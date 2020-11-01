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Співробітник російської колонії побив незаконно засудженого українця Шумкова: родичі впевнені, що проти політв'язня готують нову справу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Співробітник російської колонії побив незаконно засудженого українця Шумкова: родичі впевнені, що проти політв'язня готують нову справу

Напередодні ввечері співробітник виправної колонії в Тверській області завдав тілесних ушкоджень незаконно засудженому в Росії громадянину України Олександру Шумкову.

Про це повідомила в фейсбуці Людмила Шумкова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, обставини події невідомі. Жінка переконана, що всі дії правоохоронних органів і спецслужб РФ спрямовані на провокації, щоб відкрити ще одну кримінальну справу проти Шумкова.

Так, співробітники спецслужби РФ під час зустрічі з політв'язням неодноразово говорили йому, що "живим з території РФ він може не виїхати і що їм невигідно його відпускати в Україну".

Також читайте: Російські тюремники попри рішення суду продовжують тримати українського політв'язня Шумкова в загоні суворого режиму. ДОКУМЕНТ

"[Спецслужби] навіть намагалися тиснути на тих небайдужих громадян РФ, які підтримували Олександра листами. З огляду на, що за весь час незаконного ув'язнення не було жодного спокійного дня, і то, що залишилося йому не так багато часу до звільнення, провокації, найімовірніше, будуть посилюватися", - додала вона.

Людмила Шумкова просить Офіс Президента, Міністерство закордонних справ, Департамент консульської служби МЗС, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову звернути увагу на ситуацію, що склалася, і зробити все можливе, щоб громадянин України вчасно повернувся додому, а не отримав ще один термін.

Співробітник російської колонії побив незаконно засудженого українця Шумкова: родичі впевнені, що проти політвязня готують нову справу 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітники ФСБ РФ погрожують незаконно засудженому українцеві Шумкову вбивством, - Денісова

Нагадаємо, українця Олександра Шумкова засудили до чотирьох років колонії загального режиму за участь у "Правому секторі" у грудні 2018 року. Шумкова визнали винним в "участі в діяльності екстремістської організації". Сам українець свою вину заперечував.

Шумков служив за контрактом в Збройних силах України в селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, жив у Херсоні. Він не повернувся після служби додому 17 серпня 2017 року. 29 вересня 2017-го його виявили в російському СІЗО.

Шумков каже, що його викрали, а російський кордон він перетнув проти своєї волі непритомним за допомогою співробітників ФСБ. Матері ув'язненого надійшов лист від Слідчого комітету РФ та ФСБ, в якому було сказано, що її сину оголошено підозру "за участь в екстремістських організаціях". Під час Революції Гідності та після цього хлопець перебував у лавах "Правого сектору" та охороняв тодішнього лідера організації Дмитра Яроша.
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Топ коментарі
+12
Україні на кожного такого рашинського мєнта повинна подавати в усі можливі міжнародні інстанції. Щоб навіть якійсь рашко мєнт який просто оштрафовав у Криму українця за українські права - знав, що в цивілізованій країні світу його затримають.
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01.11.2020 11:49
+10
Израиль бы за такое уганд@нил бы пару фсбшных ячеек на херсонщине и пополнил бы обменный фонд. Но наши жи₽енята у власти могут только доить своих коров, защищать никто и не пытается
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01.11.2020 12:16
+6
"Говорят, что русские - народ-богоносец.
Правда, они люди религиозные.
Прежде, чем тебя топором зарубить - обязательно перекрестятся." © Ф. Достоевский
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01.11.2020 12:20
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Україні на кожного такого рашинського мєнта повинна подавати в усі можливі міжнародні інстанції. Щоб навіть якійсь рашко мєнт який просто оштрафовав у Криму українця за українські права - знав, що в цивілізованій країні світу його затримають.
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01.11.2020 11:49 Відповісти
Кацапським вертухаям заборонено їздити за кордон.
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01.11.2020 22:40 Відповісти
«Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость».© Максим Горький.
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01.11.2020 11:57 Відповісти
Израиль бы за такое уганд@нил бы пару фсбшных ячеек на херсонщине и пополнил бы обменный фонд. Но наши жи₽енята у власти могут только доить своих коров, защищать никто и не пытается
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01.11.2020 12:16 Відповісти
сотрудники фсб разгуливают по херсонщине. украли бойца всу никому нет дела, нужно просто не стрелять и не препятствовать похищениям.Вопрос - может ли сбу украсть российского военнослужащего?если нет то почему?
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01.11.2020 12:20 Відповісти
В цей день 1993 року у Литві уведений візовий в'їзд для росіян та інших мешканців СНД.
Зараз це успішна країна ЄС та НАТО.
Україна досі гається з введенням віз для громадян РФ та їх посіпак з СНД.
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01.11.2020 12:35 Відповісти
"Говорят, что русские - народ-богоносец.
Правда, они люди религиозные.
Прежде, чем тебя топором зарубить - обязательно перекрестятся." © Ф. Достоевский
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01.11.2020 12:20 Відповісти
Ярошу пофих?
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01.11.2020 12:24 Відповісти
Бойкам-рабєновєчям-мєдьвєдьчюкамь--нє кагда нє похв"єгь.
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01.11.2020 22:42 Відповісти
Росія - це зло, а російські території - це болота під Москвою, але ж кремлівське бидло вважає своєю територією всю Украіну , тому і лізуть шакали на нашу землю , щоби зробити нас рабами !
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01.11.2020 12:27 Відповісти
"Піднімайте хлопців!" (с)
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01.11.2020 13:22 Відповісти
В ответ маскалям надо отметелить медведчука с бойко
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01.11.2020 13:42 Відповісти
 
 