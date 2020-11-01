РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
77381 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
2889 22
Россия (34876) политзаключенные (614) Шумков (21)

Сотрудник российской колонии избил незаконно осужденного украинца Шумкова, - родственники уверены, что против политзаключенного готовят новое дело

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сотрудник российской колонии избил незаконно осужденного украинца Шумкова, - родственники уверены, что против политзаключенного готовят новое дело

Накануне вечером сотрудник исправительной колонии в Тверской области нанес телесные повреждения незаконно осужденному в России гражданину Украины Александру Шумкову.

Об этом сообщила в Facebook Людмила Шумкова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, обстоятельства происшествия неизвестны. Женщина убеждена, что все действия правоохранительных органов и спецслужб РФ направлены на провокации, чтобы открыть еще одно уголовное дело против Шумкова.

Так, сотрудники спецслужбы РФ во время встречи с политзаключенным неоднократно говорили ему, что "живым с территории РФ он может не выехать и что им невыгодно его отпускать в Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские тюремщики, несмотря на решение суда, продолжают держать украинского политзаключенного Шумкова в отряде строгого режима. ДОКУМЕНТ

"[Спецслужбы] даже пытались давить на тех неравнодушных граждан РФ, которые поддерживали Александра письмами. Учитывая, что за все время незаконного заключения не было ни одного спокойного дня, и то, что осталось ему не так много времени до освобождения, провокации, скорее всего, будут усиливаться", - добавила она.

Людмила Шумкова просит Офис Президента, Министерство иностранных дел, Департамент консульской службы МИД, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову обратить внимание на сложившуюся ситуацию и сделать все возможное, чтобы гражданин Украины вовремя вернулся домой, а не получил еще один срок.

Сотрудник российской колонии избил незаконно осужденного украинца Шумкова, - родственники уверены, что против политзаключенного готовят новое дело 01

Также читайте: Сотрудники ФСБ РФ угрожают незаконно осужденному украинцу Шумкову убийством, - Денисова

Напомним, украинца Александра Шумкова приговорили к четырем годам колонии общего режима за участие в "Правом секторе" в декабре 2018 года. Шумкова признали виновным в "участии в деятельности экстремистской организации". Сам украинец свою вину отрицал.

Шумков служил по контракту в Вооруженных силах Украины в селе Чернобаевка Белозерского района Херсонской области, жил в Херсоне. Он не вернулся после службы домой 17 августа 2017 г. 29 сентября 2017-го его обнаружили в российском СИЗО.

Шумков говорит, что его похитили, а российскую границу он пересек против своей воли, без сознания, с помощью сотрудников ФСБ. Матери заключенного поступило письмо от Следственного комитета РФ и ФСБ, в котором было сказано, что ее сыну объявлено подозрение "за участие в экстремистских организациях". Во время Революции Достоинства и после этого парень находился в рядах "Правого сектора" и охранял тогдашнего лидера организации Дмитрия Яроша.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+12
Україні на кожного такого рашинського мєнта повинна подавати в усі можливі міжнародні інстанції. Щоб навіть якійсь рашко мєнт який просто оштрафовав у Криму українця за українські права - знав, що в цивілізованій країні світу його затримають.
показать весь комментарий
01.11.2020 11:49
+10
Израиль бы за такое уганд@нил бы пару фсбшных ячеек на херсонщине и пополнил бы обменный фонд. Но наши жи₽енята у власти могут только доить своих коров, защищать никто и не пытается
показать весь комментарий
01.11.2020 12:16
+6
"Говорят, что русские - народ-богоносец.
Правда, они люди религиозные.
Прежде, чем тебя топором зарубить - обязательно перекрестятся." © Ф. Достоевский
показать весь комментарий
01.11.2020 12:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україні на кожного такого рашинського мєнта повинна подавати в усі можливі міжнародні інстанції. Щоб навіть якійсь рашко мєнт який просто оштрафовав у Криму українця за українські права - знав, що в цивілізованій країні світу його затримають.
показать весь комментарий
01.11.2020 11:49 Ответить
Кацапським вертухаям заборонено їздити за кордон.
показать весь комментарий
01.11.2020 22:40 Ответить
«Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость».© Максим Горький.
показать весь комментарий
01.11.2020 11:57 Ответить
Израиль бы за такое уганд@нил бы пару фсбшных ячеек на херсонщине и пополнил бы обменный фонд. Но наши жи₽енята у власти могут только доить своих коров, защищать никто и не пытается
показать весь комментарий
01.11.2020 12:16 Ответить
сотрудники фсб разгуливают по херсонщине. украли бойца всу никому нет дела, нужно просто не стрелять и не препятствовать похищениям.Вопрос - может ли сбу украсть российского военнослужащего?если нет то почему?
показать весь комментарий
01.11.2020 12:20 Ответить
В цей день 1993 року у Литві уведений візовий в'їзд для росіян та інших мешканців СНД.
Зараз це успішна країна ЄС та НАТО.
Україна досі гається з введенням віз для громадян РФ та їх посіпак з СНД.
показать весь комментарий
01.11.2020 12:35 Ответить
"Говорят, что русские - народ-богоносец.
Правда, они люди религиозные.
Прежде, чем тебя топором зарубить - обязательно перекрестятся." © Ф. Достоевский
показать весь комментарий
01.11.2020 12:20 Ответить
Ярошу пофих?
показать весь комментарий
01.11.2020 12:24 Ответить
Бойкам-рабєновєчям-мєдьвєдьчюкамь--нє кагда нє похв"єгь.
показать весь комментарий
01.11.2020 22:42 Ответить
Росія - це зло, а російські території - це болота під Москвою, але ж кремлівське бидло вважає своєю територією всю Украіну , тому і лізуть шакали на нашу землю , щоби зробити нас рабами !
показать весь комментарий
01.11.2020 12:27 Ответить
"Піднімайте хлопців!" (с)
показать весь комментарий
01.11.2020 13:22 Ответить
В ответ маскалям надо отметелить медведчука с бойко
показать весь комментарий
01.11.2020 13:42 Ответить
 
 