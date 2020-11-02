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Советник Трампа извинился, что дал интервью российскому телеканалу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Советник Трампа извинился, что дал интервью российскому телеканалу

Советник рабочей группы Белого дома США по борьбе с распространение коронавируса, профессор Скотт Атлас извинился за интервью пропагандистскому российскому телеканалу RT.

Извинения Атлас принес в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Я недавно дал интервью телеканалу RT, я не знал, что он зарегистрирован как иностранный агент. Я сожалею, что дал интервью, и прошу прощения за то, что позволил собой воспользоваться", – написал советник Трампа.

Профессор подчеркнул, что в особенности просит прощения у сообщества, занимающегося обеспечением национальной безопасности.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+28
Ой, как это мило. Он не знал. Верим, как шапиро-соловьиному помету.
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02.11.2020 00:39
+9
Та всьо нормально, ху#ло - це корєш Донні. Весь світ це знає, але тільки відморожені трампісти цей факт ігнорують.
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02.11.2020 00:39
+8
Пізно. Поїзд вже пішов.
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02.11.2020 00:36
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Пізно. Поїзд вже пішов.
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02.11.2020 00:36 Ответить
Ой, как это мило. Он не знал. Верим, как шапиро-соловьиному помету.
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02.11.2020 00:39 Ответить
Шапіро в 300 разів розумніший за Соловйова, та не істеричний. Більш коректним американським аналогом Соловйова є Алекс Джонс в купі з Рашем Лімбо.
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02.11.2020 00:54 Ответить
Ээээ. пробачте, Пане, але настоящая фамилия Соловьева - как раз Шапиро. Советник Трампа извинился, что дал интервью российскому телеканалу - Цензор.НЕТ 7748
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02.11.2020 00:56 Ответить
Ахаха, а я спершу подумав про Бена Шапіро. Треба менше за американською політикою стежити Советник Трампа извинился, что дал интервью российскому телеканалу - Цензор.НЕТ 9622
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02.11.2020 01:00 Ответить
И чем одно шапиро отличается от другого?
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02.11.2020 01:01 Ответить
В цілому, Бен більш принциповий та не впадає в істерики, як це робить Соловйов. Бен готовий вести діалог з опонентами (як то з Дженком Уйгуром на Політиконі, або з засновником Vice News на своєму подкасті), тоді як Соловйов - безпринциповий пропагандон, який змінював свою риторику як флюгер в залежності від кон'юктури.
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02.11.2020 01:07 Ответить
Ээээ...той Бен - русский?
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02.11.2020 01:12 Ответить
Ні, чистокровний єврей та республіканець. Певно, ми не дуже добре зрозуміли один одного. Коли ви написали "Шапіро-Соловйов" я подумав, що ви порівнюєте путінського пропагандона з відомим республіканським пропагандистом Советник Трампа извинился, что дал интервью российскому телеканалу - Цензор.НЕТ 2099
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02.11.2020 01:17 Ответить
чистокровний єврей та республіканець.(c)

И, разумеется, русскоязычный.
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02.11.2020 01:32 Ответить
Він казав, що його предки з росії та Литви, але російською він, здається, не володіє.
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02.11.2020 01:39 Ответить
Really? I'd love to see him. Got a link?
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02.11.2020 02:29 Ответить
Sure. Click here. He owns the largest conservative podcast "The Daily Wire" with new episodes almost every day. Also, he was a guest on Joe Rogan's podcast three times: №1,№2,№3. Quite a famous fella, notorious for his quick speech and good debating skills against unprepared liberals (there are many videos with titles like "Ben Shapiro DESTROYS a clueless liberal" etc.)
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02.11.2020 03:03 Ответить
Угу. рептилоиды с Набиру. Советник Трампа извинился, что дал интервью российскому телеканалу - Цензор.НЕТ 1985
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02.11.2020 03:10 Ответить
Макс, не переживай... Років два тому, я процитував Солов"йова... Ох, що тут піднялося!!! Дійшло до того, що деякі "особливо прозірливі", виявили в мені "хитро замаскованого кацапського провокатора"... Не помогло навіть те, що цитата стосувалася того, що "рассєянє" не мають прямого стосунку до слов"ян, а є слов"янізованими потомками фінноугрів і тюрок... Для основної маси ж, тутешньої, Солов"йов існує тільки "телевізійний", а про історика кінця 19 століття, автора 18-томної "Історії Росії з найдревніших часів", Сергія Михайловича Солов"йова, вони навіть не чули...
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02.11.2020 03:41 Ответить
Я взводный в Ополчении.Учитывая, шо у меня полторы ноги - я полуподвижная огневая точка прикрытия.Мой взвод разделился пополам.Мы легкая пехота. У меня двое готовы в меня стрелять.
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02.11.2020 04:39 Ответить
Два мира - два Шапира.
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02.11.2020 11:57 Ответить
Лучше бы советник Трампа дал не инервью, а по скотофейсу Советник Трампа извинился, что дал интервью российскому телеканалу - Цензор.НЕТ 254

Советник Трампа извинился, что дал интервью российскому телеканалу - Цензор.НЕТ 7056
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02.11.2020 00:39 Ответить
Та всьо нормально, ху#ло - це корєш Донні. Весь світ це знає, але тільки відморожені трампісти цей факт ігнорують.
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02.11.2020 00:39 Ответить
та у них тоже жесткий треш творится в политике. трамп любитель *****, а демократы лучшие друзья нашей зеленой мрази и всяких евродолларовых оптимистов...
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02.11.2020 02:26 Ответить
Те шо Трамп любітєль ху#ла - це ще не все. Він расист, з нього й почалася вся ця фігня з БЛМ. При Обамі такого не було.
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02.11.2020 02:32 Ответить
Измазался в дерьме по уши. Что тут уже извиняться.
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02.11.2020 00:46 Ответить
Нефть по 36,8 , даёшь евро завтра по 100 за деревянный ? 👻👻👻
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02.11.2020 01:10 Ответить
Уже 36,20
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02.11.2020 01:12 Ответить
Подготовка к выборам в США - Построение защитных баррикад на входе в магазины, население покупают патроны, еду, воду, медикаменты... Все по взрослому... Советник Трампа извинился, что дал интервью российскому телеканалу - Цензор.НЕТ 9899
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02.11.2020 01:23 Ответить
Твою ж мать! Времена настали...
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02.11.2020 01:54 Ответить
Розмовляв нещодавно з кумплем , вiн в Каліфорнії живе , то каже що у них проблема зараз купити зброю і набоi, черги, народ змітає все. Але це почалося тоді коли чорні почали бешкетувати на вулицях
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02.11.2020 06:56 Ответить
Какое качество политической игры? Трампофилам должно понравиться."Я недавно дал интервью телеканалу RTИ..." Этого, вполне, достаточно, чтоб вся туссовка получила установку. А в Кремле, записали это существо, в возможные переговорщики и объект зондирования на предмет будущей покупки. Настоящая находка для агентов влияния и просто агентов.
Господи, как примитивны эти профессора.
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02.11.2020 04:13 Ответить
сша живут в 22 веке,россия в 1945 году
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02.11.2020 06:41 Ответить
Як це не знав? Це такі радники, що не знають хто є хто? То, що Ви пане нарадите свому президенту? Жах!!!
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02.11.2020 08:14 Ответить
Да ладно там извиняться,вон твой полуумнобесстыжий босс до сих пор не знает,что пуйло вмешивается в ваши выборы,несмотря на все доказательства множества комитетов по разведке США,трампидло как и наш зешмаркля,ему пуйло сказал,что не вмешивается,а наше убожество все видит мир в зеньках пуйла!!!
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02.11.2020 09:32 Ответить
Та невже?
Радник Трампа вибачився, що дав інтерв'ю російському телеканалу - Цензор.НЕТ 1747Радник Трампа вибачився, що дав інтерв'ю російському телеканалу - Цензор.НЕТ 8696
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02.11.2020 10:50 Ответить
 
 