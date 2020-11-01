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Посол Великої Британії Сіммонс закликає прихильників євроатлантичного майбутнього України об'єднатися

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Посол Великої Британії Сіммонс закликає прихильників євроатлантичного майбутнього України об'єднатися

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на конституційну кризу, в якій опинилася країна.

Свою позицію дипломатка озвучила у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і багато інших, я продовжую уважно стежити за останніми рішеннями Конституційного Суду. Зараз важливо, щоб уряд і всі ті, хто в Україні підтримує євроатлантичне майбутнє, зібралися разом у цей вирішальний момент", - написала Сіммонс.

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Топ коментарі
+8
Ну, и кому объединяться?! ЕС с ЕС?! Остальных купили бэни с пинчуками-мертвеччуками!(((
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01.11.2020 23:14
+5
_Правительство и ********** уже объединились - с кремлём. К этим взывать не просто бессмысленно, но и глупо, неадекватностью отдаёт.
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01.11.2020 23:12
+3
Мертвечуки теж.
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01.11.2020 23:25
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после шести лет "объединения" пришёл портнов и стал страну тупо "сшивать"
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01.11.2020 23:10 Відповісти
_Правительство и ********** уже объединились - с кремлём. К этим взывать не просто бессмысленно, но и глупо, неадекватностью отдаёт.
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01.11.2020 23:12 Відповісти
Сейчас важно, чтобы правительство и все те, кто в Украине поддерживает евроатлантическое будущее, собрались вместе в этот решающий момент", - написала Симмонс

Шо вона конкретно мала на увазi ? Посол Великобритании Симмонс призывает сторонников евроатлантического будущего Украины объединиться - Цензор.НЕТ 4061
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01.11.2020 23:12 Відповісти
Распустить КС и ... мозги!
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01.11.2020 23:24 Відповісти
Для этого надо читать всю её речь, а не вырванную часть.
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01.11.2020 23:26 Відповісти
"...необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее!"
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01.11.2020 23:47 Відповісти
Посол Великої Британії Сіммонс закликає прихильників євроатлантичного майбутнього України об'єднатися - Цензор.НЕТ 3739
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02.11.2020 06:53 Відповісти
Розвідка Британії знає краще все за нас. Видимо, вирішальний момент настав -- реваншисти при владі тепер мають великі шанси поставити Україну раком. Якщо проукраїнські сили не об'єднаються вже негайно, а народ мовчатиме...
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02.11.2020 07:14 Відповісти
Ну, и кому объединяться?! ЕС с ЕС?! Остальных купили бэни с пинчуками-мертвеччуками!(((
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01.11.2020 23:14 Відповісти
Та коли вирішували продавати землю, то ЄС і СН дули в одну дудку.
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01.11.2020 23:19 Відповісти
Мертвечуки теж.
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01.11.2020 23:25 Відповісти
5 копійок, я Вас дуже лЮблю, але невже Ви й досі за Юлю?!) Ну Ви ж, явно, нє ваня суліма.)
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01.11.2020 23:26 Відповісти
Чому не порадились з людьми продавати, чи ні?
Впізнаєте їх по справах їхніх.(Біблія)
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02.11.2020 00:06 Відповісти
З людьми вже порадились... На віборах. Разгребать еще долго.
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02.11.2020 00:10 Відповісти
На выборах*
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02.11.2020 00:10 Відповісти
порадились. Коли йшли на вибори. В програмі партії ЄС записано: вільний ринок обороту земель с/г призначення. Проголосували.
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02.11.2020 00:13 Відповісти
Нарід ті програми не читав. Дайош Пороха! Дайош ЗЕ! Всі діла. Такі справи повинні вирішуватись на всеукраїнському референдумі.
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02.11.2020 00:31 Відповісти
Продавати і купувати землю -- це норма у всіх країнах. Хіба у нас не продаються земельні ділянки? Але СН дозволили продавати по 10 000 га. У цьому велика різниця.
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02.11.2020 07:21 Відповісти
Яке правітєльство? У кловуна це вже друге. Вже і третє на підході.
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01.11.2020 23:16 Відповісти
"Слєдующій!"- крічал заведующій...

Кожне послідуюче буде гірше попереднього.
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02.11.2020 00:11 Відповісти
А куда делись старые шкурные партии, и их гоавари, где шоколад и тимоха, изошли на дерьмо, или уже ждут беса путлера?
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01.11.2020 23:29 Відповісти
Жди, хохлы х................. колы объеденятся. Натура такая. У нас так, дружба дружбой, а табачок врознь. А если мэжа, то х....... пролизэш.
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01.11.2020 23:31 Відповісти
Пословица у тебя кацапская.
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02.11.2020 00:12 Відповісти
Ну и шо? Не правильная, я же КЕССИРМАН. А ты шо фашист? Может ты еще скажешь, что Шевченко кацап, Гоголь? А как тебе пословица, чья бы корова мычала. Приведи американскую, я буду рад.
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02.11.2020 00:28 Відповісти
Вероятно имелось ввиду, что бьl все кто состоит в других партиях , типа "зелени" с проевропейскими убеждениями-обьединялись?
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01.11.2020 23:33 Відповісти
Сейчас важно, чтобы правительство и все те, кто в Украине поддерживает евроатлантическое будущее, собрались вместе в этот решающий момент", - написала СиммонсИсточник: https://censor.net/ru/n3228436

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...і?
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01.11.2020 23:43 Відповісти
Этих судей надо просто судить на суде Линча и все их имущество отобрать ибо они коррупционеры такие, каких свет не видал. Был бы в Украине закон, то они бы уже были за решеткой. А так все приходится делать народу...
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01.11.2020 23:55 Відповісти
Партії у Верховній Раді ЄС і "Голос" заявили свою позицію, вони співпадають. А Юля мовчить, зрозуміло, що проти бєні не попре. Єдина надія на окремих депутатів від "Батьківщини" у яких не має зобов'язань перед коломойським. Як поведуть себе позапарламентські партії важко спрогнозувати. Перед Днем Незалежності Рух опору капітуляції закликав усі проєвроатлантичні партії приєднатись до Меморандуму єдності українських сил, то бабажЮля сказала, я підпишу меморандум, якщо там не буде Порошенка. Тобто, вибирайте, або я, або він. То чи не залишиться заклик пані посла голосом волаючого в пустелі.
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02.11.2020 00:54 Відповісти
объединиться эт главная историческая проблема в украине, в 1919 не удалось, каждый на свой карман тянул, сейчас тоже с этим проблемы
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02.11.2020 04:41 Відповісти
-
Якщо в низах цієї прокремлівської партії "Слуги" незрозуміло кого схоже кремля, знаходиться майже половина які нічого не вирішують а тільки бездумно голосують на виборах прихильників євроатлантичного майбутнього України. А ось вже в парламенті який навіть важко назвати проукраїнським таких евро-прихильників набереться від сили 20%. А в Кабміні і ОП ... резидента так там реальних а не на словах прихильників євроатлантичного майбутнього нашої держави взагалі немає. А об'єднується ця швидше анти-українська сила керівників слуг -капітулянтів з лютими ворогами України бандитами екс-ригоАналами ЗЕКА - Іуди "жопозіція" і "майбахом" бандита коломоя ... та ін. Тільки для того щоб навпаки загальмувати а потім і знищити на догоду кремлю вже швидший вступ України в братню сім'ю народів в ЄС. і НАТО.
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02.11.2020 05:21 Відповісти
Похоже, что украинские демократы не способны объединится даже перед расстрелом.
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02.11.2020 06:42 Відповісти
Коалиция ПЕС+ОПЗЖ+БЮТ+ОППА - против.
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02.11.2020 11:47 Відповісти
 
 