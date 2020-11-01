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67 ліжок для хворих на COVID-19 залишилося в лікарнях Одеси

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

67 ліжок для хворих на COVID-19 залишилося в лікарнях Одеси

В опорних лікарнях Одеси для лікування хворих на коронавірус залишилося 67 ліжок.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

Зараз у міській клінічній інфекційній лікарні Одеси лікується 201 пацієнт із COVID-19. 113 із них перебувають у стані середньої тяжкості. 88 пацієнтів - у важкому стані, з них 85 людей не потребують штучної вентиляції легенів, 3 пацієнти отримують кисневу терапію.

29 пацієнтів із лабораторно підтвердженим COVID-19 перебувають на лікуванні в Одеській міській клінічній лікарні №1, 57 людей - у лікарні №10. А також 27 дітей лікуються в дитячій міській лікарні №3.

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За минулу добу захворювання на COVID-19 лабораторно підтвердили у 362 жителів Одеської області. Серед них 10 дітей і 12 медиків.

Загалом станом на 1 листопада коронавірусну інфекцію діагностували у 24 982 жителів регіону. Перехворіли й одужали 10 735 людей. 381 житель області помер від COVID-19.

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Топ коментарі
+4
Скільки хворіє, а занадто розумні та пихаті воліють їх не помічати.
Краще верещати про необов'язковість маски.
Хтось послухає, не вдягне, а потім захворіє.
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01.11.2020 21:40
+4
Это сколько квадратных метров асфальта??
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01.11.2020 21:47
+3
Пані, тут гірше.
Без маски, на латентній стадії 3-14 днів, вони є розповсюджувачами зарази.
Доречі, китайські лікарі, зауважили цікавий феномен, ті хто постійно користується окулярами, в п'ять разів менше хворіють на ковід. Роблять висновок, що слизові поверхні ока, є найбільш сприятливі до інфікування коронавірусом.
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01.11.2020 21:47
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Там русский мир , там Россией пахнет
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01.11.2020 21:38 Відповісти
67 ліжок для хворих на COVID-19 залишилося в лікарнях Одеси - Цензор.НЕТ 493
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01.11.2020 22:26 Відповісти
Кастінг.
Розігрувати ОДНЕ місце серед тих, хто: «нє вєріт в прідуманний Соросом/Гейтсом короновирус»
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01.11.2020 21:39 Відповісти
Скільки хворіє, а занадто розумні та пихаті воліють їх не помічати.
Краще верещати про необов'язковість маски.
Хтось послухає, не вдягне, а потім захворіє.
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01.11.2020 21:40 Відповісти
Пані, тут гірше.
Без маски, на латентній стадії 3-14 днів, вони є розповсюджувачами зарази.
Доречі, китайські лікарі, зауважили цікавий феномен, ті хто постійно користується окулярами, в п'ять разів менше хворіють на ковід. Роблять висновок, що слизові поверхні ока, є найбільш сприятливі до інфікування коронавірусом.
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01.11.2020 21:47 Відповісти
Врахуйте ще й те, що очі у нас більші, ніж у китайців.
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01.11.2020 22:03 Відповісти
67 ліжок для хворих на COVID-19 залишилося в лікарнях Одеси - Цензор.НЕТ 3343
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01.11.2020 22:16 Відповісти
Это сколько квадратных метров асфальта??
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01.11.2020 21:47 Відповісти
Якраз для прокурорських застовбили )
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01.11.2020 21:50 Відповісти
ну, адєсса позбулась біндер і порохоботів, тепер хай лікується гусскім міром під відосіки пєдофіла пєтушарія.
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01.11.2020 21:58 Відповісти
Вжe майжe 10000 тисяч хворих, класти хворих нема куди. Як діти пішли в школу, одразу почався спалах ковіду. Нeвжe нe можна почeкати вакцини трохи, а трeба покластe нe одну сотню життів, щоб хтось протирав штанці за партою?! Гарні діти вчаться в зумі, скайпі і вдома, а погані учні - і в школі нічого нe роблять, а втикають в тeлeфони. Видали вчитeлям (супруг-а вчитeль) лишe одну маску за півтора місяца! Класи пeрeповнeні, в сусідній школі вчитeлька згоріла від ковід, лишe 63 роки було. Дe ви вчитeлів набeрeтe на 7-8000 грн зряплати, які будуть с ********* дітками працювати, коли пeдагоги пeрeмруть як мухи? Кинули людeй на заклання, зeбільна влада, виживайтe як хочeтe!
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01.11.2020 21:59 Відповісти
Зато на днях города офигенно погуляли. Будет что вспомнить, когда без медпомощи останутся.
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01.11.2020 22:01 Відповісти
Дело не в том как погуляли...дело в том что зеленое стадо вместо того что бы строить новые больницы...или перепрофилировать старые....закатывает деньги в асфальт..
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01.11.2020 22:05 Відповісти
Зеленые твари ответят за это...
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01.11.2020 22:06 Відповісти
зеленски и правительство поясноли, нахрен койки, на асфальте тоже удобно + свежий воздух
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01.11.2020 22:11 Відповісти
Китай за неделю отгрохал современную больницу в Ухани...
За деньги вирусного фонда таких больниц можно было построить по пять штук в каждой области..
Но зеленое стадо ворует...а на асфальте воровать проще..
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01.11.2020 22:16 Відповісти
Так спроси у супрунихи, зачем она уже построенные позакрывала, строитель
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01.11.2020 22:34 Відповісти
продам асфальт

67 ліжок для хворих на COVID-19 залишилося в лікарнях Одеси - Цензор.НЕТ 9657
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01.11.2020 22:42 Відповісти
Супрунихи уже почти два года нет зебилушка...
И эптдемия не при супрухунихи...а при зеленом стаде началась..
Так что увы и ах...спрашивать надо у зеленого стада....и придет время у него спросят...и эти скоты ответят...
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01.11.2020 22:44 Відповісти
Так зачем позакрывала?
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01.11.2020 22:45 Відповісти
Не было необходимости на тот момент...
Зебилы настолько тупы что не в состоянии понять элементарного???
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01.11.2020 22:47 Відповісти
Небыло необходимости лечить людей?
Ты вообще неадекват, вот потому ты и неадекват, что тебя тогда лечить нужно было, но супруниха решила, что нет необходимости
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01.11.2020 22:51 Відповісти
Оставшегося количества больниц с головой хватало что бы лечить людей...
Зебилы не излечимы...им ни одна больница не поможет..
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01.11.2020 22:53 Відповісти
У мамы в ОТГ из трёх сел не осталось ни одной больницы, ближайшая за 70 км.
В ОТГ 15 000 человек.
Конечно, нахрена им больницы в сёлах, хватит одной за 70 км
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01.11.2020 22:57 Відповісти
Не звезди зебил..
Я понимаю что ты не излечим...но пей зеленку...полегчает..
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01.11.2020 22:58 Відповісти
Шо, правда не нравится?
На то она и правда, страдай
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01.11.2020 23:06 Відповісти
Янєлох візьме під свій контроль і асфальт перетвориться у лікарні.
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01.11.2020 23:03 Відповісти
страшно представить, что будет зимой... 67 ліжок для хворих на COVID-19 залишилося в лікарнях Одеси - Цензор.НЕТ 8931
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01.11.2020 23:17 Відповісти
Можно организовывать тендер. Или благотворительную лотерею...
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02.11.2020 00:18 Відповісти
 
 