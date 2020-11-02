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Вирус коварен и непрогнозируем. Зима будет тяжелой, - главный санврач Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Вирус коварен и непрогнозируем. Зима будет тяжелой, - главный санврач Ляшко

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко прогнозирует тяжелую ситуацию с коронавирусом грядущей зимой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Зима будет тяжелой, и об этом свидетельствует динамика, которую мы имеем", – сказал он.

Чиновник Минздрава особенно обеспокоен динамикой заболеваемости в европейских странах, где, например, Франция фиксирует 50 тысяч случаев в день.

"Если такие тенденции будут продолжаться и не будет пиковой нагрузки, после которой идет спад или плато, то мы увидим, до какого уровня будет подниматься количество больных", – говорит Ляшко.

Он напомнил, что карантинные мероприятия в начале весны позволили растянуть заболеваемость во времени и у нас не было проседания количества случаев, ситуация держалась определенный промежуток времени. А когда все вернулись из отпусков, начался учебный процесс – изменилась социальная среда, в которой люди были три летних месяца – все это дало прирост количества случаев коронавирусной болезни.

"Это еще раз подтверждает, что вирус коварен и непрогнозируем", – подчеркнул замминистра здравоохранения.

Ляшко подчеркнул, что Минздрав рассматривает сценарий, когда будет 20 тысяч новых больных в сутки.

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"Когда мы говорим, что вышли на цифры 6-7 тысяч в сутки, то уже стоит вопрос перепрофилирования системы здравоохранения с предотвращения к уменьшению смертности", – добавил он.

Как мы уже писали, в Минздраве ожидают пик эпидемии в конце ноября. И. о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин прогнозирует спад заболеваемости в декабре-январе. А тем временем один из разработчиков отечественной вакцины против COVID-19 Михаил Фаворов в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что украинскую вакцину начнут тестировать через три месяца, а ее конечное изготовление можно ожидать примерно через год.

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Топ комментарии
+6
Вирус коварен и не прогнозируем. Зима будет тяжелой, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6613
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02.11.2020 11:40
+3
Кто сказал, что не кладут? Было бы на что. А при откате 40% - можно подряд и в Антарктиде брать. И списать можно на пингвинов - уж очень они недолюбливают асфальт
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02.11.2020 11:52
+3
какой иммунитет когда ежедневный экспоненциальный рост почти 2,5 раза, где этот иммунитет, там где создавали это оружие отлично знали про иммунитет и всё сделали с точностью на оборот
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02.11.2020 11:53
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Вирус коварен и не прогнозируем. Зима будет тяжелой, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6613
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02.11.2020 11:40 Ответить
Это помешает зеленым скотам закатывать деньги вирусного фонда в асфальт или нет??
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02.11.2020 11:40 Ответить
Зимой асфальт не кладут хотя ЗЕбилы могут!
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02.11.2020 11:42 Ответить
Кладут, ещё как! В декабре Николаев-Херсон починили, даже всё держицца пока.
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02.11.2020 11:50 Ответить
Кто сказал, что не кладут? Было бы на что. А при откате 40% - можно подряд и в Антарктиде брать. И списать можно на пингвинов - уж очень они недолюбливают асфальт
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02.11.2020 11:52 Ответить
Угу. В то время как ты и тебе подобные закрыли на два месяца людей в бетонных коробках отобрав у них эти самые месяцы на формирование иммунитета...
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02.11.2020 11:42 Ответить
Иммунитета от ковида нет! Но тогда было 300 зараженных в день а сейчас 8000!
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02.11.2020 11:44 Ответить
Специфического - нет (хотя и это не совсем верно... но для того чтобы в этом убедиться - нужно зарыться в мачтасть. Сильно. Оно вам надо? Проще масочку одеть ).
Но развитая должным образом иммунная система с респираторкой - любой - справляться должна.
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02.11.2020 11:50 Ответить
какой иммунитет когда ежедневный экспоненциальный рост почти 2,5 раза, где этот иммунитет, там где создавали это оружие отлично знали про иммунитет и всё сделали с точностью на оборот
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02.11.2020 11:53 Ответить
Знаете... тогда еще более забавными выглядят потуги защититься куском марли, закрывающим рожу - от биологического оружия.
Обычный иммунитет.
Повторюсь - это респираторное заболевание. Да, отличающееся от гриппа или от ОРВИ. Которые тоже неоднородны - у одного только гриппа свыше 2000 разных штаммов.
Развитый иммунитет с любой респираторкой должен справляться. Сам.
Ну а если... он угроблен... пивандрием там... сигами... та много чем...
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02.11.2020 12:05 Ответить
Хотя уже есть тенденция.
Не знаю, после моих ли неоднократных замечаний, но он на фото наконец-то в маске.
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02.11.2020 11:43 Ответить
А нафига ему маска если поблизости никого нет?...
Для понта? Вірус підступний і непрогнозований. Зима буде важкою, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 5928
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02.11.2020 12:06 Ответить
Как это "зачем"? Он на улице? Не-а. Значит - обязан.
Да и кроме того, там обычно стоит сурдопереводчик - в метре где-то. Сче его вырезали из кадра (сознательно?).
Кроме того, есть операторы... иные сотрудники...
Так шо... будь добр... делай то к чему призываешь остальных.
И в идеале постоянно а не для репортажа.
З.Ы.: Вот будет ржака, когда он заболеет - после того как начнет носить)))))
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02.11.2020 12:09 Ответить
А так - будет.
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02.11.2020 12:10 Ответить
В "переводе на понятный: "Впереди конкретная Ж.ПА, спасайся кто и как может"?! 😯
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02.11.2020 11:46 Ответить
тат ту и без вируса трындеца хватает за глаза.
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02.11.2020 11:49 Ответить
- Мы фсе умрьом! - таков посыл главврача. Гениально!
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02.11.2020 11:49 Ответить
Главный посыл, что умрёте быстро и без мед помощи.
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02.11.2020 12:03 Ответить
Ну, если у вас имеются деньжата, которые быстро перекочуют кое-кому в карман, то шансы есть.))
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02.11.2020 12:04 Ответить
А я думал, что Ляшко уже в зимнюю спячку впал. Как-то, в последнее время, право обделаться он предоставлял исключительно Степанову, а сам отсиживался в тылу.
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02.11.2020 11:50 Ответить
Раствор коварен!!!
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02.11.2020 11:53 Ответить
Прогнозист блин...задрал ты своей вонючей рекламой кашля....
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02.11.2020 11:57 Ответить
шо апять :
"Суровые году уходят,
Гатовицца нада к зимЛе"...
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02.11.2020 12:01 Ответить
Берем три равных доли...Гидроксихлорохина,Азитромицина и сульфата цинка...делаем коктейль и пьем утром...,вместо чая....,и все проблемы...
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02.11.2020 12:01 Ответить
а, четвёртая доля я так понял это ...чёрный пакет?
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02.11.2020 12:09 Ответить
Этим способом вылечился Дональд Трамп,премьер Британии Борис Джонсон... Вірус підступний і непрогнозований. Зима буде важкою, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 7873 и тд.......
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02.11.2020 12:11 Ответить
Лечение проходит 5 дней...стоимость 20 долларов Вірус підступний і непрогнозований. Зима буде важкою, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 661
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02.11.2020 12:14 Ответить
Захотите выжить выпьете пяток коктейлей.......никуда вы не денетесь...
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02.11.2020 12:22 Ответить
Вірус підступний і непрогнозований. Зима буде важкою, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4052пяток коктейлей говоришь...
видно шо чел в больничку не попадал ... ну и слава Богу. Будь здоров!
а сорок штук не хочешь, выйдешь в лучшем случае дохлятиной и "на покушать" не останется ни копейки...или у тебя связи с Трампом и будет вакцина из США за 10 тыс.$ ...?
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02.11.2020 13:15 Ответить
До зимы еще дожить нужно!
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02.11.2020 12:33 Ответить
школы надо переводить на дистанционку(только нормальную, а не то что было). вся зараза от туда.
у нас на пример - заболел(корона) учитель продлённого дня. ничо... всё нормально. школа работает(типо не разнесла заразу по всей школе общаясь с другими учиелями, да просто ходя по школе. а дети???).
пошли на каникулы, начали болеть дети. но удетей всё проходит быстро. а за детьми - родители. у соседей дочка 9й класс. мать точно подтверждено корону. отец болен такими же симтомами. лечаться дома.
а склько таких по району? да все дети что были в школе - носители. а значить и родители тоже разносят по городу, маршруткам.
и никто не шевелится что бы закрыть на карантин, типо это ничего страшного что один учитель заболел.
по моему там понабирали тупых и они не понимают что зараза очень быстро передаётся.
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02.11.2020 13:01 Ответить
Вірус може і не прогнозований, але експоненту вже давно відкрили. Тому майбутнє ясне, але сумне
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02.11.2020 13:57 Ответить
 
 