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Одесская область (3106) побег (356) правоохранительные органы (2944)

Из служебного автомобиля правоохранителей сбежал осужденный. Введен план "Сирена", - полиция Одесчины. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция Одесской области разыскивает осужденного, сбежавшего из служебного автомобиля правоохранителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Главным управлением Национальной полиции в Одесской области разыскивается Кочетков Олег Николаевич, 1982 г.р., который 1 ноября в 21:13 совершил побег из служебного автомобиля в переулке Семафорный. С целью установления места нахождения осужденного за кражу, объединенную с проникновением в помещение, в действие введен оперативный план "Сирена"", - сказано в сообщении.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, темные жидкие короткие волосы.

Был одет: в темно-синюю майку с бело-красной полосой на груди, черную куртку, темные брюки, при себе имел сумку с вещами.

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Из служебного автомобиля правоохранителей сбежал осужденный. Введен план Сирена, - полиция Одесчины 01
Фото: Сайт полиции

В полиции просят граждан, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, звонить в полицию по телефонам (048) 779-40-61, (048) 779-49-61 или по спецлинии "102".
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Топ комментарии
+20
За сколько сбежал ?
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02.11.2020 08:34
+15
Кстати да у лучезарного уже скоро половина каденции будет а виноват Порох! Учитывая что у Пороха не было монобольшинства и со всеми приходилось договариваться что-бы что-то реформировать!
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02.11.2020 08:43
+14
Из служебного автомобиля правоохранителей сбежал осужденный. Введен план "Сирена", - полиция Одесчины - Цензор.НЕТ 9028
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02.11.2020 08:39
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За сколько сбежал ?
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02.11.2020 08:34 Ответить
Зі службового автомобіля правоохоронців утік засуджений. Введено план "Сирена", - поліція Одещини - Цензор.НЕТ 1266
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02.11.2020 09:31 Ответить
КС відмінив покарання,за злодійство..Так що чуваку нічого не загрожує.
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02.11.2020 09:34 Ответить
Мужика ловят что-бы он стал одним и з членом команды преЗЕдента или фракции Слуги Народа в парламенте?!
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02.11.2020 08:35 Ответить
Тогда не словят
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02.11.2020 08:36 Ответить
Реформированная, но продажная мусорня реформированная при реформаторе попэрэдныке.
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02.11.2020 08:37 Ответить
Ага глянь попередник тебе помоему в штаны насрал!
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02.11.2020 08:40 Ответить
Заметил, что сторонники Пети очень гордятся тем, что из кумир умеет срать в штаны.
За это, видимо, его и любят.
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02.11.2020 09:11 Ответить
Стороники Пороха ржут со сторонников Нарика поскольку они не догадываются снимать штаны перед тем как посрать и обвиняют в этом Порошенко! Зі службового автомобіля правоохоронців утік засуджений. Введено план "Сирена", - поліція Одещини - Цензор.НЕТ 9385
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02.11.2020 09:29 Ответить
Спасибо за уточнение!
Сторонники Пети ржут, поскольку не догадываются снимать штаны перед тем, как посрать...
Интересный феномен наблюдается у сторонников Пети.
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02.11.2020 13:26 Ответить
Сколько столетий должно пройти, что бы уже начал отвечать действующий президент, и не сваливали все на «плохое прошлое» ?
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02.11.2020 08:40 Ответить
Кстати да у лучезарного уже скоро половина каденции будет а виноват Порох! Учитывая что у Пороха не было монобольшинства и со всеми приходилось договариваться что-бы что-то реформировать!
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02.11.2020 08:43 Ответить
Пока не появится президент который уничтожит коррупцию.
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06.11.2020 22:11 Ответить
олєжик анатольєвіч,ти ідіотом народився, чи став таким з часом?
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02.11.2020 09:08 Ответить
Спеціальні курси по ідіотизму проходив.
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02.11.2020 09:25 Ответить
Ну так че новый не сделал лучше???мозгов нет
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02.11.2020 09:08 Ответить
Из служебного автомобиля правоохранителей сбежал осужденный. Введен план "Сирена", - полиция Одесчины - Цензор.НЕТ 9028
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02.11.2020 08:39 Ответить
Да,это не постановочные задержания. Из служебного автомобиля правоохранителей сбежал осужденный. Введен план "Сирена", - полиция Одесчины - Цензор.НЕТ 6542
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02.11.2020 08:39 Ответить
Так у них и постановочные не выходят! Дай бог что-бы при задержании друг друга не перестреляли!
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02.11.2020 08:41 Ответить
Просто вот так взял и убежал? Если он уже был осужденный, где конвой? И что это за поездки с осужденным в столь позднее время?
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02.11.2020 08:40 Ответить
І що? Скільки вбивць (приклад: Кожара) суд випускає під заставу. Хвилюватися нема чого.
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02.11.2020 08:46 Ответить
От би ще сепарів показували....з незамальованими мордами....А то як сепарів до суда кажуть не можна..а крадіів можна! От і виходиить що зрадники безпечніші за крадіів.....Так ?
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02.11.2020 08:51 Ответить
Яких таких сепарів? Фофа сказав "Там наши граждане"!
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02.11.2020 08:54 Ответить
Такие же как мы
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02.11.2020 10:17 Ответить
сфотографировать с вещами в майке успели,а задержать нет... Зі службового автомобіля правоохоронців утік засуджений. Введено план "Сирена", - поліція Одещини - Цензор.НЕТ 7544
видать хорошо готовился к побегу,раз успел зубную щетку с бритвой собрать
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02.11.2020 08:57 Ответить
Зі службового автомобіля правоохоронців утік засуджений. Введено план "Сирена", - поліція Одещини - Цензор.НЕТ 2045
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02.11.2020 08:59 Ответить
На Александра Палия похож. Зі службового автомобіля правоохоронців утік засуджений. Введено план "Сирена", - поліція Одещини - Цензор.НЕТ 6414
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02.11.2020 09:02 Ответить
караванский киллер #2
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02.11.2020 09:25 Ответить
Свобода! УДАЧИ ТЕБЕ,ЧЕЛОВЕК!
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02.11.2020 09:06 Ответить
"Вы ещё дома? Тогда он идёт к вам"
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02.11.2020 09:20 Ответить
Да... Забыл сказать...
Сделайте скриншот вашего поста и получите от него Джекпот.
Двери можете замкнуть. Он откроет их без вашей помощи.
УДАЧИ ТЕБЕ,ЧЕЛОВЕК!
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02.11.2020 09:26 Ответить
шоу бенни хилла прям цирк уродов
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02.11.2020 09:24 Ответить
план перехват бабла?
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02.11.2020 10:56 Ответить
Антошка(Геращенко) чего молчишь, чмо ублюдочное? Где обещания кар, козел?
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02.11.2020 14:03 Ответить
 
 