Вірус підступний і непрогнозований. Зима буде важкою, - головний санлікар Ляшко
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Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко прогнозує важку ситуацію з коронавірусом прийдешньої зими.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю сайту "Сегодня".
"Зима буде важкою, і про це свідчить динаміка, яку ми маємо", - сказав він.
Чиновник МОЗ особливо стурбований динамікою захворюваності в європейських країнах, де, наприклад, Франція фіксує 50 тисяч випадків на день.
"Якщо такі тенденції будуть продовжуватися і не буде пікового навантаження, після якого йде спад або плато, то ми побачимо, до якого рівня буде підніматися кількість хворих", - говорить Ляшко.
Він нагадав, що карантинні заходи на початку весни дозволили розтягнути захворюваність у часі й у нас не було просідання кількості випадків, ситуація трималася певний проміжок часу. А коли всі повернулися з відпусток, розпочався навчальний процес - змінилося соціальне середовище, в якому люди були три літні місяці - все це дало приріст кількості випадків коронавірусної хвороби.
"Це ще раз підтверджує, що вірус підступний і непрогнозований", - підкреслив заступник міністра охорони здоров'я.
Ляшко підкреслив, що Міністерство охорони здоров'я розглядає сценарій, коли буде 20 тисяч нових хворих на добу.
"Коли ми говоримо, що вийшли на цифри 6-7 тисяч на добу, то вже стоїть питання перепрофілювання системи охорони здоров'я із запобігання до зменшення смертності", - додав він.
Як ми вже писали, в Міністерстві охорони здоров'я очікують пік епідемії в кінці листопада. В. о. директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін прогнозує спад захворюваності в грудні-січні. А тим часом один з розробників вітчизняної вакцини проти COVID-19 Михайло Фаворов в інтерв'ю сайту "Сегодня" розповів, що українську вакцину почнуть тестувати через три місяці, а її кінцеве виготовлення можна очікувати приблизно через рік.
Будь ласка, зачекайте...
Но развитая должным образом иммунная система с респираторкой - любой - справляться должна.
Обычный иммунитет.
Повторюсь - это респираторное заболевание. Да, отличающееся от гриппа или от ОРВИ. Которые тоже неоднородны - у одного только гриппа свыше 2000 разных штаммов.
Развитый иммунитет с любой респираторкой должен справляться. Сам.
Ну а если... он угроблен... пивандрием там... сигами... та много чем...
Не знаю, после моих ли неоднократных замечаний, но он на фото наконец-то в маске.
Для понта?
Да и кроме того, там обычно стоит сурдопереводчик - в метре где-то. Сче его вырезали из кадра (сознательно?).
Кроме того, есть операторы... иные сотрудники...
Так шо... будь добр... делай то к чему призываешь остальных.
И в идеале постоянно а не для репортажа.
З.Ы.: Вот будет ржака, когда он заболеет - после того как начнет носить)))))
"Суровые году уходят,
Гатовицца нада к зимЛе"...
видно шо чел в больничку не попадал ... ну и слава Богу. Будь здоров!
а сорок штук не хочешь, выйдешь в лучшем случае дохлятиной и "на покушать" не останется ни копейки...или у тебя связи с Трампом и будет вакцина из США за 10 тыс.$ ...?
у нас на пример - заболел(корона) учитель продлённого дня. ничо... всё нормально. школа работает(типо не разнесла заразу по всей школе общаясь с другими учиелями, да просто ходя по школе. а дети???).
пошли на каникулы, начали болеть дети. но удетей всё проходит быстро. а за детьми - родители. у соседей дочка 9й класс. мать точно подтверждено корону. отец болен такими же симтомами. лечаться дома.
а склько таких по району? да все дети что были в школе - носители. а значить и родители тоже разносят по городу, маршруткам.
и никто не шевелится что бы закрыть на карантин, типо это ничего страшного что один учитель заболел.
по моему там понабирали тупых и они не понимают что зараза очень быстро передаётся.