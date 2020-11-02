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Радник Трампа вибачився, що дав інтерв'ю російському телеканалу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Радник робочої групи Білого дому США з боротьби з поширенням коронавірусу, професор Скотт Атлас вибачився за інтерв'ю пропагандистському російському телеканалу RT.
Вибачився Атлас у Твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Я нещодавно дав інтерв'ю телеканалу RT, я не знав, що він зареєстрований як іноземний агент. Я шкодую, що дав інтерв'ю, і прошу вибачення за те, що дозволив собою скористатися", - написав радник Трампа.
Професор наголосив, що особливо просить вибачення у спільноти, що займається гарантуванням національної безпеки.
Топ коментарі
+28 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар02.11.2020 00:39
+9 irenka ko
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показати весь коментар02.11.2020 00:36
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И, разумеется, русскоязычный.
Господи, как примитивны эти профессора.