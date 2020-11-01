67 ліжок для хворих на COVID-19 залишилося в лікарнях Одеси
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В опорних лікарнях Одеси для лікування хворих на коронавірус залишилося 67 ліжок.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради, інформує Цензор.НЕТ.
Зараз у міській клінічній інфекційній лікарні Одеси лікується 201 пацієнт із COVID-19. 113 із них перебувають у стані середньої тяжкості. 88 пацієнтів - у важкому стані, з них 85 людей не потребують штучної вентиляції легенів, 3 пацієнти отримують кисневу терапію.
29 пацієнтів із лабораторно підтвердженим COVID-19 перебувають на лікуванні в Одеській міській клінічній лікарні №1, 57 людей - у лікарні №10. А також 27 дітей лікуються в дитячій міській лікарні №3.
За минулу добу захворювання на COVID-19 лабораторно підтвердили у 362 жителів Одеської області. Серед них 10 дітей і 12 медиків.
Загалом станом на 1 листопада коронавірусну інфекцію діагностували у 24 982 жителів регіону. Перехворіли й одужали 10 735 людей. 381 житель області помер від COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
Розігрувати ОДНЕ місце серед тих, хто: «нє вєріт в прідуманний Соросом/Гейтсом короновирус»
Краще верещати про необов'язковість маски.
Хтось послухає, не вдягне, а потім захворіє.
Без маски, на латентній стадії 3-14 днів, вони є розповсюджувачами зарази.
Доречі, китайські лікарі, зауважили цікавий феномен, ті хто постійно користується окулярами, в п'ять разів менше хворіють на ковід. Роблять висновок, що слизові поверхні ока, є найбільш сприятливі до інфікування коронавірусом.
За деньги вирусного фонда таких больниц можно было построить по пять штук в каждой области..
Но зеленое стадо ворует...а на асфальте воровать проще..
И эптдемия не при супрухунихи...а при зеленом стаде началась..
Так что увы и ах...спрашивать надо у зеленого стада....и придет время у него спросят...и эти скоты ответят...
Зебилы настолько тупы что не в состоянии понять элементарного???
Ты вообще неадекват, вот потому ты и неадекват, что тебя тогда лечить нужно было, но супруниха решила, что нет необходимости
Зебилы не излечимы...им ни одна больница не поможет..
В ОТГ 15 000 человек.
Конечно, нахрена им больницы в сёлах, хватит одной за 70 км
Я понимаю что ты не излечим...но пей зеленку...полегчает..
На то она и правда, страдай