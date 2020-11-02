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Средний коэффициент выявления коронавируса остается на уровне 18-19%, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Средний коэффициент выявления коронавируса остается на уровне 18-19%, - Ляшко

Средний коэффициент выявления заболевших COVID-19 в течение последних трех недель остается на уровне 18-19%.

Об этом в интервью "Сегодня" заявил главный санитарный врачи, замглавы Минздрава Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"В среднем на уровне страны так называемый коэффициент выявления, то есть доля позитивных из всех проведенных исследований, стабилен уже в течение последних трех недель и колеблется в пределах 18-19%", - отметил главный санврач.

В то же время, по словам Ляшко, "в отдельных регионах были колебания и более 30%".

"Преимущественно это связано с четкими критериями тестирования и приоритетности исследований - мы тестируем в первую очередь, лиц с подозрением, лиц, больных пневмонией и близких контактных. На самом деле, подобная динамика отслеживается и в других странах Европы, которые находятся в активной фазе развития эпидемии. В Чехии этот показатель составляет более 31%, в Польше и Бельгии также выше, чем в Украине - 21% на уровне страны", - объяснил главный санврач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко не исключает закрытие метро в случае попадания Киева в "красную" зону. Маршруты из столицы также могут запретить

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Топ комментарии
+3
А где наш мастер по борьбе с КОВИД? Как-то скучно без его видосиков.
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02.11.2020 11:51
+3
Мабуть шини під КСУ таскає.
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02.11.2020 11:58
+2
Тобто офіційну цифру треба множити на п`ять? Ну я, власне, так і думав. Средний коэффициент выявления коронавируса остается на уровне 18-19%, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6280
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02.11.2020 11:57
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А где наш мастер по борьбе с КОВИД? Как-то скучно без его видосиков.
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02.11.2020 11:51 Ответить
Мабуть шини під КСУ таскає.
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02.11.2020 11:58 Ответить
чем дешевле тести тем лучше статистика Средний коэффициент выявления коронавируса остается на уровне 18-19%, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1146
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02.11.2020 12:04 Ответить
мастеру "разговорного жанра" нечего сказать

а в это время:
У Посольстві США в Україні заявили про «дедалі більшу стурбованість» через події, пов'язані з рішенням КС

стурбованність виявляється є декількох сортів свєжесті Середній коефіцієнт виявлення коронавірусу залишається на рівні 18-19%, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9619
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02.11.2020 12:08 Ответить
В америкосів хоч стурбованість, нашим "пересічним" взагалі до сраки...
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02.11.2020 12:30 Ответить
а украіноси шо на це кажуть?
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02.11.2020 15:30 Ответить
Тобто офіційну цифру треба множити на п`ять? Ну я, власне, так і думав. Средний коэффициент выявления коронавируса остается на уровне 18-19%, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6280
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02.11.2020 11:57 Ответить
"Усушка, утруска, бой...." Средний коэффициент выявления коронавируса остается на уровне 18-19%, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9123
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02.11.2020 12:04 Ответить
В Словакии начали тестировать ВСЕХ , и здоровых и с простудой.
Какой- нибудь короновирус выявляется у 1% людей.
Вот теперь видно, какая это масштабная пандемия.
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02.11.2020 12:04 Ответить
Ну звичайно! Але э одне але! Швидка допомога не приїхала на виклик тому що в людини немає підвищеної температури. А то був не КОВІД, а інфаркт... Від чого він помер? Від не діагностованого КОВІДу?
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02.11.2020 12:26 Ответить
В китайском портовом городе Циндао в течение пяти дней на COVID-19 протестировали всех жителей, а это 9 миллионов человек.
Посадили на карантин всех положительных.
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02.11.2020 12:26 Ответить
За рахунок тих китайців що перевіряли? Бо в нас безкоштовно лише главзєбілів перевіряють.
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02.11.2020 12:28 Ответить
У них даже по собственному желанию - бесплатно.
Комуняки, что с них взять.
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02.11.2020 12:34 Ответить
"мы тестируем в первую очередь, лиц с подозрением, лиц, больных пневмонией и близких контактных."Источник: https://censor.net/ru/n3228505

Ну вот поэтому и такая жопа, пневмония начинается через неделю после появления первых симптомов простуды, если за эту неделю не вылечиться. И к моменту когда развивается пневмония у 90 % больных нет уже вируса. ПЦР показывает отрицательный результат и выявление на уровне 18%. Делайте тест при первых симптомах ОРВИ и результат удивит.
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02.11.2020 13:40 Ответить
 
 