Співробітник російської колонії побив незаконно засудженого українця Шумкова: родичі впевнені, що проти політв'язня готують нову справу

Напередодні ввечері співробітник виправної колонії в Тверській області завдав тілесних ушкоджень незаконно засудженому в Росії громадянину України Олександру Шумкову.

Про це повідомила в фейсбуці Людмила Шумкова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, обставини події невідомі. Жінка переконана, що всі дії правоохоронних органів і спецслужб РФ спрямовані на провокації, щоб відкрити ще одну кримінальну справу проти Шумкова.

Так, співробітники спецслужби РФ під час зустрічі з політв'язням неодноразово говорили йому, що "живим з території РФ він може не виїхати і що їм невигідно його відпускати в Україну".

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"[Спецслужби] навіть намагалися тиснути на тих небайдужих громадян РФ, які підтримували Олександра листами. З огляду на, що за весь час незаконного ув'язнення не було жодного спокійного дня, і то, що залишилося йому не так багато часу до звільнення, провокації, найімовірніше, будуть посилюватися", - додала вона.

Людмила Шумкова просить Офіс Президента, Міністерство закордонних справ, Департамент консульської служби МЗС, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову звернути увагу на ситуацію, що склалася, і зробити все можливе, щоб громадянин України вчасно повернувся додому, а не отримав ще один термін.

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Нагадаємо, українця Олександра Шумкова засудили до чотирьох років колонії загального режиму за участь у "Правому секторі" у грудні 2018 року. Шумкова визнали винним в "участі в діяльності екстремістської організації". Сам українець свою вину заперечував.

Шумков служив за контрактом в Збройних силах України в селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, жив у Херсоні. Він не повернувся після служби додому 17 серпня 2017 року. 29 вересня 2017-го його виявили в російському СІЗО.

Шумков каже, що його викрали, а російський кордон він перетнув проти своєї волі непритомним за допомогою співробітників ФСБ. Матері ув'язненого надійшов лист від Слідчого комітету РФ та ФСБ, в якому було сказано, що її сину оголошено підозру "за участь в екстремістських організаціях". Під час Революції Гідності та після цього хлопець перебував у лавах "Правого сектору" та охороняв тодішнього лідера організації Дмитра Яроша.