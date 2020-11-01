67 коек для больных COVID-19 осталось в больницах Одессы
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В опорных больницах Одессы для лечения больных коронавирусом осталось 67 коек.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
Сейчас в городской клинической инфекционной больнице Одессы лечится 201 пациент с COVID-19. 113 из них находятся в состоянии средней тяжести. 88 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 85 человек не требуют искусственной вентиляции легких, 3 пациента получают кислородную терапию.
29 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в Одесской городской клинической больнице №1, 57 человек - в больнице №10. А также 27 детей лечатся в детской городской больнице №3.
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За прошедшие сутки заболевания COVID-19 лабораторно подтвердили у 362 жителей Одесской области. Среди них 10 детей и 12 медиков.
Всего по состоянию на 1 ноября коронавирусную инфекцию диагностировали у 24 982 жителей региона. Переболели и выздоровели 10 735 человек. 381 житель области умер от COVID-19.
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Пожалуйста, подождите...
Розігрувати ОДНЕ місце серед тих, хто: «нє вєріт в прідуманний Соросом/Гейтсом короновирус»
Краще верещати про необов'язковість маски.
Хтось послухає, не вдягне, а потім захворіє.
Без маски, на латентній стадії 3-14 днів, вони є розповсюджувачами зарази.
Доречі, китайські лікарі, зауважили цікавий феномен, ті хто постійно користується окулярами, в п'ять разів менше хворіють на ковід. Роблять висновок, що слизові поверхні ока, є найбільш сприятливі до інфікування коронавірусом.
За деньги вирусного фонда таких больниц можно было построить по пять штук в каждой области..
Но зеленое стадо ворует...а на асфальте воровать проще..
И эптдемия не при супрухунихи...а при зеленом стаде началась..
Так что увы и ах...спрашивать надо у зеленого стада....и придет время у него спросят...и эти скоты ответят...
Зебилы настолько тупы что не в состоянии понять элементарного???
Ты вообще неадекват, вот потому ты и неадекват, что тебя тогда лечить нужно было, но супруниха решила, что нет необходимости
Зебилы не излечимы...им ни одна больница не поможет..
В ОТГ 15 000 человек.
Конечно, нахрена им больницы в сёлах, хватит одной за 70 км
Я понимаю что ты не излечим...но пей зеленку...полегчает..
На то она и правда, страдай