У Києві "замінували" міст Патона, рух перекрито (оновлено)

У Києві обмежили рух мостом Патона, надійшло повідомлення про "замінування".

Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє "Київ оперативний", передаєт Цензор.НЕТ.

"Щойно надійшло повідомлення про замінування мосту Патона. Спеціалісти вже почали перевірку, а тим часом рух мостом тимчасово обмежено", - йдеться в повідомленні.

Пізніше КМДА в телеграмі повідомила, що рух мостом відновлено.

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