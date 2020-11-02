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До середини листопада 25-26 тис. ліжок будуть забезпечені киснем, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

До середини листопада 25-26 тис. ліжок будуть забезпечені киснем, - Степанов

Регіони мають до середини листопада забезпечити киснем 25-26 тис. Ліжок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Степанов зазначив, що всього в Україні киснем має бути обладнано 80% (щонайменше 40 тис.) ліжок.

"У регіони вже виділили 572 млн грн на забезпечення киснем. Крім того, вони подали додаткову заявку на фінансування. На початку вересня у нас було 8 тис. 800 ліжок з підведеним киснем, нині 17 855 ліжок. За нашими планами, регіони мають забезпечити підведенням кисню до середині листопада 25-26 тис. ліжок", - повідомив він.

За словами міністра, в Україні немає проблем з виробництвом медичного кисню.

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"В Україні є 16 виробників медичного кисню. Термін отримання такими виробниками ліцензії скорочено до кількох днів після підготовки документів. Безпека його використання для нас важлива. З виробництвом кисню в Україні немає проблем, є проблеми з тарою для кисню", - сказав Степанов.

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Топ коментарі
+3
К койкам построят дороги и подвезут кислород?
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02.11.2020 09:53
+3
Набагато все простіше, просто хворих на ліжках випхають на дороги
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02.11.2020 09:57
+3
Хай дихають чистим кислородом на тепленькому асхвальті автобанів 😕
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02.11.2020 10:38
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К койкам построят дороги и подвезут кислород?
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02.11.2020 09:53 Відповісти
Набагато все простіше, просто хворих на ліжках випхають на дороги
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02.11.2020 09:57 Відповісти
Хай дихають чистим кислородом на тепленькому асхвальті автобанів 😕
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02.11.2020 10:38 Відповісти
кароче- страна на зиму - ложится в койку
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02.11.2020 09:54 Відповісти
Ну вы оптимист!
Не в койку Украина ложится с ЗЕбилами, а в морг 😕
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02.11.2020 10:44 Відповісти
Т.е. летом в пустых больницах это было сделать нельзя. Нужно было дождаться полной загрузки коек , а потом найти придурков, которые согласятся там протянуть магистраль. Даже не представляю, сколько им придется выложить за таких отчаянных ребят.
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02.11.2020 10:07 Відповісти
Не вистачає ШВЛ,ліжок,ліків,навіть кисню !
- Що робити ?
-Направити гроші на дороги,виплати мєнтам,виробництво серіалів...
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02.11.2020 10:08 Відповісти
С производством кислорода в Украине нет проблем ... Источник: https://censor.net/ru/n3228475
Перед тем, как высерать очередные лозунги, Степанову было бы неплох посетить хотя бы парочку этих самых заводов по производству кислорода и поговорить с директорами. Оно бы тогда поняло, что любое увеличение производства, это огромная работа и ресурсы. И собственник не будет инвестировать в программу "мы у тебя сегодня купим (т.к. горит), а завтра ... непонятно".
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02.11.2020 10:15 Відповісти
К середин ноября будет в день по 20 000 болеть. ***** там обеспечили.
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02.11.2020 10:17 Відповісти
Проблеми з тарою для кислороду?
А зі своєю можна?
У мене два порожніх газових балона стоять без діла 🤔

А взагалі, що ж ви робили із березня місяця ?
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02.11.2020 10:41 Відповісти
А що ж ви до цього робили маланські мерзоти. тільки язиком балаболите. Гроші забрали (розікрали) на дороги з фонда коронавіруса, 61.5 млн забрали від анкохворих ,зниклі гроші на "дешеві ліки" і інваліди все купляють за свої кошти.
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02.11.2020 11:07 Відповісти
"лето красное пропела, оглянуться не успела..." или пи#дец подкрался незаметно, ну как всегда как петух клюнет начинают чесаться
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02.11.2020 15:03 Відповісти
 
 