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К середине ноября 25-26 тыс. коек будут обеспечены кислородом, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

К середине ноября 25-26 тыс. коек будут обеспечены кислородом, - Степанов

Регионы должны к середине ноября обеспечить кислородом 25-26 тыс. коек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов отметил, что всего в Украине кислородом должно быть оборудовано 80% (не менее 40 тыс.) коек.

"В регионы уже выделили 572 млн грн на обеспечение кислородом. Кроме того, они подали дополнительную заявку на финансирование. В начале сентября у нас было 8 тыс. 800 коек с подведенным кислородом, в настоящее время 17 855 коек. По нашим планам регионы должны обеспечить подведением кислорода к средине ноября 25-26 тыс. коек", - сообщил он.

По словам министра, в Украине нет проблем с производством медицинского кислорода.

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"В Украине есть 16 производителей медицинского кислорода. Срок получения такими производителями лицензии сокращен до нескольких дней после подготовки документов. Безопасность его использования для нас важна. С производством кислорода в Украине нет проблем, есть проблемы с тарой для кислорода", - сказал Степанов.

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Топ комментарии
+3
К койкам построят дороги и подвезут кислород?
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02.11.2020 09:53
+3
Набагато все простіше, просто хворих на ліжках випхають на дороги
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02.11.2020 09:57
+3
Хай дихають чистим кислородом на тепленькому асхвальті автобанів 😕
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02.11.2020 10:38
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К койкам построят дороги и подвезут кислород?
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02.11.2020 09:53 Ответить
Набагато все простіше, просто хворих на ліжках випхають на дороги
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02.11.2020 09:57 Ответить
Хай дихають чистим кислородом на тепленькому асхвальті автобанів 😕
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02.11.2020 10:38 Ответить
кароче- страна на зиму - ложится в койку
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02.11.2020 09:54 Ответить
Ну вы оптимист!
Не в койку Украина ложится с ЗЕбилами, а в морг 😕
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02.11.2020 10:44 Ответить
Т.е. летом в пустых больницах это было сделать нельзя. Нужно было дождаться полной загрузки коек , а потом найти придурков, которые согласятся там протянуть магистраль. Даже не представляю, сколько им придется выложить за таких отчаянных ребят.
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02.11.2020 10:07 Ответить
Не вистачає ШВЛ,ліжок,ліків,навіть кисню !
- Що робити ?
-Направити гроші на дороги,виплати мєнтам,виробництво серіалів...
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02.11.2020 10:08 Ответить
С производством кислорода в Украине нет проблем ... Источник: https://censor.net/ru/n3228475
Перед тем, как высерать очередные лозунги, Степанову было бы неплох посетить хотя бы парочку этих самых заводов по производству кислорода и поговорить с директорами. Оно бы тогда поняло, что любое увеличение производства, это огромная работа и ресурсы. И собственник не будет инвестировать в программу "мы у тебя сегодня купим (т.к. горит), а завтра ... непонятно".
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02.11.2020 10:15 Ответить
К середин ноября будет в день по 20 000 болеть. ***** там обеспечили.
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02.11.2020 10:17 Ответить
Проблеми з тарою для кислороду?
А зі своєю можна?
У мене два порожніх газових балона стоять без діла 🤔

А взагалі, що ж ви робили із березня місяця ?
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02.11.2020 10:41 Ответить
А що ж ви до цього робили маланські мерзоти. тільки язиком балаболите. Гроші забрали (розікрали) на дороги з фонда коронавіруса, 61.5 млн забрали від анкохворих ,зниклі гроші на "дешеві ліки" і інваліди все купляють за свої кошти.
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02.11.2020 11:07 Ответить
"лето красное пропела, оглянуться не успела..." или пи#дец подкрался незаметно, ну как всегда как петух клюнет начинают чесаться
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02.11.2020 15:03 Ответить
 
 