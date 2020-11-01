Другий тур виборів мера Львова відбудеться 22 листопада, - ТВК
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Міська територіально-виборча комісія назвала дату другого туру виборів глави Львівської ОТГ.
Як повідомив "Супільному" керівник міської ТВК Ігор Сліпецький, повторні вибори відбудуться 22 листопада, інформує Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, раніше міська ТВК оприлюднила офіційні результати першого туру виборів. Згідно з ними, найбільше голосів отримали Андрій Садовий і Олег Синютка. Зокрема, перший набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а другий - 31,1% (70 682).
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Топ коментарі
+11 Старый зольдат
показати весь коментар01.11.2020 17:52
+9 YU ST
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+8 Наталия Гончар
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Опора України це люди, які відчувають себе украінцами та є громадянами України, а не тільки ті хто мешкає у м. Львів.
До речі, під час війни потяг Львів - Москва був заповнений вщент львовянами які перлись до Московії на заробітки. Без образ. Тількі факти.
Після підрахунку 80,22% голосів правляча партія "Грузинська мрія" лідирує з 48,34%.
Опозиційний блок "Єдиний національний рух - Об'єднана опозиція", який раніше назвав своїм кандидатом у прем'єри Міхеїла Саакашвілі, поки що отримує 26,43%.
(А.В. Зеленский)
...я был в шоке! -- в отличии от окружающих...
Перепрошую, не ображайтесь.
Але що цікаво, здається, в чотирьох обласних центрах (чи п'яти?) в другому турі за посаду мера змагатимуться члени Європейської Солідарності. Слуги уродів - в жодному обласному центрі не проходять.