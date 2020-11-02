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Середній коефіцієнт виявлення коронавірусу залишається на рівні 18-19%, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Середній коефіцієнт виявлення коронавірусу залишається на рівні 18-19%, - Ляшко

Середній коефіцієнт виявлення хворих на COVID-19 протягом останніх трьох тижнів залишається на рівні 18-19%.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" заявив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"В середньому на рівні країни так званий коефіцієнт виявлення, тобто частка позитивних з усіх проведених досліджень, стабільний вже протягом останніх трьох тижнів і коливається в межах 18-19%", - зазначив головний санлікар.

Водночас, за словами Ляшка, "в окремих регіонах були коливання і більше 30%".

"Переважно це пов'язано з чіткими критеріями тестування і пріоритетності досліджень - ми тестуємо передовсім, осіб з підозрою, осіб, хворих на пневмонію і близьких контактних. Насправді, подібна динаміка відстежується і в інших країнах Європи, які перебувають в активній фазі розвитку епідемії. У Чехії цей показник становить понад 31%, в Польщі і Бельгії також вище, ніж в Україні - 21% на рівні країни", - пояснив головний санлікар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вірус підступний і непрогнозований. Зима буде важкою, - головний санлікар Ляшко

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Топ коментарі
+3
А где наш мастер по борьбе с КОВИД? Как-то скучно без его видосиков.
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02.11.2020 11:51
+3
Мабуть шини під КСУ таскає.
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02.11.2020 11:58
+2
Тобто офіційну цифру треба множити на п`ять? Ну я, власне, так і думав. Средний коэффициент выявления коронавируса остается на уровне 18-19%, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6280
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02.11.2020 11:57
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А где наш мастер по борьбе с КОВИД? Как-то скучно без его видосиков.
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02.11.2020 11:51 Відповісти
Мабуть шини під КСУ таскає.
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02.11.2020 11:58 Відповісти
чем дешевле тести тем лучше статистика Средний коэффициент выявления коронавируса остается на уровне 18-19%, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1146
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02.11.2020 12:04 Відповісти
мастеру "разговорного жанра" нечего сказать

а в это время:
У Посольстві США в Україні заявили про «дедалі більшу стурбованість» через події, пов'язані з рішенням КС

стурбованність виявляється є декількох сортів свєжесті Середній коефіцієнт виявлення коронавірусу залишається на рівні 18-19%, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9619
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02.11.2020 12:08 Відповісти
В америкосів хоч стурбованість, нашим "пересічним" взагалі до сраки...
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02.11.2020 12:30 Відповісти
а украіноси шо на це кажуть?
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02.11.2020 15:30 Відповісти
Тобто офіційну цифру треба множити на п`ять? Ну я, власне, так і думав. Средний коэффициент выявления коронавируса остается на уровне 18-19%, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6280
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02.11.2020 11:57 Відповісти
"Усушка, утруска, бой...." Средний коэффициент выявления коронавируса остается на уровне 18-19%, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9123
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02.11.2020 12:04 Відповісти
В Словакии начали тестировать ВСЕХ , и здоровых и с простудой.
Какой- нибудь короновирус выявляется у 1% людей.
Вот теперь видно, какая это масштабная пандемия.
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02.11.2020 12:04 Відповісти
Ну звичайно! Але э одне але! Швидка допомога не приїхала на виклик тому що в людини немає підвищеної температури. А то був не КОВІД, а інфаркт... Від чого він помер? Від не діагностованого КОВІДу?
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02.11.2020 12:26 Відповісти
В китайском портовом городе Циндао в течение пяти дней на COVID-19 протестировали всех жителей, а это 9 миллионов человек.
Посадили на карантин всех положительных.
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02.11.2020 12:26 Відповісти
За рахунок тих китайців що перевіряли? Бо в нас безкоштовно лише главзєбілів перевіряють.
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02.11.2020 12:28 Відповісти
У них даже по собственному желанию - бесплатно.
Комуняки, что с них взять.
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02.11.2020 12:34 Відповісти
"мы тестируем в первую очередь, лиц с подозрением, лиц, больных пневмонией и близких контактных."Источник: https://censor.net/ru/n3228505

Ну вот поэтому и такая жопа, пневмония начинается через неделю после появления первых симптомов простуды, если за эту неделю не вылечиться. И к моменту когда развивается пневмония у 90 % больных нет уже вируса. ПЦР показывает отрицательный результат и выявление на уровне 18%. Делайте тест при первых симптомах ОРВИ и результат удивит.
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02.11.2020 13:40 Відповісти
 
 