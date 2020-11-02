Середній коефіцієнт виявлення коронавірусу залишається на рівні 18-19%, - Ляшко
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Середній коефіцієнт виявлення хворих на COVID-19 протягом останніх трьох тижнів залишається на рівні 18-19%.
Про це в інтерв'ю "Сегодня" заявив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"В середньому на рівні країни так званий коефіцієнт виявлення, тобто частка позитивних з усіх проведених досліджень, стабільний вже протягом останніх трьох тижнів і коливається в межах 18-19%", - зазначив головний санлікар.
Водночас, за словами Ляшка, "в окремих регіонах були коливання і більше 30%".
"Переважно це пов'язано з чіткими критеріями тестування і пріоритетності досліджень - ми тестуємо передовсім, осіб з підозрою, осіб, хворих на пневмонію і близьких контактних. Насправді, подібна динаміка відстежується і в інших країнах Європи, які перебувають в активній фазі розвитку епідемії. У Чехії цей показник становить понад 31%, в Польщі і Бельгії також вище, ніж в Україні - 21% на рівні країни", - пояснив головний санлікар.
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а в это время:
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стурбованність виявляється є декількох сортів свєжесті
Какой- нибудь короновирус выявляется у 1% людей.
Вот теперь видно, какая это масштабная пандемия.
Посадили на карантин всех положительных.
Комуняки, что с них взять.
Ну вот поэтому и такая жопа, пневмония начинается через неделю после появления первых симптомов простуды, если за эту неделю не вылечиться. И к моменту когда развивается пневмония у 90 % больных нет уже вируса. ПЦР показывает отрицательный результат и выявление на уровне 18%. Делайте тест при первых симптомах ОРВИ и результат удивит.