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У Києві "замінували" міст Патона, рух перекрито (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події

У Києві "замінували" міст Патона, рух перекрито (оновлено)

У Києві обмежили рух мостом Патона, надійшло повідомлення про "замінування".

Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє "Київ оперативний", передаєт Цензор.НЕТ.

"Щойно надійшло повідомлення про замінування мосту Патона. Спеціалісти вже почали перевірку, а тим часом рух  мостом тимчасово обмежено", - йдеться в повідомленні.

Пізніше КМДА в телеграмі повідомила, що рух  мостом відновлено.

Також читайте: У день виборів ДСНС отримала 13 повідомлень про замінування виборчих дільниць, а з настанням темряви було знеструмлено 23 дільниці

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Топ коментарі
+8
Что они прикопались к этому бедному мосту ?
Хоть бы раз заминировали Кончу-Заспу.
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01.11.2020 11:28
+7
Пока хоть одного "минера" не подвесят за яйца на всеобщее обозрение это будет происходить постоянно. Кацапсячие твари постоянно нанимают алкашню, нариков, больных на голову и пр. за ширку или шмурдяк или больным за какую нибудь цацку предлагают позвонить. Плевать на гуманизм, нужно довесить падлу за яйца и показать это по всем телеканалам и интернетресурсам!
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01.11.2020 11:07
+4
Аваков давно не спасал Украину.
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01.11.2020 11:07
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Знову рашисти активізувались. Чому ми не "мінуємо" об.єкти на рашці. Що в нас зеків нема, як це роблять за поребріком...
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01.11.2020 11:04 Відповісти
Ну зачем ты так унизительно о кацапах? Они зато на бутылках могут сидеть ровно! У Києві "замінували" міст Патона, рух перекрито - Цензор.НЕТ 7418
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01.11.2020 13:15 Відповісти
Так наші зеки і розважаються
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01.11.2020 12:51 Відповісти
Не розважаються, а заробляють бо їм платять смотрящі, що пов.язані з рашкою. Дуже просто робиться: фсб виходить на якогось авторитета у в.язниці, той платить зекам чи надає їм привілеї за роботу. Все просто
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01.11.2020 13:46 Відповісти
Шо, апяць? В Киеве "заминировали" мост Патона, движение перекрыто - Цензор.НЕТ 8857
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01.11.2020 11:05 Відповісти
Аваков давно не спасал Украину.
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01.11.2020 11:07 Відповісти
он шкуру свою только спасает, а остальное ему до сраки.
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01.11.2020 23:42 Відповісти
Пока хоть одного "минера" не подвесят за яйца на всеобщее обозрение это будет происходить постоянно. Кацапсячие твари постоянно нанимают алкашню, нариков, больных на голову и пр. за ширку или шмурдяк или больным за какую нибудь цацку предлагают позвонить. Плевать на гуманизм, нужно довесить падлу за яйца и показать это по всем телеканалам и интернетресурсам!
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01.11.2020 11:07 Відповісти
в сизо таких хватает , там если шо, им яйца тоже могут обозреть )
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01.11.2020 11:28 Відповісти
Так это же будет не публично. А я говорю, что нужно хоть одного ******** за яйца подвесить и пусть поболтается на фонарном столбу и показать это в средствах СМИ. Пусть падлы посмотрят, что с ними будет если будут "мнинировать"
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01.11.2020 11:33 Відповісти
тогда это будет не гуманно ) тем более если за яйца то тогда давайте тех кто с трупами ? кто людей как кегли куячит по пешеходным переходам (еще ж понарожают) - и это я далеко не про зайцеву ковырялку, и не про недавний майдан ) масса примеров есть лень, все это гуглить и сюда выкладывать , все что за последние 20 лет было ....
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01.11.2020 11:44 Відповісти
Не завидуй. Понятно что тебе на бутылке сидеть тяжелее чем им на планерке У Києві "замінували" міст Патона, рух перекрито - Цензор.НЕТ 1363
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01.11.2020 13:17 Відповісти
Вот кого нужно наказывать по всей строгости Закона!
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01.11.2020 11:11 Відповісти
Ну,не знаю... Залог за терроризм?!
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01.11.2020 12:22 Відповісти
Міст балочної конструкції, з суцільними головними балками двотаврового перерізу довжиною 58 і 57 м, висотою 3,6 м, 26-пролітний, з опорами на кесонній основі. Пролітні споруди складаються з 264 однотипних блоків довжиною 29 м, під час монтажу яких було зварено 10668 м швів. Ширина проїжджої частини 21 м, ширина тротуарів - по 3 м. Для покращення безпеки руху в 1968 році на мосту Патона була влаштована напівжорстка декоративно-художня огорожа (вперше в СРСР). Її виконало підприємство з м. Донецьк «Ремкоммунелектротранс». З 1 листопада 1954 року і до 9 червня 2004 року по мосту проходила трамвайна лінія.
В'їзд на міст зі сторони правого берега оформлений пропілеями доричного ордера, з лівого - двома колонами висотою 20 м.
Проектували і будували міст Патона:Інститут «Укрпроектстальконструкція», Київ.Трест Мостобуд № 1, Київ.Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона АН УРСР.Дніпропетровський завод металоконструкцій ім. І. В. Бабушкіна
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01.11.2020 11:12 Відповісти
Кабы можно ещё зацицировать пару-тройку статей.
Не останавливайся
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01.11.2020 11:15 Відповісти
Аффтар, жги ищщо! Давай статистику сикоко там людей в день, год, минуту проходит/проезжает, сколько рабочих на замесе бетона при строительстве было задействовано, сколько он весит в сухом виде, сколько самоубийц оттуда метнулись и т.п., и т.д. Кста, бьыло бы очень информативно затронуть тему а как древние киевляне пересекали Днепр, пока Патон тот мост не спроэктировал. Ну и зарисовки из быта страниц на 200 с фото князей.
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01.11.2020 12:58 Відповісти
Теперь псевдоминеру грозит до шести лет лишения свободы.

"Лето, осень - год долой,до шести пасок и домой !"
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01.11.2020 21:42 Відповісти
от не йметься Луцькому терористу!
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01.11.2020 11:16 Відповісти
Мертвечуки-Коломойские не успокоются до полной их утилизации а будут и дальше расшатывать подыгрывая кремлю, все синхронно посыпалоось суды слетели с катушек принимая антиукраинские законы, минирование, во вторник приймут закон о языке зная какая реакция
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01.11.2020 11:16 Відповісти
Боже мой а "главный разминер" в больнице... Что же будет.. Но он выйдет на связь и все "разрулит".. как и с ковидом.
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01.11.2020 11:17 Відповісти
Грыжа : быть или нет операции? В Киеве "заминировали" мост Патона, движение перекрыто - Цензор.НЕТ 7422
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01.11.2020 11:36 Відповісти
Ну конечно же, как только власть обсирается, сразу и мосты минируют, и террористы появляются. КСУ минировать надо и Зе-тупость. Тогда и мосты перестанут минировать.
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01.11.2020 11:20 Відповісти
Свидетели утверждают, что приказ о немедленном взрыве моста Евгении Бош 19 сентября стал полной неожиданностью для арьергарда отступающих советских войск и сотен эвакуировавшихся киевлян. Множество людей погибло при взрыве и обрушении ферм моста. Из советского учебника "Инженерные войска" известно, что при подготовке обороны Киева три взвода спецминирования устанавливали радиомины на мостах через Днепр В Киеве "заминировали" мост Патона, движение перекрыто - Цензор.НЕТ 5257 .Три Взвода спецминирования В Киеве "заминировали" мост Патона, движение перекрыто - Цензор.НЕТ 5257 В Киеве "заминировали" мост Патона, движение перекрыто - Цензор.НЕТ 7176
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01.11.2020 11:26 Відповісти
Ты может еще расскажешь нам что это немцы взорвали Хрещатик а не гэбня при отступлении? У Києві "замінували" міст Патона, рух перекрито - Цензор.НЕТ 5476
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01.11.2020 13:19 Відповісти
Что они прикопались к этому бедному мосту ?
Хоть бы раз заминировали Кончу-Заспу.
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01.11.2020 11:28 Відповісти
Самое интересное что ни банки ни Конченуюзаспу ни АП ни ВР никто не *минирует*. Делайте выводы кому все ето нужно
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01.11.2020 11:49 Відповісти
Туди й миша не пролізе. Так що не повірять. В Киеве "заминировали" мост Патона, движение перекрыто - Цензор.НЕТ 560
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01.11.2020 12:03 Відповісти
В Киеве "заминировали" мост Патона, движение перекрыто - Цензор.НЕТ 1330
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01.11.2020 11:40 Відповісти
Всьо іде по плану.
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01.11.2020 11:43 Відповісти
Він завжди "замінований" після 7'45.
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01.11.2020 11:47 Відповісти
Срочно вызывайте зеорешка, он договорится.
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01.11.2020 11:54 Відповісти
Зловити й з 25 поверху з балкона у вільний політ!
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01.11.2020 12:02 Відповісти
ЗАЧЕМ МИНИРОВАТЬ ТО ЧТО САМО СКОРО РУХНЕТ !?)
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01.11.2020 12:22 Відповісти
Аваков, придумай щось інше . Хоча , вони думають , що " мінування мосту " відволіче від скасування мовного закону КС , або ще ,від якоїсь їхньої зради, про яку ми не знаємо .
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01.11.2020 12:49 Відповісти
Мінувальника знайшли
https://vechirniy.kyiv.ua/news/minuval-nykom-mostu-patona-vyyavyvsya-kolyshniy-viys-kovyy-**********
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01.11.2020 13:10 Відповісти
 
 