В Киеве "заминировали" мост Патона, движение перекрыто (обновлено)

В Киеве ограничили движение по мосту Патона, поступило сообщение о "минировании".

Об этом на странице в сети Facebook сообщает "Киев оперативный", передает Цензор.НЕТ.

"Только что поступило сообщение о минировании моста Патона. Специалисты уже начали проверку, а тем временем движение по мосту временно ограничено", - говорится в сообщении.

Позже КГГА в Telegram сообщила, что движение по мосту возобновлено.

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