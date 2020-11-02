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Советник Трампа извинился, что дал интервью российскому телеканалу
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Советник рабочей группы Белого дома США по борьбе с распространение коронавируса, профессор Скотт Атлас извинился за интервью пропагандистскому российскому телеканалу RT.
Извинения Атлас принес в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Я недавно дал интервью телеканалу RT, я не знал, что он зарегистрирован как иностранный агент. Я сожалею, что дал интервью, и прошу прощения за то, что позволил собой воспользоваться", – написал советник Трампа.
Профессор подчеркнул, что в особенности просит прощения у сообщества, занимающегося обеспечением национальной безопасности.
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+28 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий02.11.2020 00:39
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И, разумеется, русскоязычный.
Господи, как примитивны эти профессора.