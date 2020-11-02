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В Україні запрацював контакт-центр із боротьби з COVID-19, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні запрацював контакт-центр із боротьби з COVID-19, - Степанов

Сьогодні почав роботу контакт-центр Міністерства охорони здоров’я з протидії COVID-19. Там можна отримати інформацію, якщо пацієнт не може зв'язатися зі своїм сімейним лікарем чи отримати направлення на аналізи.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За його словам, там працюватиме 150 операторів. Сам центр працюватиме цілодобово. Номер телефону - 0 800 60 20 19.

"Алгоритм дії такий: якщо оператору необхідно уточнити інформацію, а ви розумієте, що такого буде дуже багато, наприклад, ви зателефонували з якогось там невеликого міста у Хмельницькій області, і вас турбує питання, що ви не можете додзвонитися своєму сімейному лікарю. Або ви не можете отримати направлення на здачу аналізів, або комп’ютерну томографію. Або у вас виникли питання з ПЛР-тестування", - зазначив міністр.

Щоб з’ясувати і надати вам вичерпну відповідь, оператору потрібно буде зв’язатися з відповідним містом, з відповідним сімейним лікарем, і потім надати цю інформацію, зазначив Степанов.

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Все це буде реєструватися в CRM-системі, яка автоматично буде надсилати його на розгляд у регіони.

"Потім, після отримання відповіді, оператор обов’язково вам має зателефонувати", - сказав Степанов.

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И опять отфутболить к этому недоступному семейному врачу?
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02.11.2020 10:55 Відповісти
І отримати відповідь лікуйтесь вдома.
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02.11.2020 10:56 Відповісти
В Украине заработал контакт-центр по борьбе с COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 4767
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02.11.2020 10:58 Відповісти
Пациент не может связаться с врачем у себя в городе, а сосатильница Степанова сможет ? Да она два слова связать в кучу не сможет. ЗеДибилы ***.
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02.11.2020 10:56 Відповісти
Вчора на 5 каналі Порох розповідав як він лікувався. Від антибіотиків відмовився, вживав лише вітаміни та мікроелементи. Окремо відзначив там наявність цинку.
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02.11.2020 11:00 Відповісти
І все це в Оберігу - вітамінками В Україні запрацював контакт-центр із боротьби з COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8157 В Україні запрацював контакт-центр із боротьби з COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 281 В Україні запрацював контакт-центр із боротьби з COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 281
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02.11.2020 11:09 Відповісти
Сімейні лікарі попродавали свої мобільні аби вилікувати пацієнтів з Ковідом.

А навіщо такі лікарі?

В Україні потрібна реальна медична реформа, де лікар не буде брати хабарів від всіх пацієнтів і ні..ра (вибачте) не знає як лікувати хвороби.
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02.11.2020 11:10 Відповісти
Пусть еще с Уляной Супрун соединят-однофигственно.. В Україні запрацював контакт-центр із боротьби з COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3862
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02.11.2020 11:23 Відповісти
Не прошло и полгода?
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02.11.2020 11:37 Відповісти
 
 