о минировании моста Патона. Специалисты уже начали проверку, а тем временем движение по мосту временно ограничено", - говорится в сообщении.
Позже КГГА в Telegram сообщила, что движение по мосту возобновлено.
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В'їзд на міст зі сторони правого берега оформлений пропілеями доричного ордера, з лівого - двома колонами висотою 20 м.
Проектували і будували міст Патона:Інститут «Укрпроектстальконструкція», Київ.Трест Мостобуд № 1, Київ.Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона АН УРСР.Дніпропетровський завод металоконструкцій ім. І. В. Бабушкіна
Не останавливайся
"Лето, осень - год долой,до шести пасок и домой !"
Хоть бы раз заминировали Кончу-Заспу.
https://vechirniy.kyiv.ua/news/minuval-nykom-mostu-patona-vyyavyvsya-kolyshniy-viys-kovyy-**********