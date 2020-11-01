Оккупанты фальсифицируют данные о смертях и рождениях на Донбассе, - Малюська

В оккупированной части Донецкой и Луганской областей чиновники массово фальсифицируют данные о смертях и рождениях для неправомерного переоформления недвижимости или получения помощи.

Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас обнаружили достаточно большой масштаб фальсификаций регистрации рождений и смертей. Безусловно, мы не можем проверить", - сказал он.

"Например, регистрируют смерть, чтобы переоформить недвижимость неправомерно, или рождения с тем, чтобы получить помощь. У нас нет возможности подробно и с надежностью проверить документы, представляемые на регистрацию и соответствующие процессы пройти. Соответственно, мы обнаружили достаточно большое количество сфальсифицированных данных", - добавил Малюська.

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Министр отметил, что борьбе с фальсификациями данных мешает бюрократия.

"Мы понимаем, какие данные являются ложными. Но для того, чтобы их убрать из реестра, нужно решение суда. Для решения суда нужно подать иски. Для подачи исков необходимо оплатить пошлину. Причем речь идет о нескольких миллионах. А у нас таких денег в бюджете сейчас пока не запланировано", - сказал Малюська.

Министр надеется, что такой "бюрократический аспект" со временем удастся исправить.

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