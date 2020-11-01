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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты фальсифицируют данные о смертях и рождениях на Донбассе, - Малюська

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты фальсифицируют данные о смертях и рождениях на Донбассе, - Малюська

В оккупированной части Донецкой и Луганской областей чиновники массово фальсифицируют данные о смертях и рождениях для неправомерного переоформления недвижимости или получения помощи.

Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас обнаружили достаточно большой масштаб фальсификаций регистрации рождений и смертей. Безусловно, мы не можем проверить", - сказал он.

"Например, регистрируют смерть, чтобы переоформить недвижимость неправомерно, или рождения с тем, чтобы получить помощь. У нас нет возможности подробно и с надежностью проверить документы, представляемые на регистрацию и соответствующие процессы пройти. Соответственно, мы обнаружили достаточно большое количество сфальсифицированных данных", - добавил Малюська.

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Министр отметил, что борьбе с фальсификациями данных мешает бюрократия.

"Мы понимаем, какие данные являются ложными. Но для того, чтобы их убрать из реестра, нужно решение суда. Для решения суда нужно подать иски. Для подачи исков необходимо оплатить пошлину. Причем речь идет о нескольких миллионах. А у нас таких денег в бюджете сейчас пока не запланировано", - сказал Малюська.

Министр надеется, что такой "бюрократический аспект" со временем удастся исправить.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупационные власти призывают крымчан не использовать воду из батарей

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
А не нужно документы легализировать с ОРДЛО ,глядишь и подлога не будет.
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01.11.2020 21:55
+6
А на Донбассе пенсионеры не умирают , а живут до ..... лет и получают

пенсию от Украины ?
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01.11.2020 22:04
+6
А какая разница, Украина все равно верит и принимает справки выписанные террористами в том числе атестаты *выпукников* ОРДиЛО
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01.11.2020 22:18
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Ветераны Донбасса решили идти в политику и кастрировать коррупционеров.
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01.11.2020 21:52 Ответить
А не нужно документы легализировать с ОРДЛО ,глядишь и подлога не будет.
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01.11.2020 21:55 Ответить
Вони фальсифікують народження щоб отримувати допомогу та виплати!!!!! І податків не платять! Бидло!
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01.11.2020 22:28 Ответить
бидло їм платить з карманів іншого бидла...
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01.11.2020 22:40 Ответить
Тамжінашілюді.
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01.11.2020 21:57 Ответить
Там лише наша земля. А бидло нехай лізе в рашку.
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01.11.2020 22:28 Ответить
«Сбьілись, мечтьі народньіе !»
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01.11.2020 21:57 Ответить
Ти МІНІСТР фальсифікуєш юридичну розшифровку необхідності прийняття незаконного закону від президента. ЮРИСТ ПРОДАНИЙ , смієш ще щось коментувати!
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01.11.2020 21:59 Ответить
Оно нам нужно, думай о нас. Нашел фальсификации, правду нам говори о нас.
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01.11.2020 22:02 Ответить
А правда цього Малюськи така - якщо законним визнали відсторонення Яника від влади у 2014 -му, то чому не порівняти незаконний розгін Вовкою КС і зліплення під себе нового КС з тим сами 2014им роком ГАСУДАРСТВЕННОГО ПЄРЕВАРОТА В УКРАІНЄ, як вчить його мотивувати ПОРТНОВ ЄРМАК КРЕМЛЬ
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01.11.2020 22:07 Ответить
Натали, прости меня, но я пишу по теме, фальсификации где то, Дайте мне правду дома, сколько у нас, не люблю это слово.,, помирает и рождается. Там меня не волнует. А ты за политику. Мое мнение, отвечу, хоть и не по теме. Правды нету, законы не выполняются, конституция есть, все на нее плевали. О чем ты говоришь? Детвора во власти. Ну, не созрели они в свои 30 - 40 лет, кто виноват? Мы, мы их выбрали. Горько, но это так. Я не голосовал, но горько.
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01.11.2020 22:44 Ответить
Жаль, что народ никак не созревает - сама таких подруг в Украине имею , очень жаль. Слушайте умницу Портникова, другим советуйте небезразличным, боритесь -сил Вам.
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02.11.2020 02:19 Ответить
А на Донбассе пенсионеры не умирают , а живут до ..... лет и получают

пенсию от Украины ?
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01.11.2020 22:04 Ответить
ты своих посчитай, нахрен мне сепары, мудень. сегодня читал что в Тростянецком р-не Винничина умерших от ковид 7 а г. Ладыжин 2 полнейшая ...издеж!! в районе хрен в 20 влезеш а в Ладыжине в 10. так что снимай звездочку за подсчеты.
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01.11.2020 22:06 Ответить
Малюська не міністр, він юридичний рупор Портнова й піарщик ідей Подоляка
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01.11.2020 22:09 Ответить
тогда пусть идут нах.... втроем
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01.11.2020 22:21 Ответить
ну то понятно...на то они и захватчики.только вот непонятно-к чему сейчас эта информация?пытается заговорить скандал с судьями? Оккупанты фальсифицируют данные о смертях и рождениях на Донбассе, - Малюська - Цензор.НЕТ 3645
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01.11.2020 22:10 Ответить
Ну да, сначала вы соглашаетесь платить контрибуцию в виде пенсий, пособий при рождении и смерти, потом признаете документы выданные оккупантами, а когда враги вполне прогнозировано начинают пользоваться щедростью "нашей" власти, то скулите что у вас нет денег чтобы проверить все эти бумажки. Есть простой способ - перестаньте кормить оккупантов и заморозьте, а лучше отмените все выплаты до освобождения оккупированных территорий, и проблема исчезнет сама собой. При этом проверку реальных переселенцев и пенсионных "туристов" с учетом закрытых пунктов пропуска провести элементарно и процентов 80-90 нахлебников отпадет. А освободившиеся деньги (около 20млрд. грн) направьте на перевооружение армии, хотя о чем это я если у нас турки еще не все дороги построили.
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01.11.2020 22:15 Ответить
А какая разница, Украина все равно верит и принимает справки выписанные террористами в том числе атестаты *выпукников* ОРДиЛО
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01.11.2020 22:18 Ответить
Да хер с ними! Их истреблять надо... Дивись, що в нас робиться, а там.. військові все владнають і зі смертю теж... а ти хто там народився, нехай ідуть до України і доказують своє походження у суді...
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01.11.2020 22:27 Ответить
Извините,что не в тему,но чтобы Вы были немного в курсе напишу... Идут результаты о президентских выборах в Молдове. После подсчета почти 60 процентов,на первом месте додон -около 36%,М. Санду -около 31%. Но далее пойдут большие избирательные участки (например кишиневские) и заграница (где ожидаются около 12% от числа всех голосующих),и где результаты придут позже. Так что в первом туре очень возможно,что под конец,первые два кандидата поменяются местами! Ясно,что будет второй тур,где нужно будет подготовить две палочки,для их использования по назначению.
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01.11.2020 22:37 Ответить
Надо овощу приготовить местечко за границей,хотя Буцефал вряд ли потянет двоих. А тут еще и главный бульбогрыз...
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01.11.2020 22:41 Ответить
ну и?
это хорошо или плохо?
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01.11.2020 22:42 Ответить
Хорошо. Но главное будет во втором туре.
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01.11.2020 22:47 Ответить
Так-так, мене це теж бентежить. Зелені поступово, крок за кроком легалізують ці східняцькі бандицькі угрупування, визнаючи юридично спроможними їх нікчемні папірці. Платимо пенсії без веріфікацій, платимо допомогу при народженні, а може там ніхто і не народжував. Не можна так розбазарювати державні кошти, не маючи достовірної інформаціїї! А до закінчення війни нам її ніхто не надасть. То нащо викидати гроші на вітер? Ми що, найбагатші?!!
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01.11.2020 22:41 Ответить
"Ми що, найбагатші?!!" - ні - просто зебіли...
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01.11.2020 22:44 Ответить
всего навсего , надо признать что эти территории оккупированные Россией и не признавать их авсвайсы .
За эти территории и как и за людей , несёт ответственность оккупант и точка .
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01.11.2020 22:46 Ответить
Нам всё равно, сколько лугандонских родилось и сколько окочурилось...Плевать на всю их статистику....При зачистке Донбасса все его покинут хором - кто на ПаРашу отправится, а кто на тот свет.... Украину больше заботят судьбы наших воинов - героев, наших раненых героев в госпиталях, Пусть Малюська считает , какая помощь необходима нашим покалеченным воинам, отдавшим своё здоровье , чтобы мы жили под мирным небом... Хотя, нашей власти интереснее и приятнее воровать денежки на имитации ремонта дорог...
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01.11.2020 23:00 Ответить
Все очень просто: закрыть все пункты пропуска, никого не впускать в Украину, и пусть они там хоть себе на лбу регистрируют.
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01.11.2020 23:50 Ответить
Ну а что вы ожидали от врагов украинской государственности ? Оба президента сунули террористам в руки карт-бланш и ожидают, что террористы этим не воспользуются ?
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02.11.2020 08:56 Ответить
 
 