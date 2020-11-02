Вора в законе Магало задержали на Киевщине. ФОТО
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На Киевщине полиция задержала вора в законе по кличке Магало.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
По данным полиции, в июле этого года решением суда вору в законе было отказано в обретении гражданства Украины. Понимая, что законных оснований находиться на территории страны у него нет и он может быть принудительно выдворен, он предпринимал все возможные меры конспирации, чтобы не попасть в поле зрения полицейских.
Отмечается, что он уже имеет за плечами криминальный опыт. Он и его подельник уже были осуждены за совершение на территории столичного региона вооруженного нападения на семью предпринимателя, во время которого они силой отобрали 150 тыс. долларов США.
"Несмотря на меры конспирации, оперативникам Департамента стратегических расследований Национальной полиции удалось установить временное место пребывания вора в законе и провести операцию по его задержанию, чтобы лишить его возможности распространять преступное влияние в криминальной среде.
В субботу, 31 октября, вора в законе по кличке Магало правоохранители задержали в загородном доме Киевской области", - сказано в сообщении.
Работники Государственной миграционной службы Украины относительно 46-летнего уроженца Грузии составили административный протокол по ст. 203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Сейчас вора в законе по кличке Магало помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Волынской области. Решается вопрос о его принудительного выдворения за пределы Украины.
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А чому обличчя кацапських головорізів не показують, а цього чоловіка, провину якого не доведено в суді, показали?
«Злодій у законі» («злодій» або «законник») (рос. «Вор в законе» , «вор» або «законник»)
Вот эта голытьба и лезет в Украину. Именно грузинские воры обесценили титул вора в законе. Сначала он тупо продавался, как всё в Грузии при совке. Дипломы, регалии ну и титул вора тоже имел цену. А сейчас не сидевшего шлемазла 17 лет отроду коронуют такие же клоуны причём по телефону)))
Тьфу. Раньше были незаурядные личности от криминала а сейчас пластиковое фуфло а не воры. Этого короновали в 25 лет. На зону первый раз зашёл в 2006 в 31 год за разбой как раз здесь в Киеве 187 часть 4. Был выпущен под подписку 2007 и сразу сделал ноги на Россию, где был изловлен и экстрадирован в Украину где и чалился до 2012 в Лукьяновке. Больше не ходил и переодически выдворяется из Украины, но продолжает сюда упорно лезть.
Буде депортація-повідомите.Швидше буде,як з Мамукою.(Подали відео затримання,а де -як відпустили ?)
"П'ятий апеляційний адміністративний суд скасував ухвалу Центрального районного суду Миколаєва про поміщення до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства (ПТПІ) в селі Мартинівське 43-річного уродженця Грузії Мамуки Оніані, який відомий в статусі так званого "злодія в законі" на прізвисько "Мамука" та є племінником одного з провідників "сухумського клану" Таріела Оніані ("Таро"). Як повідомили Dетектив-Info в прес-службі установи, відповідне рішення 20 жовтня 2020 року ухвалила колегія в складі головуючої Ольги Лук'янчук та суддів-учасників колегії - Андрія Бітова і Інни Ступакової.
Згідно із ним, служителі Феміди задовольнили апеляційну скаргу "Мамуки" та постановили відмовити у задоволенні позову представників УДМСУ в Миколаївській області в частині затримання "короля злочинного світу" з метою його ідентифікації з забезпеченням можливого примусового видворення з поміщенням до пункту для нелегалів."https://detective-info.com.ua/zlodiya-v-zakoni-mamuku-oniani-vidpustili-na-volyu.html