Глава ВООЗ Гебреєсус пішов на самоізоляцію через контакт з інфікованим COVID-19

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус повідомив, що пішов на самоізоляцію після того, як стало відомо про його контакт із хворим на новий тип коронавірусної інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав у соцмережі.

"З'ясувалося, що я контактував з людиною, тест якої дав позитивний результат на COVID-19. Я почуваюся добре, і у мене немає симптомів, але я буду на самокарантині в найближчі кілька днів відповідно до протоколів ВООЗ і працюватиму з дому", - написав глава ВООЗ.

Він додав, що дуже важливо, щоб усі дотримувалися рекомендації з охорони здоров'я.

"Саме так ми розірвемо ланцюжок передачі COVID-19, придушимо вірус і захистимо системи охорони здоров'я", - зазначив глава ВООЗ.

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