До середини листопада 25-26 тис. ліжок будуть забезпечені киснем, - Степанов
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Регіони мають до середини листопада забезпечити киснем 25-26 тис. Ліжок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Степанов зазначив, що всього в Україні киснем має бути обладнано 80% (щонайменше 40 тис.) ліжок.
"У регіони вже виділили 572 млн грн на забезпечення киснем. Крім того, вони подали додаткову заявку на фінансування. На початку вересня у нас було 8 тис. 800 ліжок з підведеним киснем, нині 17 855 ліжок. За нашими планами, регіони мають забезпечити підведенням кисню до середині листопада 25-26 тис. ліжок", - повідомив він.
За словами міністра, в Україні немає проблем з виробництвом медичного кисню.
"В Україні є 16 виробників медичного кисню. Термін отримання такими виробниками ліцензії скорочено до кількох днів після підготовки документів. Безпека його використання для нас важлива. З виробництвом кисню в Україні немає проблем, є проблеми з тарою для кисню", - сказав Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Не в койку Украина ложится с ЗЕбилами, а в морг 😕
- Що робити ?
-Направити гроші на дороги,виплати мєнтам,виробництво серіалів...
Перед тем, как высерать очередные лозунги, Степанову было бы неплох посетить хотя бы парочку этих самых заводов по производству кислорода и поговорить с директорами. Оно бы тогда поняло, что любое увеличение производства, это огромная работа и ресурсы. И собственник не будет инвестировать в программу "мы у тебя сегодня купим (т.к. горит), а завтра ... непонятно".
А зі своєю можна?
У мене два порожніх газових балона стоять без діла 🤔
А взагалі, що ж ви робили із березня місяця ?