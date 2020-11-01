Окупанти фальсифікують дані щодо смертей і народжень на Донбасі, - Малюська

В окупованій частині Донецької та Луганської областей чиновники масово фальсифікують дані щодо смертей і народжень для неправомірного переоформлення нерухомості або отримання допомоги.

Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зараз виявили досить великий масштаб фальсифікацій реєстрації народжень і смертей. Безумовно, ми не можемо перевірити", - сказав він.

"Наприклад, реєструють смерть, щоб переоформити нерухомість неправомірно, або народження з тим, щоб отримати допомогу. У нас немає можливості детально і з надійністю перевірити документи, які подаються на реєстрацію, і відповідні процеси пройти. Відповідно, ми виявили досить велику кількість сфальсифікованих даних", - додав Малюська.

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Міністр зазначив, що боротьбі з фальсифікаціями даних заважає бюрократія.

"Ми розуміємо, які дані є неправдивими. Але для того, щоб їх прибрати з реєстру, потрібне рішення суду. Для рішення суду потрібно подати позови. Для подання позовів потрібно сплатити мито, причому йдеться про кілька мільйонів. А в нас таких грошей у бюджеті зараз поки не заплановано", - сказав Малюська.

Міністр сподівається, що такий "бюрократичний аспект" із часом вдасться виправити.

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