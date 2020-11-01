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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Львов (4433) местные выборы (2145) мэр (1632) Садовый (644) Синютка (66)

Второй тур выборов мэра Львова пройдет 22 ноября, - ТИК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Второй тур выборов мэра Львова пройдет 22 ноября, - ТИК

Городская территориально-избирательная комиссия назвала дату второго тура выборов главы Львовской ОТГ.

Как сообщил Супільному руководитель городской ТИК Игорь Слипецкий, повторные выборы состоятся 22 ноября, информирует Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее городская ТИК обнародовала официальные результаты первого тура выборов. Согласно им, больше всего голосов получили Андрей Садовый и Олег Синютка. Так, первый набрал 40,09% голосов избирателей (91 131 голос), а второй - 31,1% (70 682).

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
Львовяне, вам не надоело вот это одоробло в пенсне, что шло на выборы президента с лозунгом "последний шанс", (а потом сдрыснуло в кусты, лишив нас, по его мнению, последнего шанса Второй тур выборов мэра Львова пройдет 22 ноября, - ТИК - Цензор.НЕТ 2266) и оттянуло голоса от единственно проукраинской партии ЕС и единственного проукраинского кандидата в президенты?
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01.11.2020 17:52
+9
Та виберемо, виберемо. Спеціально не пошкодую 1000 грн. на ПЛР-тест, щоб 22 листопада прибути у Львів і разом з усім порядним людом додушити цю потвору - Андрюшу Долю. Завжди голосував проти Садового, але цього разу і більшість люду дозріло до цього мудрого рішення. Агент ФСБ, друг Фельдмана-альфа банк Андрій Садовий (доля) мусить впасти.
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01.11.2020 18:17
+8
Оце в пенсне грузіна зустрічало на кордоні , оце в пенсне обісралося у ВР, оце в пенсне уже ФСЬО! виберіть новвого! Львів! Ви опора України!
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01.11.2020 17:58
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Львовяне, вам не надоело вот это одоробло в пенсне, что шло на выборы президента с лозунгом "последний шанс", (а потом сдрыснуло в кусты, лишив нас, по его мнению, последнего шанса Второй тур выборов мэра Львова пройдет 22 ноября, - ТИК - Цензор.НЕТ 2266) и оттянуло голоса от единственно проукраинской партии ЕС и единственного проукраинского кандидата в президенты?
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01.11.2020 17:52 Ответить
Оце в пенсне грузіна зустрічало на кордоні , оце в пенсне обісралося у ВР, оце в пенсне уже ФСЬО! виберіть новвого! Львів! Ви опора України!
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01.11.2020 17:58 Ответить
З останым вашим твердженням не сгоден.
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01.11.2020 18:01 Ответить
"не згоден" Другий тур виборів мера Львова відбудеться 22 листопада, - ТВК - Цензор.НЕТ 8542
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01.11.2020 18:08 Ответить
Пробачте. Згодні?Другий тур виборів мера Львова відбудеться 22 листопада, - ТВК - Цензор.НЕТ 4702
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01.11.2020 18:12 Ответить
Не згодні про опору? Короток змотивувати зможете?
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01.11.2020 18:12 Ответить
Так, зможу.
Опора України це люди, які відчувають себе украінцами та є громадянами України, а не тільки ті хто мешкає у м. Львів.
До речі, під час війни потяг Львів - Москва був заповнений вщент львовянами які перлись до Московії на заробітки. Без образ. Тількі факти.
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01.11.2020 18:17 Ответить
Зрусифіковані так є й у Львові , але вірю в корінну еліту та її нащадків. Це , як поле засіяне перекотипольним народом,проростає ще видами заповідного степу.
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01.11.2020 18:30 Ответить
Пробачте, але ..... Ну ...., нехай так. Нема часу на діскус.
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01.11.2020 18:54 Ответить
Що таке "корінна львівська еліта"?..Я ось родився у Львові,а в мене батьки польські репатріянти...Маю купу друзів і знайомих,всі теж львівські родаки,але тих,у яких батьки народжені у Львові можна перерахувати на пальцях однієї руки...І тільки в одного з них батько був на "чистій" посаді - викладав в музичному училищі...Всі інші за Польщі чи Австріі (а україців тоді у Львові було кілька тисяч - сім відсотків) працювали хто асенізатором,хто підмітайлом,а хто просто батярував,тобто ні фіга ніде нічого не робив...А українці стали більшістю у Львові вже за совітів,коли євреїв у війни повбивали,поляків повиселяли,почали будуватись заводи і почали з навколишніх сіл підтягуватись люди...Лєвандовка,Артема,Топольна,Сихів вмістили в себе майже сімсот тисяч і Львів зі ста з чимось довоєнних став майже мільйонником...Але то майже все село,галичани,етнос далеко не найкращий у світі...Це вже я як галичанин кажу...Так що,як казав Швейк, Ваша віра в корінну еліту,за перепрошення, гівна варта...
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01.11.2020 19:34 Ответить
Львівський "набір українців" мало сказати непорівнюваний з іншими регіонами країни. Так є ! Перемога перекотипольноватного коду рашистськоімперської ідеїйності, наприклад, в в східній Україні жахлива для долі країни. А як історично склався той код львінян, так склався. Усій би Україні до них дорости. Мій батько полтавчанин з сімї розкуркулених був 100 відсотковим патріотом України , з 3 класами освіти , совковістю отруєний ще й як , але ж зумів переламати в мені сприйняття подачі свокової освіти навіть на рівні школи ! тому забираю свої слова про еліту ...
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01.11.2020 20:01 Ответить
Їздили в основному корінні галичани, а в Києві ще причіпляли Ковельські вагони з волиняками, Схід і Захід разом! (малороси з рогулями).
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01.11.2020 19:38 Ответить
Навколо Дніпра є дачні пригороди - "українського жлоба " й "русскаязичних із бившіх ваєнних на пенсіі" - це так , до слова . А на полтавщині школярів возили патріотизм виховувати до слави Полтави - вклонятись подвигу Петра І . Хоча там росіян не так багато , як у промислових гігантах України , а от СЕРДЮЧОК дохріна!
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01.11.2020 20:07 Ответить
Та виберемо, виберемо. Спеціально не пошкодую 1000 грн. на ПЛР-тест, щоб 22 листопада прибути у Львів і разом з усім порядним людом додушити цю потвору - Андрюшу Долю. Завжди голосував проти Садового, але цього разу і більшість люду дозріло до цього мудрого рішення. Агент ФСБ, друг Фельдмана-альфа банк Андрій Садовий (доля) мусить впасти.
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01.11.2020 18:17 Ответить
Грузинські ЗМІ пишуть, що той грузин уже ФСЬО! Вибори про(рав.
Після підрахунку 80,22% голосів правляча партія "Грузинська мрія" лідирує з 48,34%.
Опозиційний блок "Єдиний національний рух - Об'єднана опозиція", який раніше назвав своїм кандидатом у прем'єри Міхеїла Саакашвілі, поки що отримує 26,43%.
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01.11.2020 18:56 Ответить
Він в окулярах, а не в пенсне.
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01.11.2020 18:14 Ответить
отож бо й є , а видавав себе як той , що в пенсне!
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01.11.2020 18:19 Ответить
Да какая разница?
(А.В. Зеленский)
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01.11.2020 18:19 Ответить
Проект розкручування антиПОРОХ від Саакшвілі оплачував Курченко, грала в ньому свою роль Юля , та сама Юля, яку ледь з Олегом Ахметовичем не викинули останні вибори .
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01.11.2020 18:22 Ответить
Та сама Юля, що знала про проект Буратіно ще далеко до 2019-го, та сама Юля що гралася в договорняки з Коломойським та Аваковим вже за деньки до приходу Зеленського - якась дивно смердюча компашка разом з нашим героєм в окулярах .
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01.11.2020 18:26 Ответить
Тобі з Гамерики видніше.
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01.11.2020 18:36 Ответить
ну що тобі моя Америка? Я вже де доживаю там доживаю , але точно щось встигла й в Україні - А ТИ?
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01.11.2020 18:42 Ответить
А він тікі 5 копійок встромляе. Другий тур виборів мера Львова відбудеться 22 листопада, - ТВК - Цензор.НЕТ 4860
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01.11.2020 18:55 Ответить
прівєтікі львівським айтішничкам

Второй тур выборов мэра Львова пройдет 22 ноября, - ТИК - Цензор.НЕТ 5365
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01.11.2020 18:00 Ответить
Надеюсь тошнютка пролетит мимо
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01.11.2020 18:03 Ответить
Был свидетелем в 2015, когда во Львове -- на рынке за оперным театром -- какой-то вуйко, в полный голос волав, шо ему до дупы УПА, УНСО, Правый сектор... ...и прочие довбни -- на чистій лембергський мові...
...я был в шоке! -- в отличии от окружающих...
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01.11.2020 18:05 Ответить
Ву́йко, вуй - слово, уживане в Західній Україні щодо брата матері. Другий тур виборів мера Львова відбудеться 22 листопада, - ТВК - Цензор.НЕТ 4037
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01.11.2020 18:10 Ответить
А каким боком это к выборам во Львове?
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01.11.2020 18:13 Ответить
-- я ж про окружающих, шо на выборы ходють и свой выбор тудой носють...
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01.11.2020 18:35 Ответить
Разные люди встречаются.
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01.11.2020 18:52 Ответить
-- на избирательных участках?
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01.11.2020 18:54 Ответить
И даже в Вуппертале с Позевальком и Шведе со Шверином. Другий тур виборів мера Львова відбудеться 22 листопада, - ТВК - Цензор.НЕТ 3239
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01.11.2020 18:56 Ответить
А вы из из Одессы?
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01.11.2020 18:57 Ответить
А шо?
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01.11.2020 19:11 Ответить
Тудой. Другий тур виборів мера Львова відбудеться 22 листопада, - ТВК - Цензор.НЕТ 73
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02.11.2020 07:32 Ответить
У Львові на вар'ятів та убогих не реагують.
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01.11.2020 19:51 Ответить
Лично мне очень импонирует Олег Синютка по двум причинам. Во-первых, он состоит в проукраинской партии- ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ. А во-вторых, мне он кажется ОЧЕНЬ человечным и очень любящим детей. Такой будет заботиться о социалке, чего бы это ему не стоило. Он на ТВ, в беглом интервью или просто в разговоре никогда не говорил ДІТИ, а только ДІТКИ и делал это так ласково! Как-будто они все его. Хороший мужик. Я бы голосовала за него.
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01.11.2020 18:25 Ответить
Жінки ******* вухами. Другий тур виборів мера Львова відбудеться 22 листопада, - ТВК - Цензор.НЕТ 8378
Перепрошую, не ображайтесь.
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01.11.2020 19:00 Ответить
Я вірю своїй інтуїції. Я відчуваю, як порядних, так і лихих людей. СИНЮТКА- порядна людина. Я вірю в нього. Нехай він виявиться вартим моєї віри.
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01.11.2020 22:51 Ответить
Рівна буде боротьба.
Але що цікаво, здається, в чотирьох обласних центрах (чи п'яти?) в другому турі за посаду мера змагатимуться члени Європейської Солідарності. Слуги уродів - в жодному обласному центрі не проходять.
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01.11.2020 18:29 Ответить
Садовый мэр Львова с апреля 2006 года.Я устало,я ухожу.... Другий тур виборів мера Львова відбудеться 22 листопада, - ТВК - Цензор.НЕТ 8952
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01.11.2020 19:08 Ответить
Потрібна свіжа кров у владі.
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01.11.2020 19:52 Ответить
На виборах в Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську перемогли діючі мери від "Свободи" в першому турі.
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01.11.2020 19:49 Ответить
Садовий переможе цього сміттєвого блокадника в одні ворота.Шкода шоКошулінський пролетів-порядна людина
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01.11.2020 19:54 Ответить
 
 