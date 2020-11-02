Вора в законі Магало затримали на Київщині. ФОТО

На Київщині поліція затримала вора в законі на прізвисько "Магало".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними поліції, в липні цього року рішенням суду "вору в законі" було відмовлено у набутті громадянства України. Розуміючи, що законних підстав перебувати на території країни у нього немає і що він може бути примусово видворений, вживав всіх можливих заходів конспірації, аби не потрапити в поле зору поліцейських.

Зазначається, що він вже має за плечима кримінальний досвід. Його та його поплічника було засуджено за скоєння на території столичного регіону озброєного нападу на родину підприємця, під час якого вони силою відібрали 150 тисяч доларів США.

Фото: сайт поліції

"Попри заходи конспірації, оперативникам Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції вдалося встановити тимчасове місце перебування "вора в законі" та провести операцію із його затримання, аби позбавити його можливості поширювати злочинний вплив у кримінальному середовищі.

У суботу, 31 жовтня, "вора в законі" на прізвисько "Магало" правоохоронці затримали у заміському будинку Київської області", - сказано в повідомленні.

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Працівники Державної міграційної служби України стосовно 46-річного уродженця Грузії склали адміністративний протокол за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі "вора в законі" на прізвисько "Магало" поміщено до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства у Волинській області. Вирішується питання щодо його примусового видворення за межі України.