На Донбассе без обстрелов, – штаб ООС
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Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается контролируемой, обстрелов со стороны российских наемников с начала суток не зафиксировано.
Об этом сообщает пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.
"В течение текущих суток обстрелов со стороны противника на участках ответственности наших бригад зафиксировано не было. Вдоль линии разграничения наблюдается тишина", - сказано в сообщении.
При этом с начала суток зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.
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"Так, на Приазовье, в районе населенного пункта Водяное, задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "Квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - говорится в сводке.
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Herman Aksom@eternalrailway 3 ч
Шавка Кравчук вже третій день бігає по ефірах, скавчить про те, як "Зеленський вирішує проблеми" і "гасить пожежі".
Перший президент за викликом. Найдешевша шльондра в країні.
На новорічні свята буде замість свого улюбленого зеленського по корпоративам і баням роз'їзджати.
Зачем?
ЗахідномуСхідному фронті без змін...
Тобто перемирря продовжується???
До наступних вбитих або поранених українців???