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Донбасс (26945) перемирие (1476) операция Объединенных сил (4182)

На Донбассе без обстрелов, – штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Донбассе без обстрелов, – штаб ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается контролируемой, обстрелов со стороны российских наемников с начала суток не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение текущих суток обстрелов со стороны противника на участках ответственности наших бригад зафиксировано не было. Вдоль линии разграничения наблюдается тишина", - сказано в сообщении.

При этом с начала суток зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.

Также на Цензор.НЕТ: Кравчук о потерях на Донбассе: Это уже агрессивно, Россия и ОРДЛО ищут любой способ сорвать процесс продвижения к миру

"Так, на Приазовье, в районе населенного пункта Водяное, задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "Квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - говорится в сводке.

На Донбассе без обстрелов, – штаб ООС 01
На Донбассе без обстрелов, – штаб ООС 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+2


Herman Aksom@eternalrailway 3 ч

Шавка Кравчук вже третій день бігає по ефірах, скавчить про те, як "Зеленський вирішує проблеми" і "гасить пожежі".
Перший президент за викликом. Найдешевша шльондра в країні.
На новорічні свята буде замість свого улюбленого зеленського по корпоративам і баням роз'їзджати.
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01.11.2020 18:43
+2
и слава Богу! На Донбассе без обстрелов, – штаб ООС - Цензор.НЕТ 4114
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01.11.2020 18:45
+2
Мабуть - від щастя , що бубочка припинив обстріли . На Донбасі без обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4234 .
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01.11.2020 19:02
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А поранених і травмованих скільки?
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01.11.2020 18:43 Ответить


Herman Aksom@eternalrailway 3 ч

Шавка Кравчук вже третій день бігає по ефірах, скавчить про те, як "Зеленський вирішує проблеми" і "гасить пожежі".
Перший президент за викликом. Найдешевша шльондра в країні.
На новорічні свята буде замість свого улюбленого зеленського по корпоративам і баням роз'їзджати.
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01.11.2020 18:43 Ответить
и слава Богу! На Донбассе без обстрелов, – штаб ООС - Цензор.НЕТ 4114
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01.11.2020 18:45 Ответить
Спасибо, вам, за тишину, от всей Великой Бурятии!
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01.11.2020 18:49 Ответить
Нема за що, бурятина.
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01.11.2020 18:59 Ответить
Дыа? А от чего третьего дня умерли два наших солдата?
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01.11.2020 18:52 Ответить
Мабуть - від щастя , що бубочка припинив обстріли . На Донбасі без обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4234 .
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01.11.2020 19:02 Ответить
4, а не 2.
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01.11.2020 19:17 Ответить
тем более
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01.11.2020 19:51 Ответить
Щось я ні разу не чув від кловуна СЛАВА УКРАЇНІ!
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01.11.2020 18:57 Ответить
На Донбасі без обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8550 .Хм . Дивно б це було почути ,, від малороса .
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01.11.2020 19:04 Ответить
Брешишь!!!
Зачем?
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01.11.2020 19:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Us9PoJyIxRw
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01.11.2020 19:12 Ответить
Причём тут Слава, если Вова?
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01.11.2020 19:18 Ответить
нету обстрелов. зрада.
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01.11.2020 19:06 Ответить
На Західному Східному фронті без змін...
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01.11.2020 19:12 Ответить
Говнокомандувач обеспечил перемирие. На Донбасі без обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5254
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01.11.2020 20:13 Ответить
Тобто трьох українців вбили, ще вісьмох поранено, а сьодні тихо???
Тобто перемирря продовжується???
До наступних вбитих або поранених українців???
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01.11.2020 21:52 Ответить
На Донбассе без обстрелов-это замечательно. Надо признать, что Зеленскому удалось переломить ситуацию.
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02.11.2020 01:49 Ответить
 
 