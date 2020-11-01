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Охранявший теризбирком в Мукачево полицейский пытался застрелиться, начато служебное расследование, - НПУ
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Мукачево во время суточного дежурства полицейский местного отдела полиции нанес себе огнестрельное ранение.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Закарпатской области, 1 ноября около пяти часов утра во время суточного дежурства на теризбиркоме в Мукачево получил огнестрельное ранение 29-летний работник Мукачевского отдела полиции.
Раненого госпитализировали в медучреждения, его прооперировали, жизни милиционера угрозы нет.
По данному факту в полиции начали служебную проверку, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства происшествия.
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+7 Garry Grant
показать весь комментарий01.11.2020 16:08
+3 Леха Прямой 066d3b9c
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+3 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий01.11.2020 16:14
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Но опыт и у меня такой тоже уже был:-
я долго был в запое и у меня развился "отёк легких" от "аптеки" (бабло на водку кончилось). Это то, когда все каналы в лёгких опухли и не могли втягивать в себя воздух. Я начал задыхаться не имея возможность вдыхать. Мог вдохнуть буквально по стакану воздуха. Дышал как кролик. Было очень больно. В груди всё разрывалось. Губы, нос немели. Сознание уходило. Ужас достиг предела. Я понял что неизбежно сдохну этой мучительно медленной смертью. Тайком от жены сползал и достал переделанный травмат и сунул его под подушку...
И вдруг... Всетаки приехала скорая и впистячив мне лошадиную дозу мочегонного увезла в реанимацию. Реаниматолог сказал жене ,- шансов мало. (я уже не помню шо дальше было)
Утром я проснулся совсем нагишом и позвал принести воды. Потом неделя всяких капельниц и таблеток...
Так вот:- до того момента когда я подло решился шмальнуть в висок за пару десятков минут приехаласкорая. Уже полтора года я живу авансом...
Отаке іноді у когось трапляється. Гадаю що таких випадкі у кожної людини багато. .
Кстати должен сказать то, что именно так и умирают при КОВИДе. Умиают в страданиях от боли и ужаса, при сознании, долгими часами осознавая неизбежность своей смерти.
(Вавкін, Бориспіль)
Группировки Балог враждуют с медведчуком .
Как раз повод ГБР сейчас поприжать этих бандюков
А после Янека там местные бандюки совсем распоясались , бо У Киева Из-за войны не было времени Закарпатье заниматься