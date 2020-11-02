Вора в законі Магало затримали на Київщині. ФОТО
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На Київщині поліція затримала вора в законі на прізвисько "Магало".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
За даними поліції, в липні цього року рішенням суду "вору в законі" було відмовлено у набутті громадянства України. Розуміючи, що законних підстав перебувати на території країни у нього немає і що він може бути примусово видворений, вживав всіх можливих заходів конспірації, аби не потрапити в поле зору поліцейських.
Зазначається, що він вже має за плечима кримінальний досвід. Його та його поплічника було засуджено за скоєння на території столичного регіону озброєного нападу на родину підприємця, під час якого вони силою відібрали 150 тисяч доларів США.
Фото: сайт поліції
"Попри заходи конспірації, оперативникам Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції вдалося встановити тимчасове місце перебування "вора в законі" та провести операцію із його затримання, аби позбавити його можливості поширювати злочинний вплив у кримінальному середовищі.
У суботу, 31 жовтня, "вора в законі" на прізвисько "Магало" правоохоронці затримали у заміському будинку Київської області", - сказано в повідомленні.
Працівники Державної міграційної служби України стосовно 46-річного уродженця Грузії склали адміністративний протокол за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Наразі "вора в законі" на прізвисько "Магало" поміщено до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства у Волинській області. Вирішується питання щодо його примусового видворення за межі України.
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А чому обличчя кацапських головорізів не показують, а цього чоловіка, провину якого не доведено в суді, показали?
«Злодій у законі» («злодій» або «законник») (рос. «Вор в законе» , «вор» або «законник»)
Вот эта голытьба и лезет в Украину. Именно грузинские воры обесценили титул вора в законе. Сначала он тупо продавался, как всё в Грузии при совке. Дипломы, регалии ну и титул вора тоже имел цену. А сейчас не сидевшего шлемазла 17 лет отроду коронуют такие же клоуны причём по телефону)))
Тьфу. Раньше были незаурядные личности от криминала а сейчас пластиковое фуфло а не воры. Этого короновали в 25 лет. На зону первый раз зашёл в 2006 в 31 год за разбой как раз здесь в Киеве 187 часть 4. Был выпущен под подписку 2007 и сразу сделал ноги на Россию, где был изловлен и экстрадирован в Украину где и чалился до 2012 в Лукьяновке. Больше не ходил и переодически выдворяется из Украины, но продолжает сюда упорно лезть.
Буде депортація-повідомите.Швидше буде,як з Мамукою.(Подали відео затримання,а де -як відпустили ?)
"П'ятий апеляційний адміністративний суд скасував ухвалу Центрального районного суду Миколаєва про поміщення до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства (ПТПІ) в селі Мартинівське 43-річного уродженця Грузії Мамуки Оніані, який відомий в статусі так званого "злодія в законі" на прізвисько "Мамука" та є племінником одного з провідників "сухумського клану" Таріела Оніані ("Таро"). Як повідомили Dетектив-Info в прес-службі установи, відповідне рішення 20 жовтня 2020 року ухвалила колегія в складі головуючої Ольги Лук'янчук та суддів-учасників колегії - Андрія Бітова і Інни Ступакової.
Згідно із ним, служителі Феміди задовольнили апеляційну скаргу "Мамуки" та постановили відмовити у задоволенні позову представників УДМСУ в Миколаївській області в частині затримання "короля злочинного світу" з метою його ідентифікації з забезпеченням можливого примусового видворення з поміщенням до пункту для нелегалів."https://detective-info.com.ua/zlodiya-v-zakoni-mamuku-oniani-vidpustili-na-volyu.html