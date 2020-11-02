К середине ноября 25-26 тыс. коек будут обеспечены кислородом, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Общество
Регионы должны к середине ноября обеспечить кислородом 25-26 тыс. коек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Степанов отметил, что всего в Украине кислородом должно быть оборудовано 80% (не менее 40 тыс.) коек.
"В регионы уже выделили 572 млн грн на обеспечение кислородом. Кроме того, они подали дополнительную заявку на финансирование. В начале сентября у нас было 8 тыс. 800 коек с подведенным кислородом, в настоящее время 17 855 коек. По нашим планам регионы должны обеспечить подведением кислорода к средине ноября 25-26 тыс. коек", - сообщил он.
По словам министра, в Украине нет проблем с производством медицинского кислорода.
"В Украине есть 16 производителей медицинского кислорода. Срок получения такими производителями лицензии сокращен до нескольких дней после подготовки документов. Безопасность его использования для нас важна. С производством кислорода в Украине нет проблем, есть проблемы с тарой для кислорода", - сказал Степанов.
Пожалуйста, подождите...
Не в койку Украина ложится с ЗЕбилами, а в морг 😕
- Що робити ?
-Направити гроші на дороги,виплати мєнтам,виробництво серіалів...
Перед тем, как высерать очередные лозунги, Степанову было бы неплох посетить хотя бы парочку этих самых заводов по производству кислорода и поговорить с директорами. Оно бы тогда поняло, что любое увеличение производства, это огромная работа и ресурсы. И собственник не будет инвестировать в программу "мы у тебя сегодня купим (т.к. горит), а завтра ... непонятно".
А зі своєю можна?
У мене два порожніх газових балона стоять без діла 🤔
А взагалі, що ж ви робили із березня місяця ?