Радник Трампа вибачився, що дав інтерв'ю російському телеканалу

Радник робочої групи Білого дому США з боротьби з поширенням коронавірусу, професор Скотт Атлас вибачився за інтерв'ю пропагандистському російському телеканалу RT.

Вибачився Атлас у Твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я нещодавно дав інтерв'ю телеканалу RT, я не знав, що він зареєстрований як іноземний агент. Я шкодую, що дав інтерв'ю, і прошу вибачення за те, що дозволив собою скористатися", - написав радник Трампа.

Професор наголосив, що особливо просить вибачення у спільноти, що займається гарантуванням національної безпеки.

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