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На Донбасі без обстрілів, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

На Донбасі без обстрілів, - штаб ООС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі залишається контрольованою, обстрілів із боку російських найманців від початку доби не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Упродовж поточної доби обстрілів із боку противника на ділянках відповідальності наших бригад зафіксовано не було. Уздовж лінії розмежування спостерігається тиша", - сказано в повідомленні.

Водночас від початку доби зафіксовано одне порушення домовленостей, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

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"Зокрема, на Приазов'ї, в районі населеного пункту Водяне, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу "Квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об'єднаних сил придушили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання", - йдеться у звіті.

На Донбасі без обстрілів, - штаб ООС 01
На Донбасі без обстрілів, - штаб ООС 02
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Топ коментарі
+2


Herman Aksom@eternalrailway 3 ч

Шавка Кравчук вже третій день бігає по ефірах, скавчить про те, як "Зеленський вирішує проблеми" і "гасить пожежі".
Перший президент за викликом. Найдешевша шльондра в країні.
На новорічні свята буде замість свого улюбленого зеленського по корпоративам і баням роз'їзджати.
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01.11.2020 18:43
+2
и слава Богу! На Донбассе без обстрелов, – штаб ООС - Цензор.НЕТ 4114
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01.11.2020 18:45
+2
Мабуть - від щастя , що бубочка припинив обстріли . На Донбасі без обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4234 .
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01.11.2020 19:02
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А поранених і травмованих скільки?
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01.11.2020 18:43 Відповісти


Herman Aksom@eternalrailway 3 ч

Шавка Кравчук вже третій день бігає по ефірах, скавчить про те, як "Зеленський вирішує проблеми" і "гасить пожежі".
Перший президент за викликом. Найдешевша шльондра в країні.
На новорічні свята буде замість свого улюбленого зеленського по корпоративам і баням роз'їзджати.
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01.11.2020 18:43 Відповісти
и слава Богу! На Донбассе без обстрелов, – штаб ООС - Цензор.НЕТ 4114
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01.11.2020 18:45 Відповісти
Спасибо, вам, за тишину, от всей Великой Бурятии!
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01.11.2020 18:49 Відповісти
Нема за що, бурятина.
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01.11.2020 18:59 Відповісти
Дыа? А от чего третьего дня умерли два наших солдата?
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01.11.2020 18:52 Відповісти
Мабуть - від щастя , що бубочка припинив обстріли . На Донбасі без обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4234 .
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01.11.2020 19:02 Відповісти
4, а не 2.
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01.11.2020 19:17 Відповісти
тем более
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01.11.2020 19:51 Відповісти
Щось я ні разу не чув від кловуна СЛАВА УКРАЇНІ!
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01.11.2020 18:57 Відповісти
На Донбасі без обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8550 .Хм . Дивно б це було почути ,, від малороса .
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01.11.2020 19:04 Відповісти
Брешишь!!!
Зачем?
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01.11.2020 19:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Us9PoJyIxRw
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01.11.2020 19:12 Відповісти
Причём тут Слава, если Вова?
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01.11.2020 19:18 Відповісти
нету обстрелов. зрада.
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01.11.2020 19:06 Відповісти
На Західному Східному фронті без змін...
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01.11.2020 19:12 Відповісти
Говнокомандувач обеспечил перемирие. На Донбасі без обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5254
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01.11.2020 20:13 Відповісти
Тобто трьох українців вбили, ще вісьмох поранено, а сьодні тихо???
Тобто перемирря продовжується???
До наступних вбитих або поранених українців???
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01.11.2020 21:52 Відповісти
На Донбассе без обстрелов-это замечательно. Надо признать, что Зеленскому удалось переломить ситуацию.
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02.11.2020 01:49 Відповісти
 
 