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Вірус підступний і непрогнозований. Зима буде важкою, - головний санлікар Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Події

Вірус підступний і непрогнозований. Зима буде важкою, - головний санлікар Ляшко

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко прогнозує важку ситуацію з коронавірусом прийдешньої зими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю сайту "Сегодня".

"Зима буде важкою, і про це свідчить динаміка, яку ми маємо", - сказав він.

Чиновник МОЗ особливо стурбований динамікою захворюваності в європейських країнах, де, наприклад, Франція фіксує 50 тисяч випадків на день.

"Якщо такі тенденції будуть продовжуватися і не буде пікового навантаження, після якого йде спад або плато, то ми побачимо, до якого рівня буде підніматися кількість хворих", - говорить Ляшко.

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Він нагадав, що карантинні заходи на початку весни дозволили розтягнути захворюваність у часі й у нас не було просідання кількості випадків, ситуація трималася певний проміжок часу. А коли всі повернулися з відпусток, розпочався навчальний процес - змінилося соціальне середовище, в якому люди були три літні місяці - все це дало приріст кількості випадків коронавірусної хвороби.

"Це ще раз підтверджує, що вірус підступний і непрогнозований", - підкреслив заступник міністра охорони здоров'я.

Ляшко підкреслив, що Міністерство охорони здоров'я розглядає сценарій, коли буде 20 тисяч нових хворих на добу.

"Коли ми говоримо, що вийшли на цифри 6-7 тисяч на добу, то вже стоїть питання перепрофілювання системи охорони здоров'я із запобігання до зменшення смертності", - додав він.

Як ми вже писали, в Міністерстві охорони здоров'я очікують пік епідемії в кінці листопада. В. о. директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін прогнозує спад захворюваності в грудні-січні. А тим часом один з розробників вітчизняної вакцини проти COVID-19 Михайло Фаворов в інтерв'ю сайту "Сегодня" розповів, що українську вакцину почнуть тестувати через три місяці, а її кінцеве виготовлення можна очікувати приблизно через рік.

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Топ коментарі
+6
Вирус коварен и не прогнозируем. Зима будет тяжелой, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6613
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02.11.2020 11:40
+3
Кто сказал, что не кладут? Было бы на что. А при откате 40% - можно подряд и в Антарктиде брать. И списать можно на пингвинов - уж очень они недолюбливают асфальт
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02.11.2020 11:52
+3
какой иммунитет когда ежедневный экспоненциальный рост почти 2,5 раза, где этот иммунитет, там где создавали это оружие отлично знали про иммунитет и всё сделали с точностью на оборот
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02.11.2020 11:53
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Вирус коварен и не прогнозируем. Зима будет тяжелой, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6613
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02.11.2020 11:40 Відповісти
Это помешает зеленым скотам закатывать деньги вирусного фонда в асфальт или нет??
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02.11.2020 11:40 Відповісти
Зимой асфальт не кладут хотя ЗЕбилы могут!
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02.11.2020 11:42 Відповісти
Кладут, ещё как! В декабре Николаев-Херсон починили, даже всё держицца пока.
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02.11.2020 11:50 Відповісти
Кто сказал, что не кладут? Было бы на что. А при откате 40% - можно подряд и в Антарктиде брать. И списать можно на пингвинов - уж очень они недолюбливают асфальт
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02.11.2020 11:52 Відповісти
Угу. В то время как ты и тебе подобные закрыли на два месяца людей в бетонных коробках отобрав у них эти самые месяцы на формирование иммунитета...
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02.11.2020 11:42 Відповісти
Иммунитета от ковида нет! Но тогда было 300 зараженных в день а сейчас 8000!
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02.11.2020 11:44 Відповісти
Специфического - нет (хотя и это не совсем верно... но для того чтобы в этом убедиться - нужно зарыться в мачтасть. Сильно. Оно вам надо? Проще масочку одеть ).
Но развитая должным образом иммунная система с респираторкой - любой - справляться должна.
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02.11.2020 11:50 Відповісти
какой иммунитет когда ежедневный экспоненциальный рост почти 2,5 раза, где этот иммунитет, там где создавали это оружие отлично знали про иммунитет и всё сделали с точностью на оборот
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02.11.2020 11:53 Відповісти
Знаете... тогда еще более забавными выглядят потуги защититься куском марли, закрывающим рожу - от биологического оружия.
Обычный иммунитет.
Повторюсь - это респираторное заболевание. Да, отличающееся от гриппа или от ОРВИ. Которые тоже неоднородны - у одного только гриппа свыше 2000 разных штаммов.
Развитый иммунитет с любой респираторкой должен справляться. Сам.
Ну а если... он угроблен... пивандрием там... сигами... та много чем...
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02.11.2020 12:05 Відповісти
Хотя уже есть тенденция.
Не знаю, после моих ли неоднократных замечаний, но он на фото наконец-то в маске.
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02.11.2020 11:43 Відповісти
А нафига ему маска если поблизости никого нет?...
Для понта? Вірус підступний і непрогнозований. Зима буде важкою, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 5928
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02.11.2020 12:06 Відповісти
Как это "зачем"? Он на улице? Не-а. Значит - обязан.
Да и кроме того, там обычно стоит сурдопереводчик - в метре где-то. Сче его вырезали из кадра (сознательно?).
Кроме того, есть операторы... иные сотрудники...
Так шо... будь добр... делай то к чему призываешь остальных.
И в идеале постоянно а не для репортажа.
З.Ы.: Вот будет ржака, когда он заболеет - после того как начнет носить)))))
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02.11.2020 12:09 Відповісти
А так - будет.
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02.11.2020 12:10 Відповісти
В "переводе на понятный: "Впереди конкретная Ж.ПА, спасайся кто и как может"?! 😯
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02.11.2020 11:46 Відповісти
тат ту и без вируса трындеца хватает за глаза.
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02.11.2020 11:49 Відповісти
- Мы фсе умрьом! - таков посыл главврача. Гениально!
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02.11.2020 11:49 Відповісти
Главный посыл, что умрёте быстро и без мед помощи.
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02.11.2020 12:03 Відповісти
Ну, если у вас имеются деньжата, которые быстро перекочуют кое-кому в карман, то шансы есть.))
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02.11.2020 12:04 Відповісти
А я думал, что Ляшко уже в зимнюю спячку впал. Как-то, в последнее время, право обделаться он предоставлял исключительно Степанову, а сам отсиживался в тылу.
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02.11.2020 11:50 Відповісти
Раствор коварен!!!
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02.11.2020 11:53 Відповісти
Прогнозист блин...задрал ты своей вонючей рекламой кашля....
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02.11.2020 11:57 Відповісти
шо апять :
"Суровые году уходят,
Гатовицца нада к зимЛе"...
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02.11.2020 12:01 Відповісти
Берем три равных доли...Гидроксихлорохина,Азитромицина и сульфата цинка...делаем коктейль и пьем утром...,вместо чая....,и все проблемы...
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02.11.2020 12:01 Відповісти
а, четвёртая доля я так понял это ...чёрный пакет?
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02.11.2020 12:09 Відповісти
Этим способом вылечился Дональд Трамп,премьер Британии Борис Джонсон... Вірус підступний і непрогнозований. Зима буде важкою, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 7873 и тд.......
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02.11.2020 12:11 Відповісти
Лечение проходит 5 дней...стоимость 20 долларов Вірус підступний і непрогнозований. Зима буде важкою, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 661
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02.11.2020 12:14 Відповісти
Захотите выжить выпьете пяток коктейлей.......никуда вы не денетесь...
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02.11.2020 12:22 Відповісти
Вірус підступний і непрогнозований. Зима буде важкою, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4052пяток коктейлей говоришь...
видно шо чел в больничку не попадал ... ну и слава Богу. Будь здоров!
а сорок штук не хочешь, выйдешь в лучшем случае дохлятиной и "на покушать" не останется ни копейки...или у тебя связи с Трампом и будет вакцина из США за 10 тыс.$ ...?
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02.11.2020 13:15 Відповісти
До зимы еще дожить нужно!
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02.11.2020 12:33 Відповісти
школы надо переводить на дистанционку(только нормальную, а не то что было). вся зараза от туда.
у нас на пример - заболел(корона) учитель продлённого дня. ничо... всё нормально. школа работает(типо не разнесла заразу по всей школе общаясь с другими учиелями, да просто ходя по школе. а дети???).
пошли на каникулы, начали болеть дети. но удетей всё проходит быстро. а за детьми - родители. у соседей дочка 9й класс. мать точно подтверждено корону. отец болен такими же симтомами. лечаться дома.
а склько таких по району? да все дети что были в школе - носители. а значить и родители тоже разносят по городу, маршруткам.
и никто не шевелится что бы закрыть на карантин, типо это ничего страшного что один учитель заболел.
по моему там понабирали тупых и они не понимают что зараза очень быстро передаётся.
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02.11.2020 13:01 Відповісти
Вірус може і не прогнозований, але експоненту вже давно відкрили. Тому майбутнє ясне, але сумне
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02.11.2020 13:57 Відповісти
 
 