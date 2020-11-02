Вірус підступний і непрогнозований. Зима буде важкою, - головний санлікар Ляшко

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко прогнозує важку ситуацію з коронавірусом прийдешньої зими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю сайту "Сегодня".

"Зима буде важкою, і про це свідчить динаміка, яку ми маємо", - сказав він.

Чиновник МОЗ особливо стурбований динамікою захворюваності в європейських країнах, де, наприклад, Франція фіксує 50 тисяч випадків на день.

"Якщо такі тенденції будуть продовжуватися і не буде пікового навантаження, після якого йде спад або плато, то ми побачимо, до якого рівня буде підніматися кількість хворих", - говорить Ляшко.

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Він нагадав, що карантинні заходи на початку весни дозволили розтягнути захворюваність у часі й у нас не було просідання кількості випадків, ситуація трималася певний проміжок часу. А коли всі повернулися з відпусток, розпочався навчальний процес - змінилося соціальне середовище, в якому люди були три літні місяці - все це дало приріст кількості випадків коронавірусної хвороби.

"Це ще раз підтверджує, що вірус підступний і непрогнозований", - підкреслив заступник міністра охорони здоров'я.

Ляшко підкреслив, що Міністерство охорони здоров'я розглядає сценарій, коли буде 20 тисяч нових хворих на добу.

"Коли ми говоримо, що вийшли на цифри 6-7 тисяч на добу, то вже стоїть питання перепрофілювання системи охорони здоров'я із запобігання до зменшення смертності", - додав він.

Як ми вже писали, в Міністерстві охорони здоров'я очікують пік епідемії в кінці листопада. В. о. директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін прогнозує спад захворюваності в грудні-січні. А тим часом один з розробників вітчизняної вакцини проти COVID-19 Михайло Фаворов в інтерв'ю сайту "Сегодня" розповів, що українську вакцину почнуть тестувати через три місяці, а її кінцеве виготовлення можна очікувати приблизно через рік.