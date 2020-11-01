67 коек для больных COVID-19 осталось в больницах Одессы

В опорных больницах Одессы для лечения больных коронавирусом осталось 67 коек.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас в городской клинической инфекционной больнице Одессы лечится 201 пациент с COVID-19. 113 из них находятся в состоянии средней тяжести. 88 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 85 человек не требуют искусственной вентиляции легких, 3 пациента получают кислородную терапию.

29 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в Одесской городской клинической больнице №1, 57 человек - в больнице №10. А также 27 детей лечатся в детской городской больнице №3.

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За прошедшие сутки заболевания COVID-19 лабораторно подтвердили у 362 жителей Одесской области. Среди них 10 детей и 12 медиков.

Всего по состоянию на 1 ноября коронавирусную инфекцию диагностировали у 24 982 жителей региона. Переболели и выздоровели 10 735 человек. 381 житель области умер от COVID-19.

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