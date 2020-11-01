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Окупанти фальсифікують дані щодо смертей і народжень на Донбасі, - Малюська

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти фальсифікують дані щодо смертей і народжень на Донбасі, - Малюська

В окупованій частині Донецької та Луганської областей чиновники масово фальсифікують дані щодо смертей і народжень для неправомірного переоформлення нерухомості або отримання допомоги.

Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зараз виявили досить великий масштаб фальсифікацій реєстрації народжень і смертей. Безумовно, ми не можемо перевірити", - сказав він.

"Наприклад, реєструють смерть, щоб переоформити нерухомість неправомірно, або народження з тим, щоб отримати допомогу. У нас немає можливості детально і з надійністю перевірити документи, які подаються на реєстрацію, і відповідні процеси пройти. Відповідно, ми виявили досить велику кількість сфальсифікованих даних", - додав Малюська.

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Міністр зазначив, що боротьбі з фальсифікаціями даних заважає бюрократія.

"Ми розуміємо, які дані є неправдивими. Але для того, щоб їх прибрати з реєстру, потрібне рішення суду. Для рішення суду потрібно подати позови. Для подання позовів потрібно сплатити мито, причому йдеться про кілька мільйонів. А в нас таких грошей у бюджеті зараз поки не заплановано", - сказав Малюська.

Міністр сподівається, що такий "бюрократичний аспект" із часом вдасться виправити.

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Топ коментарі
+11
А не нужно документы легализировать с ОРДЛО ,глядишь и подлога не будет.
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01.11.2020 21:55
+6
А на Донбассе пенсионеры не умирают , а живут до ..... лет и получают

пенсию от Украины ?
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01.11.2020 22:04
+6
А какая разница, Украина все равно верит и принимает справки выписанные террористами в том числе атестаты *выпукников* ОРДиЛО
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01.11.2020 22:18
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Ветераны Донбасса решили идти в политику и кастрировать коррупционеров.
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01.11.2020 21:52 Відповісти
А не нужно документы легализировать с ОРДЛО ,глядишь и подлога не будет.
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01.11.2020 21:55 Відповісти
Вони фальсифікують народження щоб отримувати допомогу та виплати!!!!! І податків не платять! Бидло!
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01.11.2020 22:28 Відповісти
бидло їм платить з карманів іншого бидла...
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01.11.2020 22:40 Відповісти
Тамжінашілюді.
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01.11.2020 21:57 Відповісти
Там лише наша земля. А бидло нехай лізе в рашку.
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01.11.2020 22:28 Відповісти
«Сбьілись, мечтьі народньіе !»
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01.11.2020 21:57 Відповісти
Ти МІНІСТР фальсифікуєш юридичну розшифровку необхідності прийняття незаконного закону від президента. ЮРИСТ ПРОДАНИЙ , смієш ще щось коментувати!
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01.11.2020 21:59 Відповісти
Оно нам нужно, думай о нас. Нашел фальсификации, правду нам говори о нас.
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01.11.2020 22:02 Відповісти
А правда цього Малюськи така - якщо законним визнали відсторонення Яника від влади у 2014 -му, то чому не порівняти незаконний розгін Вовкою КС і зліплення під себе нового КС з тим сами 2014им роком ГАСУДАРСТВЕННОГО ПЄРЕВАРОТА В УКРАІНЄ, як вчить його мотивувати ПОРТНОВ ЄРМАК КРЕМЛЬ
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01.11.2020 22:07 Відповісти
Натали, прости меня, но я пишу по теме, фальсификации где то, Дайте мне правду дома, сколько у нас, не люблю это слово.,, помирает и рождается. Там меня не волнует. А ты за политику. Мое мнение, отвечу, хоть и не по теме. Правды нету, законы не выполняются, конституция есть, все на нее плевали. О чем ты говоришь? Детвора во власти. Ну, не созрели они в свои 30 - 40 лет, кто виноват? Мы, мы их выбрали. Горько, но это так. Я не голосовал, но горько.
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01.11.2020 22:44 Відповісти
Жаль, что народ никак не созревает - сама таких подруг в Украине имею , очень жаль. Слушайте умницу Портникова, другим советуйте небезразличным, боритесь -сил Вам.
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02.11.2020 02:19 Відповісти
А на Донбассе пенсионеры не умирают , а живут до ..... лет и получают

пенсию от Украины ?
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01.11.2020 22:04 Відповісти
ты своих посчитай, нахрен мне сепары, мудень. сегодня читал что в Тростянецком р-не Винничина умерших от ковид 7 а г. Ладыжин 2 полнейшая ...издеж!! в районе хрен в 20 влезеш а в Ладыжине в 10. так что снимай звездочку за подсчеты.
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01.11.2020 22:06 Відповісти
Малюська не міністр, він юридичний рупор Портнова й піарщик ідей Подоляка
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01.11.2020 22:09 Відповісти
тогда пусть идут нах.... втроем
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01.11.2020 22:21 Відповісти
ну то понятно...на то они и захватчики.только вот непонятно-к чему сейчас эта информация?пытается заговорить скандал с судьями? Оккупанты фальсифицируют данные о смертях и рождениях на Донбассе, - Малюська - Цензор.НЕТ 3645
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01.11.2020 22:10 Відповісти
Ну да, сначала вы соглашаетесь платить контрибуцию в виде пенсий, пособий при рождении и смерти, потом признаете документы выданные оккупантами, а когда враги вполне прогнозировано начинают пользоваться щедростью "нашей" власти, то скулите что у вас нет денег чтобы проверить все эти бумажки. Есть простой способ - перестаньте кормить оккупантов и заморозьте, а лучше отмените все выплаты до освобождения оккупированных территорий, и проблема исчезнет сама собой. При этом проверку реальных переселенцев и пенсионных "туристов" с учетом закрытых пунктов пропуска провести элементарно и процентов 80-90 нахлебников отпадет. А освободившиеся деньги (около 20млрд. грн) направьте на перевооружение армии, хотя о чем это я если у нас турки еще не все дороги построили.
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01.11.2020 22:15 Відповісти
А какая разница, Украина все равно верит и принимает справки выписанные террористами в том числе атестаты *выпукников* ОРДиЛО
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01.11.2020 22:18 Відповісти
Да хер с ними! Их истреблять надо... Дивись, що в нас робиться, а там.. військові все владнають і зі смертю теж... а ти хто там народився, нехай ідуть до України і доказують своє походження у суді...
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01.11.2020 22:27 Відповісти
Извините,что не в тему,но чтобы Вы были немного в курсе напишу... Идут результаты о президентских выборах в Молдове. После подсчета почти 60 процентов,на первом месте додон -около 36%,М. Санду -около 31%. Но далее пойдут большие избирательные участки (например кишиневские) и заграница (где ожидаются около 12% от числа всех голосующих),и где результаты придут позже. Так что в первом туре очень возможно,что под конец,первые два кандидата поменяются местами! Ясно,что будет второй тур,где нужно будет подготовить две палочки,для их использования по назначению.
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01.11.2020 22:37 Відповісти
Надо овощу приготовить местечко за границей,хотя Буцефал вряд ли потянет двоих. А тут еще и главный бульбогрыз...
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01.11.2020 22:41 Відповісти
ну и?
это хорошо или плохо?
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01.11.2020 22:42 Відповісти
Хорошо. Но главное будет во втором туре.
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01.11.2020 22:47 Відповісти
Так-так, мене це теж бентежить. Зелені поступово, крок за кроком легалізують ці східняцькі бандицькі угрупування, визнаючи юридично спроможними їх нікчемні папірці. Платимо пенсії без веріфікацій, платимо допомогу при народженні, а може там ніхто і не народжував. Не можна так розбазарювати державні кошти, не маючи достовірної інформаціїї! А до закінчення війни нам її ніхто не надасть. То нащо викидати гроші на вітер? Ми що, найбагатші?!!
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01.11.2020 22:41 Відповісти
"Ми що, найбагатші?!!" - ні - просто зебіли...
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01.11.2020 22:44 Відповісти
всего навсего , надо признать что эти территории оккупированные Россией и не признавать их авсвайсы .
За эти территории и как и за людей , несёт ответственность оккупант и точка .
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01.11.2020 22:46 Відповісти
Нам всё равно, сколько лугандонских родилось и сколько окочурилось...Плевать на всю их статистику....При зачистке Донбасса все его покинут хором - кто на ПаРашу отправится, а кто на тот свет.... Украину больше заботят судьбы наших воинов - героев, наших раненых героев в госпиталях, Пусть Малюська считает , какая помощь необходима нашим покалеченным воинам, отдавшим своё здоровье , чтобы мы жили под мирным небом... Хотя, нашей власти интереснее и приятнее воровать денежки на имитации ремонта дорог...
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01.11.2020 23:00 Відповісти
Все очень просто: закрыть все пункты пропуска, никого не впускать в Украину, и пусть они там хоть себе на лбу регистрируют.
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01.11.2020 23:50 Відповісти
Ну а что вы ожидали от врагов украинской государственности ? Оба президента сунули террористам в руки карт-бланш и ожидают, что террористы этим не воспользуются ?
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02.11.2020 08:56 Відповісти
 
 