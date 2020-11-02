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В Украине заработал контакт-центр по борьбе с COVID-19, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине заработал контакт-центр по борьбе с COVID-19, - Степанов

Сегодня начал работу контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию COVID-19. Там можно получить информацию, если пациент не может связаться со своим семейным врачом или получить направление на анализы.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, там будут работать 150 операторов. Сам центр будет работать круглосуточно. Номер телефона - 0 800 60 20 19.

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"Алгоритм действия следующий: если оператору необходимо уточнить информацию, а вы понимаете, что такого будет очень много, например, вы позвонили с какого-то там небольшого города в Хмельницкой области, и вас тревожит вопрос, что вы не можете дозвониться своему семейному врачу. Или вы не можете получить направление на сдачу анализов, или компьютерную томографию. Или у вас возникли вопросы по ПЦР-тестированию", - отметил министр.

Чтобы выяснить и предоставить вам исчерпывающий ответ, оператору нужно будет связаться с соответствующим городом, с соответствующим семейным врачом, и затем предоставить эту информацию, отметил Степанов.

Все это будет регистрироваться в CRM-системе, которая автоматически будет отправлять его на рассмотрение в регионы.

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"Затем, после получения ответа, оператор обязательно вам должен позвонить", - сказал Степанов.

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И опять отфутболить к этому недоступному семейному врачу?
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02.11.2020 10:55 Ответить
І отримати відповідь лікуйтесь вдома.
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02.11.2020 10:56 Ответить
В Украине заработал контакт-центр по борьбе с COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 4767
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02.11.2020 10:58 Ответить
Пациент не может связаться с врачем у себя в городе, а сосатильница Степанова сможет ? Да она два слова связать в кучу не сможет. ЗеДибилы ***.
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02.11.2020 10:56 Ответить
Вчора на 5 каналі Порох розповідав як він лікувався. Від антибіотиків відмовився, вживав лише вітаміни та мікроелементи. Окремо відзначив там наявність цинку.
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02.11.2020 11:00 Ответить
І все це в Оберігу - вітамінками В Україні запрацював контакт-центр із боротьби з COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8157 В Україні запрацював контакт-центр із боротьби з COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 281 В Україні запрацював контакт-центр із боротьби з COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 281
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02.11.2020 11:09 Ответить
Сімейні лікарі попродавали свої мобільні аби вилікувати пацієнтів з Ковідом.

А навіщо такі лікарі?

В Україні потрібна реальна медична реформа, де лікар не буде брати хабарів від всіх пацієнтів і ні..ра (вибачте) не знає як лікувати хвороби.
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02.11.2020 11:10 Ответить
Пусть еще с Уляной Супрун соединят-однофигственно.. В Україні запрацював контакт-центр із боротьби з COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3862
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02.11.2020 11:23 Ответить
Не прошло и полгода?
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02.11.2020 11:37 Ответить
 
 