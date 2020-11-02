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Глава ВООЗ Гебреєсус пішов на самоізоляцію через контакт з інфікованим COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Глава ВООЗ Гебреєсус пішов на самоізоляцію через контакт з інфікованим COVID-19

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус повідомив, що пішов на самоізоляцію після того, як стало відомо про його контакт із хворим на новий тип коронавірусної інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав у соцмережі.

"З'ясувалося, що я контактував з людиною, тест якої дав позитивний результат на COVID-19. Я почуваюся добре, і у мене немає симптомів, але я буду на самокарантині в найближчі кілька днів відповідно до протоколів ВООЗ і працюватиму з дому", - написав глава ВООЗ.

Він додав, що дуже важливо, щоб усі дотримувалися рекомендації з охорони здоров'я.

"Саме так ми розірвемо ланцюжок передачі COVID-19, придушимо вірус і захистимо системи охорони здоров'я", - зазначив глава ВООЗ.

Читайте: Припиніть політизацію пандемії COVID-19, - глава ВООЗ Гебреєсус

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02.11.2020 07:14 Відповісти
некоторые верят что космонавты в космос летают
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02.11.2020 07:17 Відповісти
Я не верю.
И Земля - плоская.
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02.11.2020 08:05 Відповісти
Вот сейчас все врачи уйдут на самоизоляцию, хотя в возе зарплаты видать хорошие, можно и поизолироваться)))
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02.11.2020 07:34 Відповісти
Хочу уточнити: тобто, якщо була дистанція і маска - все одно треба самоізоляція ?
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02.11.2020 07:39 Відповісти
Неутомимая, ты наша.
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02.11.2020 08:06 Відповісти
А тести? Він їх хоч тричі на день може робити, то нехай за декілька днів зробе.
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02.11.2020 09:08 Відповісти
Канешна, уж каму как не этому ниггеру точно известно, что толку с маски никакого.
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02.11.2020 09:46 Відповісти
Классно борцы устроились: на оплачиваемой изоляции всем посидеть хотца. У всей медицины еще и дружно отпуск в июле-августе.
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02.11.2020 08:06 Відповісти
Интересно, а если член наблюдательного совета уйдёт на самоизоляцию, он будет свои сотни тысяч получать или нет? Глава ВООЗ Гебреєсус пішов на самоізоляцію через контакт з інфікованим COVID-19 - Цензор.НЕТ 8599
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02.11.2020 08:08 Відповісти
и этот погонщик верблюдов, не имеющий медицинского образования, в составе ОПГ третирует всю планету... Глава ВООЗ Гебреєсус пішов на самоізоляцію через контакт з інфікованим COVID-19 - Цензор.НЕТ 4213
Глава ВООЗ Гебреєсус пішов на самоізоляцію через контакт з інфікованим COVID-19 - Цензор.НЕТ 7173
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02.11.2020 08:16 Відповісти
Пішов пан Гебрей пропивати черговий хабар від Білла і Мелінди Гейтс.
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02.11.2020 09:00 Відповісти
Я вот не понимаю, а что тест сделать религия не позволяет или мож челу уже все надоело.
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02.11.2020 09:31 Відповісти
 
 