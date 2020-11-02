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Глава ВОЗ Гебрейесус ушел на самоизоляцию из-за контакта с инфицированным COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Глава ВОЗ Гебрейесус ушел на самоизоляцию из-за контакта с инфицированным COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что ушел на самоизоляцию после того, как стало известно о его контакте с заболевшим новым типом коронавирусной инфекции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он написал в соцсети.

"Выяснилось, что я контактировал с человеком, тест которого дал положительный результат на COVID-19. Я чувствую себя хорошо, и у меня нет симптомов, но я буду на самокарантине в ближайшие несколько дней в соответствии с протоколами ВОЗ и буду работать из дома", - написал глава ВОЗ.

Он добавил, что очень важно, чтобы все соблюдали рекомендации по охране здоровья.

"Именно так мы разорвем цепочку передачи COVID-19, подавим вирус и защитим системы здравоохранения", - отметил глава ВОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прекратите политизацию пандемии COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус
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02.11.2020 07:14 Ответить
некоторые верят что космонавты в космос летают
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02.11.2020 07:17 Ответить
Я не верю.
И Земля - плоская.
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02.11.2020 08:05 Ответить
Вот сейчас все врачи уйдут на самоизоляцию, хотя в возе зарплаты видать хорошие, можно и поизолироваться)))
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02.11.2020 07:34 Ответить
Хочу уточнити: тобто, якщо була дистанція і маска - все одно треба самоізоляція ?
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02.11.2020 07:39 Ответить
Неутомимая, ты наша.
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02.11.2020 08:06 Ответить
А тести? Він їх хоч тричі на день може робити, то нехай за декілька днів зробе.
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02.11.2020 09:08 Ответить
Канешна, уж каму как не этому ниггеру точно известно, что толку с маски никакого.
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02.11.2020 09:46 Ответить
Классно борцы устроились: на оплачиваемой изоляции всем посидеть хотца. У всей медицины еще и дружно отпуск в июле-августе.
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02.11.2020 08:06 Ответить
Интересно, а если член наблюдательного совета уйдёт на самоизоляцию, он будет свои сотни тысяч получать или нет? Глава ВООЗ Гебреєсус пішов на самоізоляцію через контакт з інфікованим COVID-19 - Цензор.НЕТ 8599
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02.11.2020 08:08 Ответить
и этот погонщик верблюдов, не имеющий медицинского образования, в составе ОПГ третирует всю планету... Глава ВООЗ Гебреєсус пішов на самоізоляцію через контакт з інфікованим COVID-19 - Цензор.НЕТ 4213
Глава ВООЗ Гебреєсус пішов на самоізоляцію через контакт з інфікованим COVID-19 - Цензор.НЕТ 7173
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02.11.2020 08:16 Ответить
Пішов пан Гебрей пропивати черговий хабар від Білла і Мелінди Гейтс.
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02.11.2020 09:00 Ответить
Я вот не понимаю, а что тест сделать религия не позволяет или мож челу уже все надоело.
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02.11.2020 09:31 Ответить
 
 