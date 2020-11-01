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Новости За рубежом Конституционный кризис
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Посол Великобритании Симмонс призывает сторонников евроатлантического будущего Украины объединиться

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Посол Великобритании Симмонс призывает сторонников евроатлантического будущего Украины объединиться

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на Конституционный кризис, в котором оказалась страна.

Свою позицию дипломат озвучила в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Как и многие другие, я продолжаю внимательно следить за последними решениями Конституционного суда. Сейчас важно, чтобы правительство и все те, кто в Украине поддерживает евроатлантическое будущее, собрались вместе в этот решающий момент", - написала Симмонс

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский о решении КС: "Все черти из политического ада открывают свои настоящие лица"

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Ну, и кому объединяться?! ЕС с ЕС?! Остальных купили бэни с пинчуками-мертвеччуками!(((
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01.11.2020 23:14
+5
_Правительство и ********** уже объединились - с кремлём. К этим взывать не просто бессмысленно, но и глупо, неадекватностью отдаёт.
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01.11.2020 23:12
+3
Мертвечуки теж.
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01.11.2020 23:25
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после шести лет "объединения" пришёл портнов и стал страну тупо "сшивать"
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01.11.2020 23:10 Ответить
_Правительство и ********** уже объединились - с кремлём. К этим взывать не просто бессмысленно, но и глупо, неадекватностью отдаёт.
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01.11.2020 23:12 Ответить
Сейчас важно, чтобы правительство и все те, кто в Украине поддерживает евроатлантическое будущее, собрались вместе в этот решающий момент", - написала Симмонс

Шо вона конкретно мала на увазi ? Посол Великобритании Симмонс призывает сторонников евроатлантического будущего Украины объединиться - Цензор.НЕТ 4061
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01.11.2020 23:12 Ответить
Распустить КС и ... мозги!
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01.11.2020 23:24 Ответить
Для этого надо читать всю её речь, а не вырванную часть.
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01.11.2020 23:26 Ответить
"...необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее!"
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01.11.2020 23:47 Ответить
Посол Великої Британії Сіммонс закликає прихильників євроатлантичного майбутнього України об'єднатися - Цензор.НЕТ 3739
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02.11.2020 06:53 Ответить
Розвідка Британії знає краще все за нас. Видимо, вирішальний момент настав -- реваншисти при владі тепер мають великі шанси поставити Україну раком. Якщо проукраїнські сили не об'єднаються вже негайно, а народ мовчатиме...
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02.11.2020 07:14 Ответить
Ну, и кому объединяться?! ЕС с ЕС?! Остальных купили бэни с пинчуками-мертвеччуками!(((
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01.11.2020 23:14 Ответить
Та коли вирішували продавати землю, то ЄС і СН дули в одну дудку.
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01.11.2020 23:19 Ответить
Мертвечуки теж.
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01.11.2020 23:25 Ответить
5 копійок, я Вас дуже лЮблю, але невже Ви й досі за Юлю?!) Ну Ви ж, явно, нє ваня суліма.)
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01.11.2020 23:26 Ответить
Чому не порадились з людьми продавати, чи ні?
Впізнаєте їх по справах їхніх.(Біблія)
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02.11.2020 00:06 Ответить
З людьми вже порадились... На віборах. Разгребать еще долго.
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02.11.2020 00:10 Ответить
На выборах*
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02.11.2020 00:10 Ответить
порадились. Коли йшли на вибори. В програмі партії ЄС записано: вільний ринок обороту земель с/г призначення. Проголосували.
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02.11.2020 00:13 Ответить
Нарід ті програми не читав. Дайош Пороха! Дайош ЗЕ! Всі діла. Такі справи повинні вирішуватись на всеукраїнському референдумі.
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02.11.2020 00:31 Ответить
Продавати і купувати землю -- це норма у всіх країнах. Хіба у нас не продаються земельні ділянки? Але СН дозволили продавати по 10 000 га. У цьому велика різниця.
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02.11.2020 07:21 Ответить
Яке правітєльство? У кловуна це вже друге. Вже і третє на підході.
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01.11.2020 23:16 Ответить
"Слєдующій!"- крічал заведующій...

Кожне послідуюче буде гірше попереднього.
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02.11.2020 00:11 Ответить
А куда делись старые шкурные партии, и их гоавари, где шоколад и тимоха, изошли на дерьмо, или уже ждут беса путлера?
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01.11.2020 23:29 Ответить
Жди, хохлы х................. колы объеденятся. Натура такая. У нас так, дружба дружбой, а табачок врознь. А если мэжа, то х....... пролизэш.
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01.11.2020 23:31 Ответить
Пословица у тебя кацапская.
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02.11.2020 00:12 Ответить
Ну и шо? Не правильная, я же КЕССИРМАН. А ты шо фашист? Может ты еще скажешь, что Шевченко кацап, Гоголь? А как тебе пословица, чья бы корова мычала. Приведи американскую, я буду рад.
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02.11.2020 00:28 Ответить
Вероятно имелось ввиду, что бьl все кто состоит в других партиях , типа "зелени" с проевропейскими убеждениями-обьединялись?
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01.11.2020 23:33 Ответить
Сейчас важно, чтобы правительство и все те, кто в Украине поддерживает евроатлантическое будущее, собрались вместе в этот решающий момент", - написала СиммонсИсточник: https://censor.net/ru/n3228436

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...і?
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01.11.2020 23:43 Ответить
Этих судей надо просто судить на суде Линча и все их имущество отобрать ибо они коррупционеры такие, каких свет не видал. Был бы в Украине закон, то они бы уже были за решеткой. А так все приходится делать народу...
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01.11.2020 23:55 Ответить
Партії у Верховній Раді ЄС і "Голос" заявили свою позицію, вони співпадають. А Юля мовчить, зрозуміло, що проти бєні не попре. Єдина надія на окремих депутатів від "Батьківщини" у яких не має зобов'язань перед коломойським. Як поведуть себе позапарламентські партії важко спрогнозувати. Перед Днем Незалежності Рух опору капітуляції закликав усі проєвроатлантичні партії приєднатись до Меморандуму єдності українських сил, то бабажЮля сказала, я підпишу меморандум, якщо там не буде Порошенка. Тобто, вибирайте, або я, або він. То чи не залишиться заклик пані посла голосом волаючого в пустелі.
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02.11.2020 00:54 Ответить
объединиться эт главная историческая проблема в украине, в 1919 не удалось, каждый на свой карман тянул, сейчас тоже с этим проблемы
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02.11.2020 04:41 Ответить
-
Якщо в низах цієї прокремлівської партії "Слуги" незрозуміло кого схоже кремля, знаходиться майже половина які нічого не вирішують а тільки бездумно голосують на виборах прихильників євроатлантичного майбутнього України. А ось вже в парламенті який навіть важко назвати проукраїнським таких евро-прихильників набереться від сили 20%. А в Кабміні і ОП ... резидента так там реальних а не на словах прихильників євроатлантичного майбутнього нашої держави взагалі немає. А об'єднується ця швидше анти-українська сила керівників слуг -капітулянтів з лютими ворогами України бандитами екс-ригоАналами ЗЕКА - Іуди "жопозіція" і "майбахом" бандита коломоя ... та ін. Тільки для того щоб навпаки загальмувати а потім і знищити на догоду кремлю вже швидший вступ України в братню сім'ю народів в ЄС. і НАТО.
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02.11.2020 05:21 Ответить
Похоже, что украинские демократы не способны объединится даже перед расстрелом.
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02.11.2020 06:42 Ответить
Коалиция ПЕС+ОПЗЖ+БЮТ+ОППА - против.
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02.11.2020 11:47 Ответить
 
 