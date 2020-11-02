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вор в законе (206) Киевская область (1548)

Вора в законе Магало задержали на Киевщине. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Киевщине полиция задержала вора в законе по кличке Магало.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По данным полиции, в июле этого года решением суда вору в законе было отказано в обретении гражданства Украины. Понимая, что законных оснований находиться на территории страны у него нет и он может быть принудительно выдворен, он предпринимал все возможные меры конспирации, чтобы не попасть в поле зрения полицейских.

Отмечается, что он уже имеет за плечами криминальный опыт. Он и его подельник уже были осуждены за совершение на территории столичного региона вооруженного нападения на семью предпринимателя, во время которого они силой отобрали 150 тыс. долларов США.

Вора в законе Магало задержали на Киевщине 01
Фото: сайт полиции

"Несмотря на меры конспирации, оперативникам Департамента стратегических расследований Национальной полиции удалось установить временное место пребывания вора в законе и провести операцию по его задержанию, чтобы лишить его возможности распространять преступное влияние в криминальной среде.

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В субботу, 31 октября, вора в законе по кличке Магало правоохранители задержали в загородном доме Киевской области", - сказано в сообщении.

Работники Государственной миграционной службы Украины относительно 46-летнего уроженца Грузии составили административный протокол по ст. 203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сейчас вора в законе по кличке Магало помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Волынской области. Решается вопрос о его принудительного выдворения за пределы Украины.

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Топ комментарии
+6
Воры в законе- ето депутаты, судьи, прокуроры и налоговики. А етот обычный уголовник которого нужно засунуть в петушарню
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02.11.2020 12:55
+4
В Грузии сейчас ворам в законе грозит от девяти до 15 лет тюрьмы, а за членство в воровском мире - от семи до десяти лет.
Вот эта голытьба и лезет в Украину. Именно грузинские воры обесценили титул вора в законе. Сначала он тупо продавался, как всё в Грузии при совке. Дипломы, регалии ну и титул вора тоже имел цену. А сейчас не сидевшего шлемазла 17 лет отроду коронуют такие же клоуны причём по телефону))) Вора в законі Магало затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 4206
Тьфу. Раньше были незаурядные личности от криминала а сейчас пластиковое фуфло а не воры. Этого короновали в 25 лет. На зону первый раз зашёл в 2006 в 31 год за разбой как раз здесь в Киеве 187 часть 4. Был выпущен под подписку 2007 и сразу сделал ноги на Россию, где был изловлен и экстрадирован в Украину где и чалился до 2012 в Лукьяновке. Больше не ходил и переодически выдворяется из Украины, но продолжает сюда упорно лезть.
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02.11.2020 13:16
+2
Посадите 1-2-го вора * взаконе* на бутылку и наблюдайте как стоит пыль столбом по дороге которой ворье которое себя называет *законниками* бежит с Украины вприпрыжку
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02.11.2020 12:52
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По сравнению с украинскими депутатами ,министрами ,прокурорами ,судьями ,оллигархами ,мусорами он НЕ вор а мальчонка в коротких штанишках ... Вора в законе Магало задержали на Киевщине - Цензор.НЕТ 9792
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02.11.2020 12:50 Ответить
Посадите 1-2-го вора * взаконе* на бутылку и наблюдайте как стоит пыль столбом по дороге которой ворье которое себя называет *законниками* бежит с Украины вприпрыжку
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02.11.2020 12:52 Ответить
Молодцы!!!!
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02.11.2020 12:54 Ответить
Воры в законе- ето депутаты, судьи, прокуроры и налоговики. А етот обычный уголовник которого нужно засунуть в петушарню
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02.11.2020 12:55 Ответить
Таки да.
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02.11.2020 19:46 Ответить
Резо Катамадзе. Вора в законе Магало задержали на Киевщине - Цензор.НЕТ 8894
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02.11.2020 12:58 Ответить
Аваков! В КС минимум 18 штук таких же, а может даже и похлеще сидит, а полиция херней мается.
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02.11.2020 13:11 Ответить
Схожий на пілота сільгоспавіації Вора в законі Магало затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 440
А чому обличчя кацапських головорізів не показують, а цього чоловіка, провину якого не доведено в суді, показали? Вора в законі Магало затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 4495
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02.11.2020 13:14 Ответить
В українській версії може не варто писати - Вор у законі. Злодій.
«Злодій у законі» («злодій» або «законник») (рос. «Вор в законе» , «вор» або «законник»)
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02.11.2020 13:15 Ответить
В Грузии сейчас ворам в законе грозит от девяти до 15 лет тюрьмы, а за членство в воровском мире - от семи до десяти лет.
Вот эта голытьба и лезет в Украину. Именно грузинские воры обесценили титул вора в законе. Сначала он тупо продавался, как всё в Грузии при совке. Дипломы, регалии ну и титул вора тоже имел цену. А сейчас не сидевшего шлемазла 17 лет отроду коронуют такие же клоуны причём по телефону))) Вора в законі Магало затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 4206
Тьфу. Раньше были незаурядные личности от криминала а сейчас пластиковое фуфло а не воры. Этого короновали в 25 лет. На зону первый раз зашёл в 2006 в 31 год за разбой как раз здесь в Киеве 187 часть 4. Был выпущен под подписку 2007 и сразу сделал ноги на Россию, где был изловлен и экстрадирован в Украину где и чалился до 2012 в Лукьяновке. Больше не ходил и переодически выдворяется из Украины, но продолжает сюда упорно лезть.
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02.11.2020 13:16 Ответить
А можна дізнатись,що йому було за оті відібрані 150 тис.дол. ? Рік в СІЗО ?Він їх за 2-3 місяці відбив.
Буде депортація-повідомите.Швидше буде,як з Мамукою.(Подали відео затримання,а де -як відпустили ?)

"П'ятий апеляційний адміністративний суд скасував ухвалу Центрального районного суду Миколаєва про поміщення до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства (ПТПІ) в селі Мартинівське 43-річного уродженця Грузії Мамуки Оніані, який відомий в статусі так званого "злодія в законі" на прізвисько "Мамука" та є племінником одного з провідників "сухумського клану" Таріела Оніані ("Таро"). Як повідомили Dетектив-Info в прес-службі установи, відповідне рішення 20 жовтня 2020 року ухвалила колегія в складі головуючої Ольги Лук'янчук та суддів-учасників колегії - Андрія Бітова і Інни Ступакової.
Згідно із ним, служителі Феміди задовольнили апеляційну скаргу "Мамуки" та постановили відмовити у задоволенні позову представників УДМСУ в Миколаївській області в частині затримання "короля злочинного світу" з метою його ідентифікації з забезпеченням можливого примусового видворення з поміщенням до пункту для нелегалів."https://detective-info.com.ua/zlodiya-v-zakoni-mamuku-oniani-vidpustili-na-volyu.html
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02.11.2020 13:35 Ответить
А що там з законом про покарання за статус "вора в законє" який вже давно прийняла Верховна рада ? Зе ще його не підписав ?
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02.11.2020 13:38 Ответить
Законтачить, опустить и выслать нафиг с Украины! И так поступать каждым таким понаехавшим "вором в законе".
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02.11.2020 13:52 Ответить
Ска, и не найдется порядочного мента, который их "при попытке к бегству"...?
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02.11.2020 21:43 Ответить
 
 