Охранявший теризбирком в Мукачево полицейский пытался застрелиться, начато служебное расследование, - НПУ

В Мукачево во время суточного дежурства полицейский местного отдела полиции нанес себе огнестрельное ранение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Закарпатской области, 1 ноября около пяти часов утра во время суточного дежурства на теризбиркоме в Мукачево получил огнестрельное ранение 29-летний работник Мукачевского отдела полиции.

Раненого госпитализировали в медучреждения, его прооперировали, жизни милиционера угрозы нет.

По данному факту в полиции начали служебную проверку, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства происшествия.

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