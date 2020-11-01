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Охранявший теризбирком в Мукачево полицейский пытался застрелиться, начато служебное расследование, - НПУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Охранявший теризбирком в Мукачево полицейский пытался застрелиться, начато служебное расследование, - НПУ

В Мукачево во время суточного дежурства полицейский местного отдела полиции нанес себе огнестрельное ранение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Закарпатской области, 1 ноября около пяти часов утра во время суточного дежурства на теризбиркоме в Мукачево получил огнестрельное ранение 29-летний работник Мукачевского отдела полиции.

Раненого госпитализировали в медучреждения, его прооперировали, жизни милиционера угрозы нет.

По данному факту в полиции начали служебную проверку, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства происшествия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члену избирательной комиссии в Краматорске угрожали убийством, - полиция

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
Не выдержал массовости фальсификаций и вбросов.
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01.11.2020 16:08
+3
Пьяный был, если нет, застрелился бы 100 процентов. А с пьяну чего не сделаешь. Не спорьте, опыт есть.
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01.11.2020 16:08
+3
Когда Янек пришёл к власти , он просто и Балога и Медведчуку сильно прижал хвосты. Так как сам хотел взять западную границу под контроль .
А после Янека там местные бандюки совсем распоясались , бо У Киева Из-за войны не было времени Закарпатье заниматься
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01.11.2020 16:14
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Что же он видел ....
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01.11.2020 16:06 Ответить
Не выдержал массовости фальсификаций и вбросов.
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01.11.2020 16:08 Ответить
Дивно,що хоч один совість мав.Вона ж його і зжерла.
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01.11.2020 22:10 Ответить
Пьяный был, если нет, застрелился бы 100 процентов. А с пьяну чего не сделаешь. Не спорьте, опыт есть.
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01.11.2020 16:08 Ответить
ух ты!
расскажи про свой опыт
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01.11.2020 17:19 Ответить
Эх. Вавкин,Вавкин, не желаю тебе такого опыта, но поверь, за такой опыт становится стыдно на весь остаток жизни. Хотя, пришлось один час провести в кругу друзей.
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01.11.2020 18:16 Ответить
Не желаешь - спасибо.
Но опыт и у меня такой тоже уже был:-
я долго был в запое и у меня развился "отёк легких" от "аптеки" (бабло на водку кончилось). Это то, когда все каналы в лёгких опухли и не могли втягивать в себя воздух. Я начал задыхаться не имея возможность вдыхать. Мог вдохнуть буквально по стакану воздуха. Дышал как кролик. Было очень больно. В груди всё разрывалось. Губы, нос немели. Сознание уходило. Ужас достиг предела. Я понял что неизбежно сдохну этой мучительно медленной смертью. Тайком от жены сползал и достал переделанный травмат и сунул его под подушку...
И вдруг... Всетаки приехала скорая и впистячив мне лошадиную дозу мочегонного увезла в реанимацию. Реаниматолог сказал жене ,- шансов мало. (я уже не помню шо дальше было)
Утром я проснулся совсем нагишом и позвал принести воды. Потом неделя всяких капельниц и таблеток...
Так вот:- до того момента когда я подло решился шмальнуть в висок за пару десятков минут приехаласкорая. Уже полтора года я живу авансом...
Отаке іноді у когось трапляється. Гадаю що таких випадкі у кожної людини багато. Поліцейський, який охороняв тервиборчком у Мукачеві, намагався застрелитися, розпочато службове розслідування, - НПУ - Цензор.НЕТ 1272 .
Кстати должен сказать то, что именно так и умирают при КОВИДе. Умиают в страданиях от боли и ужаса, при сознании, долгими часами осознавая неизбежность своей смерти.
(Вавкін, Бориспіль)
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01.11.2020 19:35 Ответить
Ну, это не так страшно, если выжил, А вот если бы ты полез на тещу, перепутав с женой, да еще не совершил подвиг, то можно и покончить с собой. Знаешь песню, мне мама говорила, не пей сыночек. Но, как всегда, мы не послушные.
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01.11.2020 19:47 Ответить
О т тепер і живіть собі,двухьїзіч"єсккай газпадьїне Ваквіне.
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01.11.2020 22:12 Ответить
что, тоже небось хотел застрелица по пьяни?
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01.11.2020 18:06 Ответить
Не, хотел вые.......................... английскую королеву, слава богу подсказали сколько ей лет. Оказалось мало водки, а за следующей порцией никто не захотел идти. Ей Богу, не люблю старых и мальчиков. Завидую Жан Море, я бы перее..................... таких, как ты. Стрелятця нет, хотя, после кого то и можно. Может статься стыдно.
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01.11.2020 18:29 Ответить
У вас,русккєхь,вотка -необхідна аж до срачки нажертися.Потім--бійки,різанина.Азія,сери.Не пийте,бо й так розумом благенькі.
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01.11.2020 22:14 Ответить
Ну извини, этот полицейский застрелился или стрелял , но не погиб из -за патриотизма. Украинськый козак, трэзвый, показал, как надо жить. Шо ты мэлэш, да сейчас вам не пить, а пенку с пива сосать, где это у вас, чурка ты, под немца косишь, недоколыханный. Сявота х.........ва. *****............. к из монголотатарина. Я рожденный в Украине.
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01.11.2020 23:19 Ответить
Аж смердить від тебе,"ряжьдьйонава в УкраЬІнЄ",кацапом тупорилим,який неспроможний вивчити мову народу,що годує тебе,кретина.
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01.11.2020 23:28 Ответить
Я кормульсь сам, твоя мова до одного ........, Кышкодер ты, а нэ патриот. Мову вин знае, во ушльопок. АРЬТЬЙОМЭЙ всраный, Як тоби моя мова? Понятна? А шо? Тэбэ народ годуе, безхатько,,? Ни, зажрався скотыняка.
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01.11.2020 23:48 Ответить
ЛЯХУ,лайливе ти кацапське чмо,яке косить під русккава блатного.Тупенький чванливий неук-бур"ян мокшанський.
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01.11.2020 23:54 Ответить
Ты мне надоел, давай проще, ПОШЕЛ на ,,,,,,,,,,,,,,,, Думаю понял. а там коси под кого хочешь.
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01.11.2020 23:57 Ответить
Я тебе,смердюху кацапський,ідентифікував одразу і правильно.
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02.11.2020 00:00 Ответить
Закарпатье - очень мафиозная область . Все из-за таможни с ЕС, В Закарпатье несколько мощных группировок , связанных с кацапскими ОПГ. Жизни простым людям там нет нормальной, все вопросы бизнеса надо согласовывать с князьками. И все жти кланы борются за влияние на границе ( контрабанда)
Группировки Балог враждуют с медведчуком .

Как раз повод ГБР сейчас поприжать этих бандюков
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01.11.2020 16:10 Ответить
Когда Янек пришёл к власти , он просто и Балога и Медведчуку сильно прижал хвосты. Так как сам хотел взять западную границу под контроль .
А после Янека там местные бандюки совсем распоясались , бо У Киева Из-за войны не было времени Закарпатье заниматься
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01.11.2020 16:14 Ответить
не распинайтесь!!скажите в двух словах,,там всегда и во все времена жили своей жизнью"(не зависимо от каких либо обстоятельств) Поліцейський, який охороняв тервиборчком у Мукачеві, намагався застрелитися, розпочато службове розслідування, - НПУ - Цензор.НЕТ 2480 Поліцейський, який охороняв тервиборчком у Мукачеві, намагався застрелитися, розпочато службове розслідування, - НПУ - Цензор.НЕТ 8850
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01.11.2020 16:46 Ответить
Закарьпатьє і Буковина з їх правасравнимя мацькофьскємя попами завжди голосують за маць-кву.
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01.11.2020 22:16 Ответить
Видать совесть замучала от охраны фарса под названием выборы...
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01.11.2020 16:12 Ответить
Не смішіть мене . Вражений совістю поліціянт вкоротив собі віку ...
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01.11.2020 16:23 Ответить
А я думаю, якого біса сьогодні такий сплеск стрілянини, дівчина хотіла сплигнути з 25 поверху. Був ПОВНИЙ МІСЯЦЬ уночі. Прєступлєніє розкрито. Це не стьоб. Це факт.
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01.11.2020 17:05 Ответить
Єта.Зімля на літєла на нібєссну ю ось.
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01.11.2020 22:17 Ответить
Не задел жизненно важных органов. Наверное в голову стрелял.
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01.11.2020 20:43 Ответить
І мені тут будуть розповідати що, ці люди єдинні хто має право на насилля?
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02.11.2020 09:45 Ответить
 
 