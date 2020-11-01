Посол Великобритании Симмонс призывает сторонников евроатлантического будущего Украины объединиться
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на Конституционный кризис, в котором оказалась страна.
Свою позицию дипломат озвучила в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Как и многие другие, я продолжаю внимательно следить за последними решениями Конституционного суда. Сейчас важно, чтобы правительство и все те, кто в Украине поддерживает евроатлантическое будущее, собрались вместе в этот решающий момент", - написала Симмонс
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+8 peremoga ua
показать весь комментарий01.11.2020 23:14
+5 NonCFist
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+3 Игокович
показать весь комментарий01.11.2020 23:25
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Шо вона конкретно мала на увазi ?
Впізнаєте їх по справах їхніх.(Біблія)
Кожне послідуюче буде гірше попереднього.
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...і?
Якщо в низах цієї прокремлівської партії "Слуги" незрозуміло кого схоже кремля, знаходиться майже половина які нічого не вирішують а тільки бездумно голосують на виборах прихильників євроатлантичного майбутнього України. А ось вже в парламенті який навіть важко назвати проукраїнським таких евро-прихильників набереться від сили 20%. А в Кабміні і ОП ... резидента так там реальних а не на словах прихильників євроатлантичного майбутнього нашої держави взагалі немає. А об'єднується ця швидше анти-українська сила керівників слуг -капітулянтів з лютими ворогами України бандитами екс-ригоАналами ЗЕКА - Іуди "жопозіція" і "майбахом" бандита коломоя ... та ін. Тільки для того щоб навпаки загальмувати а потім і знищити на догоду кремлю вже швидший вступ України в братню сім'ю народів в ЄС. і НАТО.