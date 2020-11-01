У Києві "замінували" міст Патона, рух перекрито (оновлено)
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У Києві обмежили рух мостом Патона, надійшло повідомлення про "замінування".
Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє "Київ оперативний", передаєт Цензор.НЕТ.
"Щойно надійшло повідомлення про замінування мосту Патона. Спеціалісти вже почали перевірку, а тим часом рух мостом тимчасово обмежено", - йдеться в повідомленні.
Пізніше КМДА в телеграмі повідомила, що рух мостом відновлено.
Топ коментарі
+8 Cat Lark
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+7 Злий Грицько
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+4 Юрій Ан
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В'їзд на міст зі сторони правого берега оформлений пропілеями доричного ордера, з лівого - двома колонами висотою 20 м.
Проектували і будували міст Патона:Інститут «Укрпроектстальконструкція», Київ.Трест Мостобуд № 1, Київ.Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона АН УРСР.Дніпропетровський завод металоконструкцій ім. І. В. Бабушкіна
Не останавливайся
"Лето, осень - год долой,до шести пасок и домой !"
Хоть бы раз заминировали Кончу-Заспу.
https://vechirniy.kyiv.ua/news/minuval-nykom-mostu-patona-vyyavyvsya-kolyshniy-viys-kovyy-**********