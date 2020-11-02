Вирус коварен и непрогнозируем. Зима будет тяжелой, - главный санврач Ляшко
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Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко прогнозирует тяжелую ситуацию с коронавирусом грядущей зимой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью сайту "Сегодня".
"Зима будет тяжелой, и об этом свидетельствует динамика, которую мы имеем", – сказал он.
Чиновник Минздрава особенно обеспокоен динамикой заболеваемости в европейских странах, где, например, Франция фиксирует 50 тысяч случаев в день.
"Если такие тенденции будут продолжаться и не будет пиковой нагрузки, после которой идет спад или плато, то мы увидим, до какого уровня будет подниматься количество больных", – говорит Ляшко.
Он напомнил, что карантинные мероприятия в начале весны позволили растянуть заболеваемость во времени и у нас не было проседания количества случаев, ситуация держалась определенный промежуток времени. А когда все вернулись из отпусков, начался учебный процесс – изменилась социальная среда, в которой люди были три летних месяца – все это дало прирост количества случаев коронавирусной болезни.
"Это еще раз подтверждает, что вирус коварен и непрогнозируем", – подчеркнул замминистра здравоохранения.
Ляшко подчеркнул, что Минздрав рассматривает сценарий, когда будет 20 тысяч новых больных в сутки.
"Когда мы говорим, что вышли на цифры 6-7 тысяч в сутки, то уже стоит вопрос перепрофилирования системы здравоохранения с предотвращения к уменьшению смертности", – добавил он.
Как мы уже писали, в Минздраве ожидают пик эпидемии в конце ноября. И. о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин прогнозирует спад заболеваемости в декабре-январе. А тем временем один из разработчиков отечественной вакцины против COVID-19 Михаил Фаворов в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что украинскую вакцину начнут тестировать через три месяца, а ее конечное изготовление можно ожидать примерно через год.
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Но развитая должным образом иммунная система с респираторкой - любой - справляться должна.
Обычный иммунитет.
Повторюсь - это респираторное заболевание. Да, отличающееся от гриппа или от ОРВИ. Которые тоже неоднородны - у одного только гриппа свыше 2000 разных штаммов.
Развитый иммунитет с любой респираторкой должен справляться. Сам.
Ну а если... он угроблен... пивандрием там... сигами... та много чем...
Не знаю, после моих ли неоднократных замечаний, но он на фото наконец-то в маске.
Для понта?
Да и кроме того, там обычно стоит сурдопереводчик - в метре где-то. Сче его вырезали из кадра (сознательно?).
Кроме того, есть операторы... иные сотрудники...
Так шо... будь добр... делай то к чему призываешь остальных.
И в идеале постоянно а не для репортажа.
З.Ы.: Вот будет ржака, когда он заболеет - после того как начнет носить)))))
"Суровые году уходят,
Гатовицца нада к зимЛе"...
видно шо чел в больничку не попадал ... ну и слава Богу. Будь здоров!
а сорок штук не хочешь, выйдешь в лучшем случае дохлятиной и "на покушать" не останется ни копейки...или у тебя связи с Трампом и будет вакцина из США за 10 тыс.$ ...?
у нас на пример - заболел(корона) учитель продлённого дня. ничо... всё нормально. школа работает(типо не разнесла заразу по всей школе общаясь с другими учиелями, да просто ходя по школе. а дети???).
пошли на каникулы, начали болеть дети. но удетей всё проходит быстро. а за детьми - родители. у соседей дочка 9й класс. мать точно подтверждено корону. отец болен такими же симтомами. лечаться дома.
а склько таких по району? да все дети что были в школе - носители. а значить и родители тоже разносят по городу, маршруткам.
и никто не шевелится что бы закрыть на карантин, типо это ничего страшного что один учитель заболел.
по моему там понабирали тупых и они не понимают что зараза очень быстро передаётся.