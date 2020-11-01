Второй тур выборов мэра Львова пройдет 22 ноября, - ТИК
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Городская территориально-избирательная комиссия назвала дату второго тура выборов главы Львовской ОТГ.
Как сообщил Супільному руководитель городской ТИК Игорь Слипецкий, повторные выборы состоятся 22 ноября, информирует Цензор.НЕТ.
Напомним, ранее городская ТИК обнародовала официальные результаты первого тура выборов. Согласно им, больше всего голосов получили Андрей Садовый и Олег Синютка. Так, первый набрал 40,09% голосов избирателей (91 131 голос), а второй - 31,1% (70 682).
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+11 Старый зольдат
показать весь комментарий01.11.2020 17:52
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+8 Наталия Гончар
показать весь комментарий01.11.2020 17:58
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Опора України це люди, які відчувають себе украінцами та є громадянами України, а не тільки ті хто мешкає у м. Львів.
До речі, під час війни потяг Львів - Москва був заповнений вщент львовянами які перлись до Московії на заробітки. Без образ. Тількі факти.
Після підрахунку 80,22% голосів правляча партія "Грузинська мрія" лідирує з 48,34%.
Опозиційний блок "Єдиний національний рух - Об'єднана опозиція", який раніше назвав своїм кандидатом у прем'єри Міхеїла Саакашвілі, поки що отримує 26,43%.
(А.В. Зеленский)
...я был в шоке! -- в отличии от окружающих...
Перепрошую, не ображайтесь.
Але що цікаво, здається, в чотирьох обласних центрах (чи п'яти?) в другому турі за посаду мера змагатимуться члени Європейської Солідарності. Слуги уродів - в жодному обласному центрі не проходять.